Retame interviu Leonardo DiCaprio atskleidė naują požiūrį į santykius: papasakojo apie priežastis

Nuo tada, kai 1990-ųjų pradžioje pasirodė didžiajame ekrane, Leonardo susitikinėjo su nesibaigiančia žavingų modelių ir aktorių gausa, įskaitant Gigi Hadid, Gisele Bündchen ir Bar Refaeli, pranešė portalas „Daily Mail“.
Atrodo, kad dabartinė jo mergina Vittoria Ceretti sulaužė Leo taisyklę griežtai susitikinėti su moterimis, jaunesnėmis nei 25-eri metai, o poros santykiai toliau klesti.
Retame naujame interviu „Esquire UK“ Leonardo pareiškė, kad gyvena pagal naujas taisykles – visada būti „sąžiningam“ ir „atviresniam“, nes savo amžiuje jis „negali švaistyti laiko“.
Įkvėpė mamos pavyzdys
Interviu Leo paminėjo ir savo mama, iš kurios semiasi įkvėpimo. Jis sake: „Sulaukus 50-mečio, kyla jausmas, kad norisi būti tiesiog sąžiningesniam ir nešvaistyti laiko.
Galiu tik įsivaizduoti, kaip klostysis ateinantys keli dešimtmečiai. Pavyzdžiui, žiūriu į savo mamą, ir ji tiesiog sako tai, ką galvoja, ir negaišta laiko. Ji negaišta laiko bandydama apsimesti.“
Detaliai pabrėždamas, kaip svarbu tiksliai pasakyti, ką jaučiate, jis paaiškino: „Būti atviresniam ir rizikuoti, kad viskas sugrius, rizikuoti nesutarimais ar pasukti skirtingais keliais bet kokio tipo santykiuose.
Turite būti daug atviresni. Tai beveik atsakomybė, nes daug daugiau jūsų gyvenimo jau praeityje, nei priešakyje.“
Gandai praeityje
Jau daugelį metų Leo yra daugelio pasimatymų tematikos juokų objektas: sulaukia pašaipių komentarų dėl to, kad, regis, atsisako susitikinėti su moterimis, perkopusiomis 25-erių metų ribą.
Įnirtingi gandai apie jo pasimatymų įpročius bėgant metams buvo vis labiau kurstomi: Leo išsiskyrė su buvusia mergina Camila Morrone vos po kelių savaičių, kai jai suėjo 25-eri, ir vėliau buvo nufotografuotas su būriu jaunų modelių, įskaitant 25-erių Victoria Lamas ir vos 19-os metų Edeną Polani.
Leo sulaukė karčios kritikos dėl tariamo romano su 29 metais jaunesnia Edena, todėl vienas šaltinis griežtai paneigė, kad tarp jų buvo kas nors romantiško.
„Jie sėdėjo vienas šalia kito muzikos klausymosi vakarėlyje. Tame renginyje buvo daug žmonių“, – teigė šaltinis portalui „Daily Mail“.
