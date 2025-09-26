Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Leonardo DiCaprio buvo reikalaujama pasikeisti savo tikrąjį vardą: štai kokį pasiūlė

2025-09-26 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 16:25

Holivudo žvaigždė Leonardo DiCaprio (50 m.) neseniai prisiminė pirmuosius savo karjeros metus ir atskleidė, kad jam buvo siūloma atsisakyti tikrojo vardo, jei norėtų prasimušti kino industrijoje.

Leonardo DiCaprio (nuotr. SCANPIX)
14

Holivudo žvaigždė Leonardo DiCaprio (50 m.) neseniai prisiminė pirmuosius savo karjeros metus ir atskleidė, kad jam buvo siūloma atsisakyti tikrojo vardo, jei norėtų prasimušti kino industrijoje.

REKLAMA
1

„Titaniko“ žvaigždė papasakojo Travisui ir Jasonui Kelce’iams jų tinklalaidėje „New Heights“, jog vienas agentas tiesiai šviesiai pasakė, kad jo pavardė esą yra „pernelyg etniška“ ir kad su ja „niekas jo nesamdys“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leonardo DiCaprio
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio tėtis pasiuto

Agentas buvo sugalvojęs L. DiCaprio naują sceninį vardą – Lenny Williams. Jis kilo iš Leonardo vidurinio vardo Wilhelm, tik šiek tiek pakeisto, kad pakeistų pavardę, rašo „Page six“. 

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto tokiai idėjai ryžtingai pasipriešino Leonardo tėtis George’as DiCaprio, turintis italų ir vokiečių šaknų. Pamatęs sūnaus nuotrauką su netikru vardu, jis suplėšė atspaudą ir pasakė: „Tik per mano lavoną.“

REKLAMA

Įdomu, kad šalia sėdėjęs aktorius Benicio Del Toro, kartu su L. DiCaprio reklamuojantis naują filmą „One Battle After Another“, prisiminė panašią patirtį. Jam siūlė pasivadinti Benny Del.

„Šitas tinklalaidės epizodas nebūtų tas pats su Lenny Williams ir Benny Del“, – juokavo Jasonas Kelce.

Leonardo  pradėjo aktoriaus karjerą būdamas vos 14-os, pasirodydamas „Matchbox“ automobilių reklamose.

Tačiau reguliariai vaidinti jis pradėjo tik devintajame dešimtmetyje seriale „Growing Pains“, o didesnės sėkmės sulaukė su filmu „This Boy’s Life“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų