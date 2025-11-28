Su vyriškais ir moteriškais lytiniais organais gimęs vaikinas tiesą sužinojo 11-kos: viską išdavė ultragarso tyrimas

Gydytojai aptiko jo sėklides ultragarso tyrimo metu, kai jis ėmė skųstis pilvo skausmais. Jis sako augdamas nuolat sulaukęs vieno suaugusiųjų klausimo – jį jis vadina „baisiu“, rašo mirror.co.uk.
11 metų sužinojo, kad gimė su vyriškais ir moteriškais lytiniais organais
R. Andersonas yra interseksualus. Tai terminas, naudojamas apibūdinti žmones, kurių lytiniai organai, chromosomos ir reprodukciniai organai neatitinka vyriškos ar moteriškos lyties binarumo. Jų lytiniai organai gali neatitikti reprodukcinių organų funkcijos arba jie gali turėti abiejų lyčių požymių.
Jis gimė su makštimi ir moteriška išvaizda, bet sužinojo, kad yra interseksualus, sulaukęs 11 metų – gydytojai, ieškodami jo pilvo skausmų priežasties, ultragarso tyrimo metu aptiko invertuotas sėklides.Tuo metu, kaip sakė Roshaante, „viskas tapo aišku“.
Augdamas jis turėjo mažai informacijos apie interseksualius žmones, todėl manė, kad yra įprastas normalus vaikas. Tačiau prasidėjus brendimui jis pradėjo pastebėti skirtumus ir sako, kad pradėjo jaustis svetimas.
Roshaante paaiškino, kad tėvai leido žmonėms jį vadinti „jis“, bet tam tikrose socialinėse situacijose jie taip pat vadindavo jį mergaite.
Suaugusieji dažnai užduodavo vieną klausimą
Jis dėvėjo berniukiškus drabužius ir sako, kad jo tėvai nebuvo griežti, neprimetinėjo lyties vaidmens. Tačiau jis iki šiol prisimena keletą nepatogių susitikimų su suaugusiaisiais.
Prisimindamas savo vaikystę, Roshaante „YouTube“ laidoje „People are Deep“ sakė: „Aš gimiau su invertuotomis sėklidėmis, turėjau mikro varpą ir nuo gimimo turėjau makštį.
Aš visada save lygindavau su pusine pica – pusė ir pusė. Taip aš jaučiausi, turėdamas varpą ir makštį.“
Jis pridūrė: „Nuolat susidurdavau su įvairiais komentarais iš savo draugų tėvų ir panašiais dalykais. Jie nuolat klausdavo: „Tu sėdi ar stovi, kai eini į tualetą?“
Aš tiesiog sakydavau: „Klausykite, atsipalaiduokite, aš esu vaikas, nustokite man užduoti visus šiuos klausimus. Jūs mane tam tikru aspektu seksualizuojate. Tai šiek tiek gąsdina.“
Tuo metu nesijaučiau nepatogiai, bet dabar, kai apie tai pagalvoju, manau, kad per daug kentėjau. Turėjau jiems pasakyti, kad eitų šalin ir rūpintųsi savo reikalais.“
Tačiau jis niekada neleido, kad aplinkinių klausimai jį paveiktų ar pakenktų jo savigarbai.
„Niekada nesijaučiau blogai dėl savęs. Aš myliu save ir manau, kad turiu tam gerą priežastį. Aš esu unikalus, esu asmuo, kuris tiksliai žino, ko nori“, – pridėjo Roshaante.
Roshaante anksčiau yra pasakojęs, kad jam nebuvo leidžiama persirengti mergaičių persirengimo patalpose mokyklose, nes jo klitoris „buvo kaip labai maža varpa“, pridurdamas, kad tai buvo „nuolatinė kova“. Kai kurie tėvai net prašydavo jo pakelti marškinėlius, nes „žmonės netikėjo“, kad jis yra mergaitė.
„Dėl to, koks esu, nelaikiau to įžeidimu. Aš tiesiog laikiau juos kvailiais. Nes jei aš tau sakau, kad esu viena, o tu man sakai, kad aš esu kita, o tau 30, 35 metai, tai atrodo kvailai“, – sakė jis.
Brangi operacija pakeitė viską
Jis nusprendė atlikti lytinių organų operaciją ir išleido beveik 80 tūkst. svarų (virš 91 tūkst. eurų), kad iš jo rankos odos būtų sukurta visiškai funkcionuojanti papildoma varpa. Gydytojai pailgino jo šlaplę ir įdėjo erekciją sukeliantį prietaisą, kad jis galėtų turėti lytinius santykius.
Jis pasakojo „Channel 4“ seriale „Skin Deep“, rodydamas randą ant rankos, kad „jį man paliko faloplastika“.
Vaikinas atskleidė, kad pradėjo susitikinėti su 24 metų mergina, kai jam buvo tik 16-ika. Kalbėdamas apie tai, Roshaante sakė: „Manimi žavisi ir vyrai, ir moterys – heteroseksualai, lesbietės, gėjai, biseksualai – visi.“
Jis save apibūdina kaip panseksualų, tai reiškia, kad jis gali jausti potraukį bet kam, nepriklausomai nuo jų lyties. Tačiau 2018 m. Roshaante išgyveno sapioseksualumo etapą ir jį traukė žmonių protas ir mąstymas.
