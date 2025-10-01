Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Su trenksmu prasidėjusi magnetinė audra smogs toliau: štai kiek truks

2025-10-01 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 10:50

Pirmąją spalio mėnesio dieną Lietuvoje prognozuojama intensyvi magnetinė audra. Pranešama, kad ji maksimaliai pasieks 6 balus, dėl to vertėtų būti atidesniems savo sveikatai ir daugiau dėmesio skirti sau.

Pirmąją spalio mėnesio dieną Lietuvoje prognozuojama intensyvi magnetinė audra. Pranešama, kad ji maksimaliai pasieks 6 balus, dėl to vertėtų būti atidesniems savo sveikatai ir daugiau dėmesio skirti sau.

REKLAMA
0

Vakar prasidėjusi magnetinė audra tęsiasi iki šiandienos.

Stiprumas – 6 balai

Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinė audra maksimaliai pasieks 6 balus, dėl to rekomenduojama daugiau dėmesio skirti sau ir savo sveikatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytoj, spalio 2 dieną, magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad maksimaliai geomagnetinio lauko aktyvumas pasieks 3,7 balo. Tokios prognozės taip pat numatomos poryt dienai, spalio 3-iajai. 

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozė rodo, kad šiandien magnetinė audra yra numatoma 5,33 balo stiprumo.

REKLAMA

Vis tik dienos eigoje geomagnetinio lauko intensyvumas palaipsniui mažės iki kol galiausiai pasieks 3,67 balo.

Tuo tarpu rytoj magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad maksimaliai geomagnetinio lauko intensyvumas pakils iki 3,67 balo, tačiau toks intensyvumas magnetinei audrai nepriskiriamas.

Poryt dienos, spalio 3-iosios, prognozės bus tokios pat, kaip ir spalio 2 dienos. Maksimaliai geomagnetinio lauko intensyvumas pasieks 3,67 balo.

REKLAMA
REKLAMA

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.

Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.

I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“

REKLAMA

„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.

Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.

Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų. 

REKLAMA

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.

Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)

Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.

REKLAMA

Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti  nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima.

Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje. 

REKLAMA

Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“

Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.

Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.

Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Prasidėjo seniai regėto stiprumo magnetinė audra: paaiškėjo, kada baigsis (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų