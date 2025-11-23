Šį aktorių laiko gražiausiu vyru pasaulyje: pamatykite, kaip jis atrodo

Šis rezultatas nustebino daugelį kino gerbėjų, ypač turint omenyje L. DiCaprio ilgalaikį statusą kaip universalų grožio etaloną, rašoma metro.co.uk.
Aktorius, pripažintas gražiausiu vyru
„Harley Street Skin Clinic“ atliktas tyrimas parodė, kad grožio standartai ir moksliškai pagrįstos proporcijos gali šiek tiek pakoreguoti įsisenėjusius įsitikinimus.
Rezultatai remiasi trijų veiksnių deriniu: veido simetrijos aukso santykiu, „Reddit“ bendruomenės nuomone ir „Google“ paieškų tendencijomis. Ir būtent šie rodikliai T. Chalamet suteikė įspūdingą pranašumą.
Klinika skelbia: „T. Chalamet pirmauja vyrų reitinge, jo nuotaikų indeksas siekia 80,0 iš 100. Jo simetrijos balas – 80,4 proc. – rodo harmoningus bruožus.“
Timothée, su bendru 7,96 balo iš 10 įvertinimu, tapo vienareikšmiu tyrimo lyderiu. Tuo tarpu L. DiCaprio, nors vis dar laikomas vienu harmoningiausių veidų pasaulyje savininku, surinko kiek mažesnį – 7,71 – balą.
Klinika priduria: „Ilgalaikį L. DiCaprio patrauklumą pabrėžia 82,9 proc. veido simetrijos balas. Atsižvelgiant į tai, kad JK kasmet atliekama 1800 paieškų pagal grožio terminus, akivaizdu, kad žmones domina L. DiCaprio grožio paslaptys.“
Įdomu tai, kad trečiąją vietą gražiausių vyrų reitinge užėmė Jasonas Momoa, ketvirtas liko Davidas Beckhamas, o penktąją – ne vienerius metus patrauklumo viršūnėse laikytas George’as Clooney.
Gražiausios moterys: aukščiausi balai – jaunajai kartai
Tyrimas apėmė ir žinomiausias pasaulio moteris, ir čia dominavo jaunieji pramogų pasaulio vardai. Gražiausia moterimi pagal mokslą tapo britų ir albanų kilmės dainininkė Dua Lipa, įvertinta nepriekaištingu 10/10 balu.
Toliau rikiuojasi:
- Selena Gomez – 2 vieta;
- Scarlett Johansson – 3 vieta;
- Margot Robbie – 4 vieta;
- Zendaya – 6 vieta.
Įdomu tai, kad penketuko moterys pasirodė esą žymiai jaunesnės nei vyrų reitingo lyderiai, o tai dar kartą kelia klausimą apie skirtingus visuomenės grožio standartus skirtingoms lytims.
Tad nors L. DiCaprio kadaise buvo neabejotinas Holivudo grožio karalius, šiandien, bent jau pagal mokslinius kriterijus, karūna atitenka T. Chalamet – subtilių bruožų, modernios išvaizdos ir milžiniško populiarumo aktoriui.
