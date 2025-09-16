Leonardo DiCaprio mergina kaustė žvilgsnius: suknelės iškirptė – iki šlaunų

Tai buvo reta išvyka šiai itin privačiai porai – ant raudonojo kilimo jie nesifotografavo kartu.
Apranga prikaustė dėmesį
„Vittoria traukė dėmesį ilga balta suknele su skeltuku šone. Suknelė taip pat turėjo iškirptę, siekiančią šlaunis.
Tuo tarpu L. DiCaprio pasirinko klasiką – juodą kostiumą.
Veiksmo trilerį parašė ir režisavo žymus režisierius Paul Thomas Anderson.
Greta L. DiCaprio jame vaidina Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Benicio Del Toro ir kiti. L. DiCaprio įkūnija Bobą – „išsisėmusį revoliucionierių, gyvenantį nuolatinėje apsvaigusios paranojos būsenoje, atsiskyrusį nuo visuomenės su savo ryžtinga ir savarankiška dukra Vila.“
Paklaustas apie filmą, L. DiCaprio komentavo: „Tai tarsi sugrįžimas prie tokių filmų, kokių šiandien jau beveik nebematome. Tai tikra odisėja, turinti daugybę sudėtingų sluoksnių. <..> Žmonės vis kalba, kad nori matyti originalų kiną su originaliomis idėjomis. Štai jis – ir dar didelio masto.“
Jis pridūrė: „Filmo centre – tėvo ir dukros santykiai. Tai taip pat labai susiję su pasauliu, kuriame tiek daug ekstremizmo, ir atrodo, kad niekas dėl nieko negali susitarti. Tačiau viso to esmė – tėvas, bandantis susigrąžinti savo dukrą.“
Prakalbo apie santykius
L. DiCaprio (50) ir V. Ceretti (27) pradėjo susitikinėti 2023 metais. Kovo mėnesį „Vogue France“ žurnalui Vittoria atvirai papasakojo apie jų santykius. Nors konkrečių detalių nepateikė, ji atskleidė, kad susipažino su Leo Milane, bet nusprendė „nesileisti į detales“.
Kalbėdama apie tai, ką reiškia būti santykiuose su vienu geidžiamiausių vyrų pasaulyje, V. Ceretti sakė: „Tai yra dalykas, kurio išmoksti. Jei tai, ką išgyveni, yra tikra, jei žinai, kad mylite vienas kitą, tuomet nėra priežasties nerimauti. Nes meilė saugo ir suteikia pasitikėjimo.“
Ji taip pat atvirai pasidalijo apie iššūkius, susijusius su viešu dėmesiu: „Vos tik atsiduri santykiuose su žmogumi, kuris turi didesnį sekėjų skaičių nei tu, tampi kažkieno mergina — ar vaikinu, jei kalbame apie vyrą. Ir tai gali būti labai erzinantis dalykas. Staiga žmonės pradeda kalbėti apie tave kaip apie kažkieno merginą, kuri anksčiau buvo su kažkuo kitu.“
