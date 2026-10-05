Tokie cepelinai taps nauju atradimu: pabandę nepasigailėsite

„Įsibėgėjus šviežių lietuviškų bulvių sezonui matome, kad jos ir vėl tampa viena dažniausių pirkėjų krepšelių prekių. Bulvės Lietuvoje išlieka tikra virtuvės klasika – iš jų ruošiami patys įvairiausi patiekalai, tačiau cepelinai neabejotinai užima išskirtinę vietą.
Kartu pastebime, kad žmonės vis dažniau ieško būdų tradicinius receptus pritaikyti savo poreikiams ar tiesiog išbandyti naujus skonius“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Atranda būtų kaip taupyti pinigus
Kad lietuviai sunkiai įsivaizduoja savo racioną be bulvinių patiekalų, rodo ir pardavimų duomenis – kukli, nebrangi bulvė jau daug metų yra populiariausias pirkinys daržovių skyriuje.
„Parduoti kiekiai šiais metais gerokai stebina – parduodame apie 40 proc. daugiau bulvių nei praėjusiais metais tuo pačiu metu, – sako Gintarė Kitovė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė. – Jos perkamos ištisus metus, tačiau juntamas ir sezoniškumas. Pavyzdžiui, bulvių paklausa išauga prieš žiemos šventes, kai daugelis gamina baltąją mišrainę.
Populiarumas neslūgsta visą šaltąjį sezoną, kurio metu ruošiami sotesni tradiciniai bulviniai patiekalai. Lietuviai ypač mėgsta ir šviežio derliaus, jau pasirodžiusio parduotuvėse, bulvytes.“
Pagreitėjęs žmonių gyvenimo būdas diktuoja ir naujas madas. G. Kitovė pastebi, kad pirkėjai siekia derinti du dalykus – taupymą ir lengvesnę ruošą namuose.
„Savaime suprantama, kad bulvinius patiekalus namuose gamintis yra pigiau nei valgyti kavinėje, kadangi bulvių kilogramas kainuoja vos keliasdešimt centų. Kita vertus, ne visi nori, turi įgūdžių ar laiko viską virtuvėje ruošti nuo nulio, tad ieško, kaip šį procesą patrumpinti“, – pastebi G. Kitovė.
Nemažai jau yra atradę, kad apsimoka įsigyti jau paruoštų bulvių tarkių, kurie pardavinėjami kibirėliuose. Jie gerokai sutrumpina ir palengvina kugelio, blynų ar vėdarų gaminimą. Norintys išsivirti cepelinų, renkasi ir specialius mišinius jiems, šaldytą produkciją ar jau išvirtus ir supakuotus šviežius didžkukulius, kuriuos telieka pašildyti.
Nors klasikinis receptas daugeliui neturi konkurentų, virtuvėje vis daugiau vietos atsiranda eksperimentams.
„Cepelinai turi daugybę skirtingų variacijų. Keičiasi ne tik įdarai, bet ir pati tešla. Viena įdomesnių alternatyvų – varškės pagrindu gaminami cepelinai.
Jų nereikia ruošti iš tarkuotų bulvių, todėl receptas yra paprastesnis, o rezultatas nustebina švelnia tekstūra. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta tradicinius lietuviškus skonius, bet nori savo virtuvėje išbandyti ką nors naujo“, – sako minėto prekybos tinklo šefė Jolita Tamoševičienė.
Tradiciniai bulvių cepelinai
Reikės: 10–12 žalių bulvių, 3–4 su lupena virtų bulvių, kelių šaukštų krakmolo, druskos.
Įdarui reikės: 500 g kiaulienos faršo, 1 svogūno, šlakelio aliejaus, druskos, pipirų.
Gaminame:
Bulves su lupena išvirkite, atvėsinkite, nulupkite ir sumalkite mėsmale arba sutrinkite bulvių spaudykle.
Žalias bulves nuskuskite, smulkiai sutarkuokite ir gerai nusunkite į atskirą dubenį. Nusunktą skystį palikite 10–15 minučių, kad dugne nusistovėtų krakmolas. Skystį atsargiai nupilkite, o likusį krakmolą sudėkite į tarkių masę.
Virtas bulves sumaišykite su žalių bulvių tarkiais, įberkite druskos. Jeigu masė atrodo per minkšta, įdėkite dar kelis šaukštus krakmolo ir gerai išminkykite.
Įdarui keptuvėje apkepkite smulkintą svogūną ir leiskite jam atvėsti. Tuomet dubenyje sumaišykite jį su kiaulienos faršu, druska ir pipirais.
Ant delno išplokite bulvių masės paplotėlį, į jo vidurį dėkite mėsos įdaro, kraštus kruopščiai užspauskite ir suformuokite cepeliną.
Dideliame puode užvirkite pasūdytą vandenį, įmaišykite kelis šaukštus krakmolo. Cepelinus virkite apie 20 minučių. Jiems pradėjus kilti į paviršių, šiek tiek sumažinkite kaitrą. Patiekite su grietine arba svogūnų ir spirgučių padažu.
Varškės cepelinai
Reikės: 1,2 kg varškės, 6 v. š. krakmolo, 6 v. š. manų kruopų, 6 kiaušinių, druskos, krakmolo cepelinams apvolioti.
Įdarui reikės: kiaulienos faršo, 1 svogūno, mėgstamų prieskonių.
Gaminame:
Pirmiausia paruoškite įdarą cepelinams. Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepkite keptuvėje, kol suminkštės bei lengvai apskrus. Palaukite kol šiek tiek atvės ir sudėkite į indą su kiaulienos faršu, pagardinkite druska, pipirais bei kitais mėgstamais prieskoniais ir išmaišykite.
Į didelį dubenį sudėkite varškę, įmuškite kiaušinius, suberkite krakmolą ir manų kruopas. Viską gerai išminkykite, kol susidarys vientisa, formuoti tinkama tešla.
Iš tešlos formuokite nedidelius paplotėlius, į jų vidurį dėkite jūsų paruošto mėsos įdaro. Kruopščiai užspauskite kraštus ir delnais suformuokite cepelinus.
Kiekvieną cepeliną lengvai apvoliokite sausame krakmole. Sudėkite į verdantį pasūdytą vandenį ir virkite, kol cepelinai iškils į paviršių ir bus išvirę.
Patiekite iš karto su grietine ar spirgučių padažu. Skanaus!
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