Išgirdusi, ko vyras prašo lovoje, Kristina pakraupo: „Dabar supykina tik pažiūrėjus į jį“

Šįkart ji pateikia savo įžvalgas po skaitytojos, kurią sukrėtė vyro prisipažinimas apie netikėtą seksualinę fantaziją, išpažinties, rašoma dailymail.co.uk.
Šokiruojantis prisipažinimas
Laiške moteris pasakojo, kad visai neseniai jos vyras atvirai prisipažino turintis fantaziją, jog ji mylėtųsi su kitais vyrais. Pasak jos, ši išpažintis ją šokiravo.
„Jis sakė, kad jam patiktų išgirsti visas detales po mano permiegojimo su kitu, nes tai jį labai jaudintų. Iš pradžių nusijuokiau, galvodama, kad jis juokauja, bet jis šią temą vis iškelia. Dabar supykina tik pažiūrėjus į jį“, – rašė sunerimusi skaitytoja Cristina.
Moteris teigė, kad vyras netgi siūlė jai „truputį paflirtuoti“ su kitais, kai ji išeina su draugėmis, ar parsisiųsti pažinčių programėlę „tiesiog dėl smagumo“.
„Jis tvirtina, kad pats niekada manęs neišduotų, o ši fantazija neturi nieko bendro su meilės ar potraukio stoka mūsų santykiuose. Bet man sunku jaustis ramiai. Mūsų intymus gyvenimas visada buvo puikus, todėl dabar imu viskuo abejoti“, – rašė ji.
Skaitytoja klausė, ar tokia fantazija gali būti nekaltas žaidimas, ar visgi – pavojingas ženklas santuokai.
Vyro atvirumas – sveikintinas
Į šį laišką atsakydama Jana Hocking pabrėžė, kad pirmiausia vertėtų pasidžiaugti vyro atvirumu.
„Sveikinu – jūs ką tik sužinojote apie savo vyro slaptą fetišą! Ir, tiesą sakant, pagirtina, kad jis drįso tai pasakyti garsiai.
Daugelis porų taip ir neišdrįsta kalbėti apie savo seksualines fantazijas, o tai – didžiulė prarasta galimybė turėti įdomesnį ir artimesnį intymų gyvenimą“, – sakė J. Hocking.
Anot jos, tokio tipo fantazija vadinama kukoldu – tai situacija, kai vienam partneriui jaudulį kelia mintis, kad kitas turi lytinius santykius su kitu žmogumi.
„Skamba šokiruojančiai, bet patikėkite – tai daug dažnesnis reiškinys, nei jums atrodo. Vyrai apie tai man prisipažįsta nuolat. Šiais laikais net „svingerių“ bendruomenės klesti – žmonės tiesiog mėgsta stebėti“, – aiškino ji.
Pasak Janos, ši fantazija dažniausiai nėra ženklas, kad vyras nori jus apgaudinėti. Priešingai – jo mintys susijusios su noru matyti, kaip partnerė yra geidžiama kitų.
„Nemanau, kad tai raudona vėliava. Iš tiesų ši fantazija yra apie norą matyti moterį visų trokštamą“, – teigė J. Hocking.
Kaip kalbėtis apie tokias fantazijas
J. Hocking patarė tokį pokalbį vesti be įtampos ir be perdėto dramatizmo.
„Nereikia pradėti nuo rimto „mums reikia pasikalbėti“. Geriau atverti temą lengvai, net flirtuojančiai – pavyzdžiui, paklausti: „Na, papasakok daugiau apie tą savo išdykusią fantaziją.“
Taip jis pajus, kad jūs bent jau atvira pokalbiui, nors ir nebūtinai pasiruošusi tai išbandyti“, – sakė J. Hocking.
Anot jos, svarbiausia – laikytis savo nusistatytų ribų ir nepamiršti, kad atvirumas dar nereiškia įsipareigojimo kažką išbandyti.
„Galbūt jums užteks tiesiog pažaisti su šia idėja – papasakoti kokią nors seną istoriją, kuri jį užves. Kartais to visiškai pakanka. Ir jei jums tai nepatinka – tai irgi gerai. Vien dėl to, kad partneris pasidalijo fantazija, jūs neprivalote jos išpildyti“, – aiškino ji.
Laiško pabaigoje J. Hocking pabrėžė, kad kalbėjimasis apie seksualines fantazijas – sveikas ir netgi būtinas romantinių santykių elementas.
„Išklausykite, pasikalbėkite, pažinkite vienas kitą giliau. Galiausiai viskas priklauso nuo jūsų ribų – visada galima rasti viduriuką“, – reziumavo ji.
