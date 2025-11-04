 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paauglė išėjo iš namų ir negrįžo: Kauno policija prašo gyventojų pagalbos

2025-11-04 16:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 16:14

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai ieško Dorotėjos S. (gim. 2008 m.).

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai ieško Dorotėjos S. (gim. 2008 m.).

0

Nepilnametė spalio 30 d. apie 09.00 val. išėjo iš savo gyvenamosios vietos, esančios Kaune, Sąjungos a., ir iki šiol negrįžo. Mergina iš namų išeina ne pirmą kartą.

Nepilnametės požymiai: ilgų tamsiai rudų plaukų, liekno kūno sudėjimo, apie 168 cm ūgio. Vilkėjo pilkos spalvos trumpą striukę, juodos spalvos sportinį megztinį, pilkos spalvos kelnes, ant rankų turėjo daug apyrankių.

Asmenis, mačiusius ar žinančius Dorotėjos S. buvimo vietą bei galinčius suteikti kitos vert-ingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Santakos PK VS vyriausiąją tyrėją Vik-toriją Sinkevičiūtę-Palionienę, el. paštu [email protected], telefonu Nr. +370 700 60680 arba skambinti skubios pagalbos telefonu 112.

