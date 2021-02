Reta liga – akromegalija: pirmieji požymiai ir gydymas

Oficialiai laikoma, kad liga yra reta tuomet, kai ja serga vos vienas iš dviejų tūkstančių žmonių arba mažiau. Gydytojai teigia, kad egzistuoja tokių ligų, kurios yra diagnozuotos vos kelioms dešimtims gyventojų pasaulyje. Vis dėlto budrumo prarasti nereikėtų, nors ir retos, jos vis tiek egzistuoja. Net 8 proc. pasaulio gyventojų serga kokia nors reta liga.

Akromegalija – liga, kuomet dėl žmogaus organizme esančio naviko sutrinka augimo hormonų gamybos veikla. Nuolat gaminantis augimo hormonui, deformuojasi žmogaus veido bruožai, galūnės. Deja, bet pirmieji šios ligos simptomai itin bendri – nuovargis, mieguistumas, didelis prakaitavimas ar sąnarių skausmai. Todėl gydytojai endokrinologai pataria atkreipti dėmesį ar kartu su šiais simptomais nesikeičia jūsų kūnas, pavyzdžiui.: ar nedidėja tam tikro kūno dalys, tokios kaip pėdos, plaštakos, apatinis žandikaulis ar nosis.

Tiek pacientai, tiek juos gydantys endokrinologai sutaria dėl to paties – be to, kad sergant šia liga sutrinka ir kitos organizmo funkcijos, emocinė paciento būklė taip pat gali stipriai pablogėti. Staigiai pasikeitę veido bruožai gali labai pakeisti žmogaus išvaizdą, dėl ko krenta savivertė ir atsiranda daug psichologinių problemų.