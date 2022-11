Sustiprinkite savo imunitetą: ekspertė atskleidė, ką daryti

Sveikos mitybos specialistė Gretė Brokienė naujienų portalui tv3.lt papasakojo, kodėl imuniteto stiprinimas yra ilgalaikis procesas, kas padeda jį stiprinti bei ką įtraukti į savo rutiną, kad džiaugtumėtės puikia sveikata.

Dažniausiai savo sveikata žmonės susirūpina atvėsus orams – rodos, vasarą visi būna sveiki ir puikiai jaučiasi, o prasidėjus rudeniui skuba pirkti maisto papildus, kad šaltąjį sezoną praleistų sveiki.

„Visuomenėje yra labai gajus mitas, kad imunitetą galima staiga imti ir stebuklingu būdu pastiprinti ar pasilpninti. Reikia suprasti, kad imuniteto būklė yra mūsų gyvensenos, elgsenos išraiška, tarsi veidrodis.

Reikėtų suprasti, kad stiprus imunitetas yra tarsi vertybinis pagrindas ir juo rūpintis reikia nuo tada, kai jau sąmoningai tą suprantame“, – sako G. Brokienė.

Pasakė, kas išduoda nusilpusį imunitetą

Nusilpusį imunitetą išduoda ne tik didesnis imlumas ligoms – tai atspindi ir suprastėjusi veido odos būklė, žarnyno veiklos sutrikimai.

Vis tik, vyrauja mąstymas, kad imunitetą galima greitai ir lengvai pastiprinti vartojant maisto papildus, tačiau tai – pagalbinė priemonė, o ne išeitis, kurios dažnai griebiamasi neatsižvelgiant į poreikius:

„Imuniteto būklė yra visko, kas su mumis vyksta, išraiška – emocinės, fizinės būklės, nuotaikos, to, kaip jaučiamės kasdieną. Nuo imuniteto būklės priklauso ir hormoninių liaukų veikla, o hormoninė ašis yra mūsų pagrindinė ašis ir palaikyti tinkamą jos funkciją yra labai svarbu.

Rinkodaros specialistų pamėgta frazė „pastiprink imunitetą“ žmones, kurie nelabai domisi sveikos gyvensenos ir mitybos tema, masina, paperka ir jie tuo tiki. Arba tai, kad rudenėjant būtinai reikia įvairių vitaminų, mineralų, nes rudenį imunitetas nusilpsta. Tai yra visiškas mitas ir stereotipas.

Kiekvienas žmogus turėtų sekti savo sveikatos rodiklius, darytis kraujo tyrimus, stebėti save. Nėra geresnės priemonės nei savianalizė, kai jau matome, kad organizmas siunčia kažkokius signalus, nereikia bėgti pirkti vitaminų ir mineralų, bet atsisukti į save iš mamos gamtos pozicijos – ką valgai, kaip miegi, kaip tvarkaisi su stresu. Tai yra dalykai, kuriuos mes patys galime pakeisti.“

Imuniteto stiprinimas – kompleksiškas

Imuniteto stiprinimas, G. Brokienės teigimu, yra kompleksinis ir susideda iš daugybės kasdienių įpročių, kurių svarba dažnai nustumiama į šoną. Vienas svarbiausių ir daugiausiai įtakos turinčių aspektų – mityba.

„Reikia suprasti tai, kad sveikatai palanki mityba yra tada, kai ji užtikrina visas reikalingas maistines medžiagas: angliavandenius, riebalus ir baltymus, papildomas maistines medžiagas – mineralus, vitaminus, skaidulas, elektrolitus.

Visa tai tikrai galime susirinkti iš mamos gamtos dovanų, nes taip sukurtas pasaulis. Nereikia iš naujo išradinėti dviračio – į mitybą įtraukite daržoves, vaisius, priklausomai nuo sezono“, – pataria sveikos mitybos specialistė.

Lietuvoje vyraujantis sezoniškumas lemia, kad ištisus metus mėgautis šviežiais vaisiais iš savo sodo galimybės nėra, tačiau G. Brokienė rekomenduoja vasarą užaugintas gėrybes užšaldyti.

„Mitas, kad šaldytas maistas yra kažkas blogo. Užšaldytas maistas savyje išlaiko vitaminus, mineralus, visas naudingąsias medžiagas, jei tai yra švieži vaisiai, uogos, daržovės“, – populiarų mitą paneigia pašnekovė.

Be to, stipriam imunitetui be galo svarbus ir fizinis aktyvumas: „Jį reikėtų suprasti ne kaip kūno, grožio, raumenų ryškinimo kultą, o kaip be galo svarbų veiksnį tiek mūsų emocinei, tiek fizinei sveikatai.

Fizinio aktyvumo metu treniruojamas pagrindinis kūno raumuo – širdis. Širdies ritmas spartėja, pradeda greitėti kraujotaka, plečiasi kraujagyslės, padidėja deguonies pernešimas į smegenis, taip pat gaminasi laimės hormonai – endorfinai.“

Atlikite savianalizę

Dažnai į šalį nustumiamas kokybiškas miegas, miego higiena. Kokybiškas poilsis yra raktas į geresnę savijautą, darbo ir poilsio balansas, kaip ir streso valdymas, užtikrina ne tik fizinės, bet ir emocinės sveikatos stabilumą.

„Kai emocinė būklė yra gera, tada kitus dalykus pasiekti daug lengviau. Savo klientus visada raginu gyventi šiek tiek labiau hedonistiškai, nelaukti įvykio X, pavyzdžiui, atostogų, kad atsipalaiduoti.

Pas mus tautoje įprasta, kad žmonės metus laiko dirba, pluša, aria, taupo savaitei atostogų, kad atsipalaiduotų. Reikia ieškoti mažų malonumų kasdienybėje, kurie provokuotų laimės hormonų gamybą“, – pastebi sveikos mitybos specialistė.

Vis tik, vieno stebuklingo recepto, kuris tiktų visiems, nėra – kiekvienas asmuo turi individualius poreikius ir pomėgius, kad gerai jaustųsi, tad visada reikia ieškoti to, kas tinka asmeniškai. Tačiau siekis turėtų būti vienas – išsiugdyti įpročius, kurie padeda stiprinti imunitetą:

„Galima pasidaryti čia ir dabar, prisileisti vitaminų, staigiai keisti mitybą, bet reikia suprasti, kad tai reikia išlaikyti. Daugiau reikėtų prioretizuoti tai, kaip tai padaryti tvariu ir ilgalaikiu sprendimu.

Niekas taip nemotyvuoja žmogaus valgyti sveikai, rūpintis savimi, sportuoti, pakankamai miegoti, tvarkytis su stresu, kaip savianalizės principas. Kai gerai jautiesi, gali galvoti, ką padarei, kad dabar taip jautiesi ir kaip tai tęsti, kas privedė prie geresnės savijautos ir kaip tai integruoti į savo kasdienybę.“