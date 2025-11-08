Tėvai pakraupę – įsivaikinę mergaitę tokios paauglystės nesitikėjo: „Pradėjome ją sekti“

Kokiomis priemonėmis būtų galima sutramdyti šį suaugusį monstrą? Sudėtinga šeimos situacija laidos „TV Pagalba“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.
Blogą įtaką padarė draugai
Mergaitę, su kuria dabar kyla aibės problemų, tėvai įsivaikino prieš maždaug dešimtmetį.
Vyras ir žmona sako, kad dukrą į šeimą priėmė noriai, vaiko labai laukė, o džiaugsmas tęsėsi iki tol, kol atėjo paauglystė. Tėvai sako, kad su vaiku problemos prasidėjo, kai maždaug prieš metus ji susipažino su kita paaugle, gyvenančia socialiniame būste.
„Kai susiduri su didesnėmis problemomis, pradedi kitaip galvoti, – apie tai, kad pastaruoju metu mergaitės elgesys kelia daugybę streso, neslėpė Darius. – Susipažįsta per tas programėles su asmenimis. Ten 29-erių metų vyras, apsimetęs kažkuo ir panašiai. Prikalbino susitikti, pakalbėti ir prasidėjo tokie dalykai, kur galva neišneša, kaip taip galima.“
Tėvai neslepia, kad per trumpą laiką jų dukra labai stipriai pasikeitė, pradėjo gyventi intymų gyvenimą, o vaikinas, kurį ji įsimylėjo, pripratino ir prie svaigalų. Dabar tėvų jau nebestebina, kai jie ryte savo kambaryje paauglės neranda.
„Iš pradžių dar ji buvo valdoma, gaudavome iš jos žinutes, o paskui jis ją prisipratino ir mes jau nebevaldėme. Atsikeliame ryte, aš eidavau į darbą parai, o vyras atsikelia ir sako, kad langą lygtais iš vakaro uždariau. Mes gyvename nuosavame name, durys būna atidarytos, neužrakintos. Tada mes ją pradėjome sekti“, – apie pasikartojančius vaiko pabėgimus iš namų pasakojo Gitana.
Tarnybos – bejėgės
Gitana ir Darius neslepia susirūpinimo savo vaiko ateitimi ir taip pat yra nusivylę Lietuvos tarnybų neveiksnumu. Pranešę policijai apie dingusią dukrą tėvai iš pareigūnų greitai gavo adresą, kur gyvena su nepilnamete dingęs asmuo, tačiau policija jo sulaikyti negali.
„Jis tame mieste pagarsėjęs, jį visi žino, kaip jis išnaudoja iš socialinių būstų mergaites ir pas jį visos nepilnametės. Jis ar įstatymiškai viską žino, ar panašiai, gal jis susidūręs anksčiau buvo su tokiomis problemomis lygiai, bet jis visur yra nekaltas. Išsisuka“, – galvą kraipė tėvai.
Panašiai reaguoja ir Vaiko teisių tarnybos specialistai.
„Jie pasakė, kad mums čia nėra ką veikti. Jie net apie tai nesidomi, jiems net neįdomu. Pasakė, kad jūs kaip tėvai čia atstovaujate, viską darote, apsisuko ir išvažiavo“, – piktinasi paauglės tėvai.
Į „TV Pagalbos“ studiją pakonsultuoti tėvų atvyko teisininkas Erikas Pavlovičius, kuris mato du būdus, kaip būtų galima perpus vyresnį vyrą atriboti nuo nepilnametės.
„Vienas tai prašyti, kad būtų pritaikytos apsaugos priemonės nesiartinti ir vėliau skųsti, jeigu buvo atmesta. Ir antras – ieškinys. Kad pripažintų nukentėjusiu ir teikti ieškinį. Ieškinio sumą nusimatyti, kadangi tai yra baudžiamoji byla, tai nebūtų civilinio proceso ir nereikia mokėti žyminio mokesčio, tai kokią norite galite sumą daryti ir ją įrodinėti“, – patarė teisininkas.
Tėvus taip pat konsultavo vaikų ir paauglių psichiatras Linas Slušnys. Specialistas tėvams patarė, kad nereikėtų laukti, kol vaikas išaugs paauglystę ir kaip įmanoma kelti jo sąmoningumo lygį. Taip pat kovoti su priklausomybėmis.
„Kai paauglystės metu atsistoja, kaip aš sakau, ne ant tų bėgių žmogus, jį reikia labai greitai nuo tų bėgių nutraukti, labai greitai. Bendraamžių čia buvo padaryta rimta įtaka, poveikis, nes tame amžiuje labai svarbu. Nes tame amžiuje labai patrauklus būna laisvės pojūtis, nes ką čia tie tėvai. Tada atsiranda šmikis, kitaip nepavadinsiu, kuris įtraukia daug rimčiau ir jiems labai lengva. Jis turi patirties, parodo dar kažkokių dalykų ir įtraukia, nes moka sužavėti ir atsiranda kita dalis – seksualiniai santykiai. Ir tada yra labai sunku, nes tokiais atvejais turiu iš vaiko atimti malonumą“, – į kokią situaciją pateko paauglė ir jos tėvai, aiškino L. Slušnys.
Visą diskusiją apie vaiko ateitį ir kaip atvesti jį į protą, žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.