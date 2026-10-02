Atrado tobuliausią cepelinų tešlą: nuo šiol gaminsite tik taip

Tešlai reikės:
- 1 kg virtų maltų bulvių (aš verdu bulves be lupenos ir karštas sugrūdu grūstuvu);
- 100 g bulvių krakmolo;
- 1 kiaušinio;
- 1 a. š. druskos.
Gamyba:
Į dubenį dedame visus ingredientus ir išminkome tešlą. Formuojame cepelinus, apvoliojame krakmole ir dedame virti į pasūdytą, verdantį vandenį.
Verdame apie 5-7 min. nuo cepelinų iškilimo į paviršių. Virkite ant silpnos ugnies, kad cepelinai nesiblaškytų ir nepairtų.
Mėsos įdarui reikės:
- ~0,5 kg maltos mėsos;
- 1 didelio svogūno;
- 1-2 skiltelių česnako;
- Druskos, pipirų.
Gamyba:
Į keptuvę pilame šlakelį aliejaus ir jame apkepiname maltą mėsą, smulkintą svogūną ir česnakus. Pagardiname druska ir pipirais. Kepiname apie 15min. Gautą įdarą dedame į sietelį ir nuvarviname drėgmės perteklių.
Varškės įdarui reikės:
- 300 g varškės;
- 50 g saulėje džiovintų pomidorų;
- 1 trynio;
- 1 a. š. Provanso žolelių mišinio;
- Druskos, pipirų.
Gamyba:
Į dubenį dedame varškę, smulkintus džiovintus pomidorus, trynį ir beriame prieskonius. Viską gerai išmaišome.
Skanaus Jums linki Aurimėlis!
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt