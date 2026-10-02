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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Atrado tobuliausią cepelinų tešlą: nuo šiol gaminsite tik taip

2026-10-02 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 11:45
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„Primenu savo virtų bulvių cepelinų receptą, kuris labai universalus. Jis puikiai tinka gaminant „Žemaičių“ blynus, bulvinius „ragelius“ ar švilpikus. Tešla gaunasi minkšta, puri ir šilkinės tekstūros“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

Virtų bulvių cepelinai (nuotr. Aurimėlio virtuvė)
GALERIJA (4)

„Primenu savo virtų bulvių cepelinų receptą, kuris labai universalus. Jis puikiai tinka gaminant „Žemaičių“ blynus, bulvinius „ragelius“ ar švilpikus. Tešla gaunasi minkšta, puri ir šilkinės tekstūros“, – rašė tinklaraščio „Aurimėlio virtuvė“ autorius.

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Tešlai reikės:

  • 1 kg virtų maltų bulvių (aš verdu bulves be lupenos ir karštas sugrūdu grūstuvu);
  • 100 g bulvių krakmolo;
  • 1 kiaušinio;
  • 1 a. š. druskos.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virtų bulvių cepelinai

Gamyba:

Į dubenį dedame visus ingredientus ir išminkome tešlą. Formuojame cepelinus, apvoliojame krakmole ir dedame virti į pasūdytą, verdantį vandenį.

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Verdame apie 5-7 min. nuo cepelinų iškilimo į paviršių. Virkite ant silpnos ugnies, kad cepelinai nesiblaškytų ir nepairtų.

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Mėsos įdarui reikės:

  • ~0,5 kg maltos mėsos;
  • 1 didelio svogūno;
  • 1-2 skiltelių česnako;
  • Druskos, pipirų.

Gamyba:

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Į keptuvę pilame šlakelį aliejaus ir jame apkepiname maltą mėsą, smulkintą svogūną ir česnakus. Pagardiname druska ir pipirais. Kepiname apie 15min. Gautą įdarą dedame į sietelį ir nuvarviname drėgmės perteklių.

Varškės įdarui reikės:

  • 300 g varškės;
  • 50 g saulėje džiovintų pomidorų;
  • 1 trynio;
  • 1 a. š. Provanso žolelių mišinio;
  • Druskos, pipirų.

Gamyba:

Į dubenį dedame varškę, smulkintus džiovintus pomidorus, trynį ir beriame prieskonius. Viską gerai išmaišome.

Skanaus Jums linki Aurimėlis!

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