Vakarėlis, į kurį pasikvietė žmoną, griauna Tomo santykius: „Jos elgesys mus išskyrė“

Svingerių naktis virto neištikimybių virtine
Vyras pasakoja, kad su žmona po dešimtmečio santuokos ir dviejų vaikų nutarė išbandyti atvirą santykių formą, nors ir abu jautėsi nesaugiai.
Vakarėlio metu žmona greitai susidomėjo jaunu, tvirto sudėjimo vyru, o jis pats jautėsi ne savo vietoje: „Užuot įsitraukęs, aš stovėjau nuošalyje ir nejaukiai stebėjau. Tai privertė mane jaustis labai nepilnaverčiu.“
Po to vyras iškvietė taksi ir jie kartu išvyko. Abu sutarė, kad tokia patirtis jiems netinka ir prie šios temos nebegrįš.
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad žmona elgėsi kitaip. Vyrui paskambinus į telefoną ir išgirdus nepažįstamą vyrą, jis patikrino žmonos žinutes – jose buvo susirašinėjimas su „Sara“, kuri vėliau paaiškėjo esanti tas pats vyras iš klubo: „Ji prisipažino, kad „Sara“ yra vaikinas iš svingerių klubo.“
Nors vyras kuriam laikui išsikraustė, galiausiai grįžo pas vaikus. Pora mėgino susitaikyti, tačiau netrukus paaiškėjo, kad žmona ir toliau slapčia susitikinėjo su keliais partneriais.
Dar skaudesnis smūgis – vyras sužinojo, kad ji nenaudojo apsaugos. Pasitikrinus klinikoje paaiškėjo, kad jis nuo jos kažkuo užsikrėtė: „Nors aš ją myliu, jos elgesys mus išskyrė.“
Žmona nepaisė vyro norų
Santykių ekspertė Deidre šioje situacijoje mato aiškią ribą, kuri jau buvo peržengta.
„Buvo atvira svingerystės idėjai ir, taip elgdamasi, ji peržengė reikšmingą ribą“, – sako ji.
Pasak jos, nors pora sutiko užbaigti eksperimentą, žmona to nepaisė. Tokie pakartotiniai nusižengimai rodo gilesnes problemas:
„Jūsų žmona žinos, kad daro blogai, bet vis tiek bus vėl ir vėl neištikima.“
Jei šeima nori išlikti kartu, būtina griežtai sustabdyti bet kokį santykiavimą už santuokos ribų ir atvirai išsiaiškinti motyvus:
„Paklauskite jos, kodėl ji nuolat nuklysta nuo kelio ir ko jai reikia iš jūsų santuokos. Savo ruožtu būtinai pasakykite jai, ko jums reikia.“
Deidre įspėja, kad nuolatinis atleidimas be pokyčių tik dar labiau griaus santuoką. Ji rekomenduoja profesionalią pagalbą – sekso ir santykių terapiją, kuri gali padėti suprasti vienas kitą iš naujo:
„Sutelkite dėmesį į naujų, abipusiai patenkinamų būdų, kaip galite vienas kitą sužavėti neįtraukdami nieko kito, paiešką.“
