Dainininkė nežinodama ištekėjo už sultono: apgavystė ir reikalavimai – šokiruoja

Amerikiečių dainininkė Brittany Porter (30 m.) teigia, kad nežinodama ištekėjo už buvusio Malaizijos karaliaus, Kelantano sultono Muhammado V.
Anot „South China Morning Post“, ji manė, kad dalyvauja tik sužadėtuvių ceremonijoje, kuri pasirodė esanti teisiškai galiojanti islamo santuoka.
Jų romanas, prasidėjęs 2024 m. pradžioje, buvo prabangus (kelionės, dovanos), tačiau staiga nutrūko, kai sultonas nutraukė su ja ryšius po kelių mėnesių. Dabar, patyrusi emocinę kančią, Porter oficialiai siekia skyrybų.
Patraukė protas
Porter pasakojo, kad su sultonu Muhammadu V susipažino 2024 m. sausio mėnesį Niujorke, per abiejų bendrus draugus.
Ją iškart patraukė jo protas ir „mielas britiškas akcentas“, o „tarp jų iškart užsimezgė chemija“. Jų ryšys sparčiai vystėsi: jau per kelis mėnesius jie kartu keliavo po Vakarų Aziją.
„Jis skraidino mane ir mano draugus po visą pasaulį. Jis buvo toks dosnus, pasirinko geriausius viešbučius, suteikė mano draugams geriausią aptarnavimą, patirtis ir dovanas. Jis myli viešbučius, tikriausiai mūsų kelionėms išleido milijonus“, – Porter kalbėjo žurnalui „This Week in Asia“.
Jų pirmoji bendra kelionė užsienyje, į Omaną 2024 m. balandį, atrodė, sutvirtino jų santykius. Porter manė, kad per šį vizitą jie susižadėjo.
„Mano kultūroje didžiausia ceremonija yra vestuvės, kurias planavome 2025 m. sausio mėn. Taigi buvau sutrikusi, – sakė ji. – Omane jie pasikvietė imamą, ir aš atlikau visą atsivertimo procedūrą, bet jis man nepasakojo daug apie islamą.
Santuoka nežinant
Porter tik po kelių mėnesių suprato, kad religinės apeigos, kuriose ji dalyvavo, iš tikrųjų buvo „nikah“ – teisiškai įpareigojanti santuoka pagal islamo teisę.
Ji pati prisipažino, kad tik neseniai sužinojo, jog „nikah“ yra tolygi santuokai islame. Tuo metu, kai ji tai sužinojo, buvęs Malaizijos karalius jau buvo visiškai nutraukęs su ja bendravimą.
Malaizijoje Porter buvo žinoma kaip „Che Puan“ – titulas, skirtas nekilmingoms moterims, ištekėjusioms už karališkosios šeimos nario.
Šis titulas nešė ir didelį spaudimą, ypač dėl reikalavimo kuo greičiau pagimdyti sūnų.
Santykiai pradėjo blogėti dėl nesutarimų dėl išlaidų ir gyvenimo būdo.
Emocinis išsekimas ir nauja karjera
Padėtis tarp Porter ir sultono Muhammad V staiga pablogėjo po to, kai 2024 m. liepą ji patyrė persileidimą. Po šio skausmingo įvykio sultonas nustojo atsakinėti į jos pranešimus ir skambučius.
Porter tvirtino vėliau iš bendro draugo sužinojusi, kad sultonas laiko juos „išsiskyrusiais“.
Siekiant aiškumo ir norėdama viešai išspręsti situaciją, Porter nusprendė pasidalinti savo istorija socialiniuose tinkluose. Ji reikalavo: „Aš niekada negavau jokio paaiškinimo ir atsakomybės. Aš nusipelniau tinkamų skyrybų, tinkamo atsiprašymo“.
Be to, ji teigė esanti šokiruota dėl pranešimų apie Kelantano finansinius sunkumus, turėdama omenyje prabangų valdovo gyvenimo būdą.
Po santykių pabaigos dainininkė kelis mėnesius lankėsi Jungtinės Karalystės terapijoje, o vėliau atnaujino savo muzikinę veiklą, pasirinkusi sceninį vardą Brook Lynn.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!