Šis produktas padeda sumažinti cukraus kiekį kraujyje: įsidėmėkite jį

Plačiau apie šių produktų ir žolelių savybes socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Lietuvos fitoterapijos asociacija.
Pabrėžiama, kad vaistiniai augalai nėra vaistai – dėl savo sveikatos visada reikia tartis su gydytoju, turintiems sveikatos sutrikimų ar vartojantiems vaistus prieš pradedant maisto papildų vartojimą taip pat būtina pasitarti su specialistu.
Vaistininiai augalai gliukozės kiekio kraujyje mažinimui
Gausus cukraus vartojimas, padidėjęs cukraus kiekis kraujyje – didelio masto problema šiais laikais. Vis tik į pagalbą gali atkeliauti vaistiniai augalai, kurie kaip papildoma priemonė padeda mažinti gliukozės kiekį kraujyje.
Fitoterapijos specialistai aptarė keturis: miškinę pokštenę, baltąjį šilkmedį, kininį cinamoną ir arbatinę inkstažolę. Vis tik, kad tai būtų veiksminga, vaistiniai augalai turi būti visumos dalis – svarbus sveikas ir subalansuotas gyvenimo būdas.
„Cukraus suvartojimas pasaulyje nuosekliai auga – daugelis žmonių kasdien renkasi perdirbtus produktus, kuriuose gausu pridėtinio cukraus. Nacionaliniai 16 šalių tyrimai rodo, kad suaugusieji vidutiniškai 14–25 % dienos kalorijų gauna vien iš pridėtinio cukraus. Tai gerokai daugiau nei rekomenduoja Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO), kuri nustato 5–10 % ribą.
Perteklinis cukraus kiekis mityboje siejamas su gliukozės lygio svyravimais, angliavandenių apykaitos disbalansu ir didesne metabolinių sutrikimų rizika.
Padidėjusį gliukozės kiekį kraujyje galima veiksmingai suvaldyti pakeičiant gyvenimo būdą. Šalia subalansuotos mitybos, pakankamo skaidulų vartojimo, fizinio aktyvumo ir kokybiško miego svarbią vietą užima ir vaistiniai augalai, tradiciškai naudojami gliukozės pusiausvyrai palaikyti.
Miškinė pokštenė (Gymnema sylvestre) – „cukraus naikintoja“
Miškinė pokštenė (Gymnema sylvestre) – šimtmečius Ajurvedos medicinoje naudojamas daugiametis, sumedėjęs vijoklinis augalas iš stepukinių (Apocynaceae) šeimos. Ajurvedoje vartojama gliukozės kiekiui kraujyje palaikyti ir uždegimams slopinti.
Šio augalo lapuose esančios gimneminės rūgštys, veikdamos saldaus skonio receptorius liežuvyje, slopina saldumo pojūtį. Dėl šios savybės hindi kalboje augalas vadinamas „gurmar“, o tai reiškia „cukraus naikintoja“.
Tyrimai rodo, kad gimneminės rūgštys savo struktūra panašios į gliukozės molekules. Dėl šio panašumo jos gali prisijungti prie tų pačių receptorių vietų žarnyno gleivinėje ir trukdyti gliukozei absorbuotis į kraują. Tai padeda kontroliuoti apetitą ir potraukį saldumynams, todėl miškinė pokštenė dažnai naudojama ir svorio kontrolei.
Baltasis šilkmedis (Morus alba) – pagalba angliavandenių apykaitai
Baltasis šilkmedis (Morus alba) – daugiametis augalas iš šilkmedinių (Moraceae) šeimos, žinomas dėl savo vaisių ir lapų, kurie yra pagrindinis šilkverpių maistas.
Baltųjų šilkmedžių lapai tradiciškai vartojami Azijos šalyse. Gliukozę mažinantis poveikis siejamas su lapuose esančiu alkaloidu 1-deoksinojirimicinu (DNJ), dar vadinamu duvoglustatu arba moranolinu. Ši biologiškai aktyvi medžiaga slopina α-gliukozidazės – plonajame žarnyne esančio fermento – aktyvumą. Šis fermentas skaido sudėtinius angliavandenius (oligosacharidus) į monosacharidus (gliukozę, fruktozę ir kt.).
Slopinant α-gliukozidazę, sulėtėja oligosacharidų skaidymas ir angliavandenių virškinimas persikelia į apatinę plonosios žarnos dalį. Toks „atidėjimas“ sulėtina bendrą gliukozės absorbciją į kraują. Tai laikoma viena efektyviausių strategijų, padedančių sumažinti gliukozės šuolį po valgio ir prisidėti prie vėlyvų diabeto komplikacijų prevencijos. Taip pat manoma, kad baltasis šilkmedis saugo kasos beta ląsteles nuo degeneracijos ir mažina lipidų peroksidaciją.
Kininis cinamonas (Cinnamomum aromaticum) – energijai ir gliukozės balansui
Kininis cinamonas (Cinnamomum aromaticum) – daugiametis, visžalis medis iš lauramedinių (Lauraceae) šeimos.
Tiek cinamonų žievės milteliai, tiek ekstraktas plačiai naudojami dėl įvairiapusio poveikio: turi antioksidantinį poveikį, padeda slopinti uždegimus, bakterijas, grybelius ir virusus. Jis gerina virškinimą, mažina vidurių pūtimą ir dujų susikaupimą, šalina lygiųjų raumenų spazmus. Taip pat manoma, kad cinamonų žievės vartojimas suteikia energijos ir gyvybingumo, pagerina kraujotaką.
Nustatyta, kad hidroksichalkonas gali padidinti jautrumą insulinui. Cinamonų žievė mažina gliukozės kiekį nevalgius, bendrą cholesterolio, trigliceridų ir mažo tankio lipoproteinų (blogojo cholesterolio) kiekį. Dėl šių savybių kininis cinamonas gali būti naudingas energijos palaikymui ir gliukozės kontrolei.
Arbatinė inkstažolė (Orthosiphon aristatus) – medžiagų apykaitai
Arbatinė inkstažolė (Orthosiphon aristatus), dar vadinama „katės ūsais“ (angl. Java tea, Kidney tea), kilusi iš Pietryčių Azijos. Tai daugiametis augalas iš notrelinių (Lamiaceae) šeimos. Pietryčių Azijoje inkstažolė šimtmečius vartojama kaip priemonė nuo šlapimo pūslės ir inkstų ligų, taip pat esant tulžies akmenligei, podagrai, reumatui ir diabetui.
Inkstažolėje esančios biologiškai aktyvios medžiagos gali pagerinti insulino sekreciją ir padidinti jautrumą insulinui. Be to, inkstažolė skatina GLP-1 sekreciją (GLP-1 – gliukagono tipo peptidas-1 – natūralus hormonas, reguliuojantis gliukozės kiekį, apetitą ir kitas funkcijas), slopina α-amilazės ir α-gliukozidazės fermentų veiklą, taip lėtindama angliavandenių skaidymą ir gliukozės įsisavinimą. Dėl to inkstažolė padeda sumažinti gliukozės kiekį po valgio ir palaikyti normalią medžiagų apykaitą.
Fitoterapijoje minėti augalai vertinami dėl gebėjimo palaikyti normalią gliukozės apykaitą ir angliavandenių metabolizmą.
Aptarti vaistiniai augalai nėra vaistai. Jei turite sveikatos sutrikimų ar vartojate vaistus, prieš pradėdami vartoti maisto papildus pasitarkite su specialistu“, – naudinga informacija dalijosi Lietuvos fitoterapijos asociacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!