„TV pagalbos“ žvaigždė Rūta atskleidė ne visiems žinomą savo pusę: jos veiksmai išgelbėjo ne vieną

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su R. Filejeva, ji sutiko pasidalinti, kokios istorijos šiemet ją sujautrino labiausiai, o taip pat atskleidė, kokių planų fondas turi šventėms.
Nespėja skaičiuoti pagalbos prašymų
Pokalbį pašnekovė pradėjo nuo to, kad „Gėrio trupinėlis“ pradėjo plėstis, mat šiemet buvo atidaryta nauja pagalbos stotelė Klaipėdoje.
Pasak R. FIlejevos, ten dirba naujos savanorės, o džiugu tai, kad prie kilnios misijos prisijungė tiek Klaipėdos miesto, tiek rajono savivaldybė.
„Mano merginos, savanorės, prašo, kad bent iki Naujųjų metų jau nebesiplėstumėme, nes jau nebespėjame padėti žmonėms.
Labai daug prašymų sulaukiame, yra didžiulis poreikis. Mes norime padėti kiekvienam, bet, deja, kai kurios istorijos turi palaukti, mes neturime pajėgumų taip greitai pagelbėti“, – pasakojo R. Filejeva.
Pašnekovės teigimu, pirmiausia dėmesys yra skiriamas tiems, kurie laukti ilgiau nebegali. Pasiteiravus jos, kas patenka į šią kategoriją, R. Filejeva pateikė pavyzdį:
„Įprastai tai yra istorijos, kuriose yra mažų vaikų, šeima neturi valgyti. Juk nepasakysi tokiai šeimai, kad va, palaukite dar savaitę, kol gausite paramą. Reaguoji žaibiškai, kad kuo greičiau turėtų valgyti.“
Pasak gelbėtojos, toks pats dėmesys skiriamas tiems žmonėms, kurie su vaikais gyvena itin prastomis sąlygomis.
R. Filejeva pasakojo, kad tuomet atsižvelgiama į vaikų amžių, į tai, ar jau prasidėję mokslo metai, kad būtų galima kuo greičiau pagerinti gyvenimo sąlygas.
„Turbūt širdimi mes jaučiame, kurios istorijos turėtų susilaukti greitesnės pagalbos“, – pamąstymu pasidalijo ji.
Susitelkia dėl pagalbos labiausiai nuskriaustiems
R. Filejeva pokalbio metu taip pat sutiko pasidalinti istorijomis, kurios ją šiemet labiausiai palietė. Pasak jos, tai – pavyzdžiai šeimų, kurioms skubama į pagalbą pirmiausia.
„Šiuo metu turime Vilniaus rajone šeimą, kur yra labai skurdžios gyvenimo sąlygos. Namelis vėjo perpučiamas, šeima labai laukia, kad kuo greičiau galėtumėme padėti apsirūpinti statybinėmis medžiagomis, kad jie kuo greičiau galėtų atlikti remontą.
Jį visą ketina atlikti šeimos tėtis, kartu su 17-mečiu sūnumi. Atžala jam padeda, jie abudu tikrai turi rankas. Jeigu jie nepasigerins šių gyvenimo sąlygų, gali tekti kreiptis į krizių centrą, nes tuomet bus neužtikrintos sąlygos vaikams gyventi“, – sakė pašnekovė.
R. Filejeva prisipažino, kad ji apie šią istoriją galvoja kasdien. Pasak jos, minčių vis neapleidžia tai, kaip kuo greičiau padėti šeimai, kad jie galėtų šiltai ir jaukiai gyventi.
Kita istorija – panaši. Pasak R. Filejevos, į juos kreipėsi šeima, kurios gyvenimo sąlygos itin sunkios. Tėvai su keturiais sūnumis gyvena vos 10-12 kv. m. namuose.
„Šeimos tėtis pats savo rankomis pastatė priestatą, tačiau jį reikia apšildyti, kad ten galėtų gyventi vaikai.
Ir štai neseniai gavau nuotraukas, kad vos mes spėjome supirkti medžiagas, jas atvežti, o tėtis jau tą visą namuką, tą priestatą yra apšiltinęs.
Iki Kalėdų mes, manau, jau turėsime rezultatą, kad viename kambarėlyje visai gausiai šeimai nebereikės susigrūdus būti, vaikai turės kokybiškesnį miegą, erdvę, kurioje galės pabūti vieni“, – sakė ji.
Pasak R. Filejevos, matant, kiek daug žmonėms reiškia pagalba ir kaip greitai jie dirba, kai tik gauna tai, ko jiems reikia, džiugina.
Anot jos, tokios istorijos įkvepia ir skatina judėti pirmyn. Pašnekovė pridūrė, kad eilėje dar daug tokių šeimų, kurioms reikia ištiesti pagalbos ranką.
„Mes, gyvendami dabar, turime daugiau, nei praeityje žmonės turėjo, ir tikrai suprantame viso to prasmę ir reikalingumą.
Man tai pats geriausias rytas, kai matau, kad medžiagos ne kažkur stovi, ne guli, bet žmonių skirta parama panaudota tikslingai ir kad tie žmonės labai vertina kitų pagalbą, iškart pasigerina savo buitį. Ta buitis – šeimos gyvenimas, vaikų gyvenimas.
Manau, kad su kiekvienu geru rezultatu neįmanoma nejausti gerų jausmų, tada supranti, kad buvo geras sprendimas jiems padėti“, – šyptelėjo ji.
Per šv. Kalėdas 1 000 vaikų gaus dovanas
Pasiteiravus R. Filejevos, kokie šių metų „Gėrio trupinėlio“ planai, ji atskleidė, kad nemaži. Pasak jos, jau dabar savanoriai dirba ir pakuoja lauknešėlius vaikams.
Ji taip pat dalijosi, kad prie šių dovanėlių prisideda daug kas – tiek rėmėjai, tiek pavieniai žmonės, kurie nori pradžiuginti mažuosius.
„Džiugu, kad jaunieji, kurie švenčia vestuves, prašo svečių atnešti ne gėlių, o saldainių maišelį ar dovanėlę vaikams. Visai neseniai mes jau sulaukėme tokios jaunųjų dovanos.
Taip pat noriu pasidžiaugti rėmėjais, kurie kiekvienais metais padeda mums, surenka dovanėles, kurių prašė vaikai, kurie laukia iš įvairių kaimelių ir miestelių. Mes tampame tarpininkais tarp gerų žmonių ir vaikų, kurie laukia.
Manau, kad turbūt šiemet turėsime apie 1 000 vaikų, kurie sulauks dovanėlių“, – džiaugėsi R. Filejeva.
Kita R. Filejevos misija šiemet – senelių namuose esančių žmonių ir negalią turinčių žmonių lankymas. Pasak pašnekovės, jie labai džiaugiasi sulaukę lankytojų.
„Seneliai taip pat nebus pamiršti, mes juos lankome tarpušvenčiu. Aš pernai metais atradau ne tik senelių namus, bet ir negalią turinčių žmonių socialinius centrus. Tad ir pati asmeniškai ketinu važiuoti, lankyti, dalinti saldainius, apkabinti.
Kalėdos kasmet auga, plečiasi ir didėja, mes aplankome vis daugiau vaikų ir senelių, džiugu, kad galime padėti vis daugiau žmonių“, – šiltais žodžiais dalijosi R. Filejeva.
Prisidėti gali kiekvienas
Pašnekovė atskleidė, kad jeigu skaitytojai norėtų prieš šventes padaryti gerą darbą, jie visuomet kviečiami prisidėti prie pagalbos tiems, kuriems jos labiausiai reikia.
„Kiekvienas skaitytojas gali paremti fondą dovanėlėmis, nes mes iki šiol turime sąrašų, kurių vaikų norai dar nėra išpildyti.
Taip pat galima prisidėti saldainiais, megztomis kojinėmis, darbeliais ar savanoryste, nes visi labai vertina atvykstančius lankytojus.
Galiausiai, galima prisidėti finansiškai, nes istorijų, kurioms reikia papildomų lėšų, tikrai netrūksta“, – paaiškino ji.
