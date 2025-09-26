Leonardo DiCaprio buvo reikalaujama pasikeisti savo tikrąjį vardą: štai kokį pasiūlė

„Titaniko“ žvaigždė papasakojo Travisui ir Jasonui Kelce’iams jų tinklalaidėje „New Heights“, jog vienas agentas tiesiai šviesiai pasakė, kad jo pavardė esą yra „pernelyg etniška“ ir kad su ja „niekas jo nesamdys“.
Leonardo DiCaprio tėtis pasiuto
Agentas buvo sugalvojęs L. DiCaprio naują sceninį vardą – Lenny Williams. Jis kilo iš Leonardo vidurinio vardo Wilhelm, tik šiek tiek pakeisto, kad pakeistų pavardę, rašo „Page six“.
Vis dėlto tokiai idėjai ryžtingai pasipriešino Leonardo tėtis George’as DiCaprio, turintis italų ir vokiečių šaknų. Pamatęs sūnaus nuotrauką su netikru vardu, jis suplėšė atspaudą ir pasakė: „Tik per mano lavoną.“
Įdomu, kad šalia sėdėjęs aktorius Benicio Del Toro, kartu su L. DiCaprio reklamuojantis naują filmą „One Battle After Another“, prisiminė panašią patirtį. Jam siūlė pasivadinti Benny Del.
„Šitas tinklalaidės epizodas nebūtų tas pats su Lenny Williams ir Benny Del“, – juokavo Jasonas Kelce.
Leonardo pradėjo aktoriaus karjerą būdamas vos 14-os, pasirodydamas „Matchbox“ automobilių reklamose.
Tačiau reguliariai vaidinti jis pradėjo tik devintajame dešimtmetyje seriale „Growing Pains“, o didesnės sėkmės sulaukė su filmu „This Boy’s Life“.
