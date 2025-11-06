Su vyriškais ir moteriškais lytiniais organais gimęs ūkininkas skaudžią tiesą sužinojo tik po daugybės metų

Robas Wilsonas, paukštininkystės ūkį turintis ūkininkas iš Australijos, gimė turėdamas tiek vyriškus, tiek moteriškus lytinius organus, tačiau kai jam buvo tik trys dienos gydytojai nusprendė, kad jis bus „vyriškos“ lyties.
„Gydytojai nusprendė, kadangi šlapinausi per varpą, kad būsiu berniuku. Jie tiesiog užsiuvo makštį, buvo šešios siūlės“, – prisiminęs situaciją „ABC“ eteryje pasakojo Robas.
Tiesą sužinojo po daugybės metų
Po operacijos Robas gyveno įprastą vyro gyvenimą, tačiau jo kasdienybėje netrūko sunkumų – net jo motina abejojo savo ryšiu su juo, sužinojusi apie jo situaciją, rašo unilad.com.
„Nežinau, kodėl tu esi mano vaikas, kaip Dievas man galėjo duoti tokį vaiką“, – mamos žodžius prisiminė jis.
Nuo aštuonerių metų jam taip pat buvo skiriami testosterono papildai, kurie sukėlė daugybę sveikatos problemų – jo mokymasis taip pat nukentėjo, nes nuolat buvo pašiepiamas.
Robui taip pat buvo sunku su broliais – vienas jų kartą pasakė: „Tu esi pusiau kaip aš ir pusiau kaip mūsų sesuo.“
Nors visą gyvenimą jautėsi kitoks, tik įžengęs į šeštąją dešimtį Robas galų gale sužinojo tiesą apie savo genetiką. Tiesa paaiškėjo, kai jo mirštanti teta jam viską pasakė.
„Ji man paskambino ir pasakė: „Tu geriau atvažiuok, turiu tau svarbios informacijos“, – prisiminė jis.
Tada ji atskleidė, kad Robas gimė su retu chromosomų sutrikimu, vadinamu 48 XXXY, kuris pasitaiko nuo vieno iš 17 tūkst. iki vieno iš 50 tūkst. vyrų visame pasaulyje.
Paaiškėjus tiesai viskas pasikeitė
Sužinojus tiesą, staiga Robui viskas tapo aiškiau. Jis dabar tiki, kad skausmas, kurį jautė dirbdamas darbus, iš tiesų buvo ženklas, kad prasidėjo menstruacijos.
Jis taip pat mano, kad didelis geležies kiekis jo kraujyje gali būti dėl susikaupusio mėnesinių kraujo, kuris negalėjo pasišalinti po vaikystėje atliktos operacijos.
Nors nėra oficialiai nustatyta, kodėl Robas gimė su šia būkle, jis pats mano, kad tai gali būti susiję su tuo, ką jo tėvas patyrė Antrojo pasaulinio karo metu.
Karo metu jo tėvas buvo paimtas į nelaisvę ir tapo vokiečių karo belaisviu, o naciai jam „kažką švirkštė“.
Sužinojęs tiesą apie savo lytį, Robas praleido pastaruosius 14 metų keliaudamas į Ukrainą tam, kad gautų gydymą, kuris jo gimtojoje Australijoje nėra teisėtai leidžiamas.
Dabar jis kasdien vartoja kontraceptines tabletes, augimo hormonus ir testosterono slopintoją, kad galėtų gyventi patogiau – tai itin svarbu, nes medikai nustatė, kad biologiškai jis yra labiau moteris nei vyras.
Priėmęs savo tikrąją tapatybę, Robas taip pat pradėjo keliauti po pasaulį ir skaityti paskaitas universitetuose, kad didintų informuotumą apie interseksualumą.
Kalbėdamas apie šios misijos svarbą, Robas pridūrė: „Tikiuosi, kad kitam vargšui, tokiam kaip aš, pasiseks labiau nei man. Ir jei tokie kaip aš to nepasakos ir neviešins, tai tęsis toliau.“
