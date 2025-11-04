Taip gaminti rauginti kopūstai nepaliks abejingų: išbandykite receptą

Rudeniui einant į pabaigą, kai orai vis labiau vėsta, tradiciškai prasideda ir kopūstų rauginimo metas – paprastas būdas pasiruošti skanių atsargų žiemai, kurių kaina nevargins piniginės, rašoma pranešime spaudai.
Rudens derliumi mėgaujasi ir žiemą
Ruduo – geriausias metas kulinariniams eksperimentams, ypač su šviežiomis daržovėmis, kurių tinklas turi itin platų asortimentą.
„Lietuviai mėgaujasi ne tik šviežiu derliumi, bet ir nori dalelę jo išsaugoti žiemos mėnesiams. Fermentuoto maisto populiarumas auga visame pasaulyje, tačiau Lietuvoje tai – ne naujovė, o mūsų kulinarinės tradicijos dalis.
Rauginti kopūstai išlieka vienu paprasčiausių būdų išsaugoti maistingumą, o šiuo metu tam išties palankus metas: kopūstai ne tik švieži, bet ir pigūs“, – sako minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė G. Kitovė.
Pastaruoju metu pirkėjai vis dažniau dairosi į kitų šalių virtuves, ieško įdomesnių skonių ir bando juos pritaikyti savo namuose, naudodami populiarias daržoves, įmantresnius ingredientus ar prieskonius.
Visgi tradiciniai, nuo seno pamėgti receptai tarp gyventojų taip pat išlieka mėgstami. Be kopūstų neįsivaizduojami šildantys daržovių troškiniai, kopūstai naudojami ir daržovių blynų ar pačių įvairiausių sriubų, balandėlių, netgi bandelių ar pyragų gamyboje. Na, ir žinoma – rauginimui.
Ypatinga nauda sveikatai
Kaip teigia minėto prekybos tinklo daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė, kopūstai Lietuvoje nuo seno pamėgti ne veltui.
Pusėje puodelio virtų kopūstų randamas net trečdalis dienos vitamino C dozės. Virtuose arba garuose ruoštuose kopūstuose gausu skaidulų, folio rūgšties, kalio, magnio, vitaminų A ir K ir kitų sveikatai naudingų mineralų.
Vienas sveikiausių iš kopūstų pagamintų valgių – rauginti kopūstai. Kaip pasakoja ekspertė, kopūstams fermentuojantis, gaminami natūralūs probiotikai arba gyvosios bakterijos.
Raugintuose kopūstuose randama gausybė maistinių skaidulų, juose taip pat yra ir daug vitamino C ir K, kalio, kalcio ir fosforo. Raugintų kopūstų vartojimas ne tik aprūpina organizmą reikiamomis medžiagomis, bet ir gerina virškinimą.
Kaip namuose užsiraugti kopūstų?
Minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė Elvyra Semaška pasakoja, kad kopūstų rauginimas – pakankamai ilgas, tačiau nesudėtingas procesas. Paprastai kopūstams užraugti reikalingos 3–4 savaitės.
Tiesa, raugintus kopūstus galima valgyti kiekviename rauginimo proceso etape, todėl nėra minimalaus ar maksimalaus fermentacijos laiko. Kelias dienas ar savaitę pasifermentavę kopūstai bus kur kas švelnesnio skonio.
„Kopūstų rauginimas nereikalauja nei įmantrių ingredientų, nei prietaisų. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai susmulkintus kopūstus sumaišyti su trupučiu druskos, viską sudėti į indą, suslėgti ir laukti.
Žinoma, kad būtų skaniau, kopūstus gardinti galite ne tik druska, bet ir kitais prieskoniais: pipirų žirneliais, kmynais. Į kopūstus galima įtarkuoti ir morkų, jeigu norite daugiau rūgštelės – galite įmaišyti spanguolių“, – kalba minėto prekybos tinklo šefė.
Pasak jos, jeigu nenorite užsiraugti didelio kopūstų kiekio – ne bėda. Juos rauginti galite ir nedideliuose emaliuotuose indeliuose. Į pasirinktą indą sudėję kopūstus, morkas ir mėgstamus prieskonius viską išmaišykite ir gerai suspauskite lėkšte, dangčiu ar kitu sunkiu daiktu bei laikykite vėsioje vietoje.
Rūgdami kopūstai išskiria natūralų skystį, į kurį kelioms savaitėms panardintas kopūstas lėtai fermentuojasi ir tampa traškus, rūgštus bei pripildęs įvairiausių gerųjų medžiagų. Būtent dėl šios priežasties rauginant kopūstus svarbiausia, kad jie būtų panardinti savo natūraliame skystyje, todėl nepamirškite jų kartkartėmis pamaišyti ir paspausti.
E. Semaška rekomenduoja kopūstų užsiraugti ir namuose bei dalijasi keliais receptais.
Tradiciniu būdu rauginti kopūstai
Reikės: 5 kilogramų kopūstų, 500 g morkų, 100 g druskos.
Gaminame:
1. Nuėmus gūžių viršutinius lapus išpjaukite kopūsto kotus. Kopūstus plonai supjaustykite, o morkas sutarkuokite tarka. Sumaišykite kopūstus, morkas ir druską. Į indą dėkite 15-20 cm storio sluoksnį paruoštų kopūstų. Gerai suspauskite, šiek tiek patraiškykite, kad rūgstant lengviau atsirastų sultys. Vėl dėkite sluoksnį kopūstų, paspauskite ir taip darykite tol, kol sudėsite viską. Indo neužpildykite iki jo viršaus, nes rūgdami kopūstai kiek pakyla.
2. Kopūstams leiskite pastovėti, kad atsirastų sulčių. Uždėkite ant indo viršaus medinę lentelę ir paslėkite sunkesniu daiktu. Visi kopūstai turėtų būti apsemti sultimis. Indą uždenkite dangčiu. Rekomenduojama pirmąsias dienas kopūstus laikyti šiltesnėje patalpoje. Paviršiuje pasirodžius putoms kopūstus galite nešti į vėsesnę vietą. Rauginkite kopūstus tol, kol jų rūgštumas atitiks jūsų skonį. Sudėję į stiklainius laikykite vėsioje patalpoje.
Rauginti kopūstai su spanguolėmis
Reikės: 1 vnt. kopūsto, 4 vnt. morkų, 1 v. š. druskos, gazuoto vandens, šiek tiek kmynų, šiek tiek spanguolių.
Gaminame:
1. Supjaustykite kopūstą, morkas sutarkuokite tarka. Sumaišykite ir sluoksniuokite stiklainyje, vis pagrūsdami šaukštu. Įberkite druską ir užpilkite gazuotu vandeniu. Stiklainį įdėkite į gilesnį indą, nes rūgstant skystis veršis lauk.
2. Po 3 parų kopūstai bus tinkami valgyti, todėl juos perpilkite į puodą ir įmaišykite kmynų bei spanguolių. Masę sudėkite į stiklainius, uždenkite dangteliais ir laikykite vėsioje patalpoje. Skanaus!
