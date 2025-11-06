 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Intymūs santykiai

Atskleidė, kaip dažnai turėtumėte mylėtis: atsakymas gali jus nustebinti

2025-11-06 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-06 18:10

Ar kada nors susimąstėte, kiek sekso yra „pakankamai“? Šis klausimas kyla ne vienai porai, o ir pavieniams žmonėms, svarstantiems, ar jų intymus gyvenimas atitinka „normą“. Seksas – neatsiejama sveikų santykių dalis, padedanti išlaikyti emocinį ryšį, pasitikėjimą ir artumą. Tačiau dažnai žmonės per daug spaudžia save ar partnerį, manydami, kad turi atitikti kažkokį standartą.

Seksas (nuotr. Shutterstock.com)
19

Ar kada nors susimąstėte, kiek sekso yra „pakankamai“? Šis klausimas kyla ne vienai porai, o ir pavieniams žmonėms, svarstantiems, ar jų intymus gyvenimas atitinka „normą“. Seksas – neatsiejama sveikų santykių dalis, padedanti išlaikyti emocinį ryšį, pasitikėjimą ir artumą. Tačiau dažnai žmonės per daug spaudžia save ar partnerį, manydami, kad turi atitikti kažkokį standartą.

0

Sekso terapeutė Charlene Douglas nuramina – nėra vieno teisingo atsakymo, tačiau ji atskleidžia, ką rodo tyrimai ir kas iš tiesų svarbiausia santykiuose, rašoma unilad.com.

Smalsauja daugelis

Sekso terapeutė, kalbėdama su „LADbible Stories“ laidoje „Honness Box“, atvirai pasidalijo, kad vienas dažniausių klausimų, kurį ji girdi – „kiek kartų per savaitę reikia mylėtis?“

„Dažnai nueinu į barą, kur žmonės sužino, kad esu sekso terapeutė, ir manęs klausia: „Kiek kartų per savaitę iš tikrųjų reikėtų mylėtis?“ Ir visi laukia mano atsakymo.

Visi pasilenkia ir laukia, kol pasakysiu tą skaičių, kad išsiaiškintų, ar jis yra normaliame diapazone, ar ne“, – pasakoja C. Douglas.

Anot jos, tokį smalsumą rodo beveik visi – nuo jaunų iki vyresnių žmonių. Tačiau atsakymas nėra toks paprastas, kaip daugelis tikisi.

Kiek sekso yra per savaitę „normalu“?

Pasak C. Douglas, moksliniai tyrimai rodo, kad dauguma ilgalaikiuose santykiuose esančių porų mylisi vidutiniškai kartą per savaitę.

Tai patvirtina ir plataus masto seksualinio gyvenimo tyrimas „Natsal-3“, kuriame buvo nagrinėjami tūkstančių žmonių intymūs įpročiai.

„Statistiškai kalbant, dauguma porų mylisi vidutiniškai kartą per savaitę“, – sako terapeutė.

Vis dėlto, ji pabrėžia, kad šis skaičius nėra joks standartas ar taisyklė.

„Šis vidurkis gali didėti arba mažėti priklausomai nuo streso, finansų ir to, kas vyksta jūsų gyvenime.

Jei jūsų santykiuose nėra sekso, tai nereiškia, kad viskas blogai. Galbūt tiesiog reikia pasikalbėti, jei tai jums svarbu“, – priduria ji.

