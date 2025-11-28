Šventinis karpis kitaip: išbandykite Vaidos Poderytės ir Tado Paplausko receptą

O šįkart jie kartu su žiūrovai leisis ir į kelionę laiku.
Šeštadienį per TV3 – „Negarbingi šunsnukiai“
Šio šeštadienio TV3 gero kino vakare žiūrovus pasitiks kultinis Quentino Tarantino filmas „Negarbingi šunsnukiai“ (angl. „Inglourious Basterds“), pelnęs ne tik kritikų ovacijas, bet ir prestižinę „Oskaro“ statulėlę. Tai – viena ryškiausių režisieriaus juostų, garsėjanti drąsia istorijos interpretacija, įtemptu siužetu ir neprilygstamu Tarantino stiliumi, kuris suvienija brutalumą, humorą ir teatrališką įtampą.
Filmo centre – alternatyvi Antrojo pasaulinio karo istorija, kurioje amerikiečių žydų karių būrys, vadovaujamas charizmatiškojo leitenanto Aldo Raine (akt. Bradas Pittas), vykdo pavojingą slaptą operaciją Prancūzijoje. Šie kariai, garsėjantys savo bekompromisiais metodais, taikosi į aukščiausius Trečiojo reicho vadovus, siekdami pakeisti karo eigą.
„Negarbingi šunsnukiai“ – vienas drąsiausių Quentino Tarantino darbų. Tai filmas, kuriame kinas tampa galingesnis už ginklą. Tarantino šio filmo scenarijų rašė net dešimt metų – vis nebuvo patenkintas sugalvota filmo pabaiga.
O istorija mus nukelia į 1941-uosius, kai Europoje naciai jau buvo užėmę daugybę šalių ir vykdė vieną baisiausių nusikaltimų žmonijos istorijoje – genocidą. Veiksmas rutuliojasi Prancūzijoje, o pats filmas prasideda scena, kuri, mano akimis, yra viena ryškiausių, kraupiausių ir labiausiai įsirėžiančių visoje kino istorijoje“, – intriguos laidos vedėja Vaida.
Šis karpis papuoš ir šventinį stalą
Kaip įprasta, ieškodami įkvėpimo, kokį patiekalą pagaminti prie filmo, laidos vedėjai pasiners į įvairius kino juostos kontekstus. „Negarbingi šunsnukiai“ – tai istorija, kurios epicentre – vokiečių tauta, Antrojo pasaulinio karo realijos ir Tarantino būdinga ironija. Būtent ši unikali filmo dermė įkvėpė laidos komandą šiam vakarui pasiūlyti patiekalą iš vokiškos virtuvės – karpį su alaus padažu.
„Karpis Vokietijoje laikomas tradicine Kalėdų žuvimi, simbolizuojančia gausą ir sėkmę, o žydų virtuvėje žuvis nuo seno reiškia gyvybę ir atsinaujinimą. Švelnus karpio skonis ir sodrus alaus padažas sukuria derinį, kuriame susijungia vokiškas charakteris ir subtili ironija – lygiai taip pat, kaip ir pačiame filme.
Vakarienę papildys ir du garnyrai: tradicinės vokiškos bulvių salotos, simbolizuojančios praktiškumą ir jaukumą, bei morkų salotos su džiovintais vaisiais ir riešutais, suteikiančios saldumo, šviesos ir šventinės nuotaikos. Šis patiekalas ne tik atspindės filmo atmosferą, bet ir puikiai tiks tiek šio vakaro stalui, tiek artėjančioms Kūčioms ar Kalėdoms“, – pasakos virtuvės šefas Tadas.
Kaip žinia, karpis populiarus ne tik Vokietijoje, bet ir Lietuvoje. Tai – viena seniausiai Europoje auginamų žuvų – dar nuo Senovės Romos laikų, kai buvo laikomas delikatesu ir pradėtas auginti tvenkiniuose. Viduramžiais vienuolynai šią tradiciją išplėtojo visoje Vidurio Europoje, todėl Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Austrijoje karpis tapo svarbiu pasninko bei švenčių stalo simboliu.
Tačiau karpis vertinamas ne tik dėl istorijos, bet ir dėl savo kokybės. Tai – sultinga, švelnaus skonio žuvis, puikiai sugerianti marinatus ir padažus, o kartu – maistingas baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, B grupės vitaminų ir mineralų šaltinis.
O kol Lietuvos tvenkiniuose užaugintas karpis bus ruošiamas vokišku stiliumi, laidos vedėjai taip pat pasirūpins, kad žiūrovai išgirstų įdomiausias detales apie kino juostą „Negarbingi šunsnukiai“.
Filmo sėkmė buvo užprogramuota iki jam pasirodant
Pasak Tado, šio filmo sėkmė buvo užprogramuota dar iki jam pasirodant – jį kūrė legendinis Q. Tarantino, o pagrindinius vaidmenis atliko tokios Holivudo žvaigždės kaip B. Pittas ir Christophas Waltzas.
„Viena iš šio filmo sėkmės priežasčių – tik Tarantino genialumas, bet ir jo aktoriai. Jie su juo dirba ne pirmą kartą, puikiai perpratę jo ritmą ir kūrybinius sprendimus, todėl tiksliai jaučia, ką jis nori perteikti. Tai – komanda, kuri ne šiaip vaidina – jie kartu kuria pasaulį, kokį mato Tarantino“, – pagirų nestokos T. Paplauskas.
Vaida taip pat negailės komplimentų kultiniam režisieriui, kurio kūryba ją žavi jau daugelį metų. Ji atkreips dėmesį ir į intriguojančią detalę – net filmo pavadinimas turi savo istoriją.
„Kas moka angliškai, tikriausiai pastebėjo, kad pavadinimas sąmoningai parašytas netaisyklingai. Kodėl? Todėl, kad dar 1978 m. buvo išleistas italų vesternas tokiu pačiu pavadinimu. Jis taip pat pasakojo apie diversantų būrį ir tapo nedidele Tarantino įkvėpimo dalimi.
Režisierius nusprendė palikti tą patį pavadinimą, tačiau tyčia jį „sugadino“, kad išryškintų ryšį, bet kartu – ir skirtumą“, – aiškins V. Poderytė-Bernatavičė.
Kokių įdomių faktų apie Q. Tarantino atskleis laidos vedėjai? Ir kaip namuose pasigaminti legendinį vokišką karpį su alaus padažu? Tai sužinosite jau rytoj.
