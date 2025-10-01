Ragina šį augalą pasisodinti savo sode: žiedai atrodys įspūdingai

Budlėja žydi nuo birželio pabaigos iki vėlyvo rudens, suteikdama sodui prabangos ir ryškumo tuo metu, kai kiti augalai jau ruošiasi žiemos poilsiui.
Kodėl verta pasirinkti budlėją savo sodui
- Ilgas žydėjimas. Budlėja pradeda žydėti birželio pabaigoje ir žydi iki pirmųjų šalnų.
- Nereiklumas. Augalas lengvai ištveria karštį ir sausrą, gerai auga saulėtose vietose.
- Patrauklumas vabzdžiams. Saldus gėlių aromatas aplink budlėją pritraukia drugelius, sukurdamas ypatingą gyvo, žydinčio sodo atmosferą.
- Dekoratyvumas. Žiedynai būna įvairių atspalvių – nuo švelniai alyvinės ir rožinės iki sodrios violetinės ir net baltos.
Kaip auginti budlėją
- Sodinimo vieta. Geriausia sodinti saulėtose vietose, apsaugotose nuo stiprių vėjų.
- Dirva. Augalas mėgsta lengvas, gerai drenuojamas dirvas.
- Laistymas. Aktyvaus augimo laikotarpiu budlėją reikia laistyti saikingai, neleidžiant susidaryti vandens stovėjimui.
- Genėjimas. Kiekvieną pavasarį rekomenduojama genėti senas šakas, skatinant naujų ūglių formavimąsi, kad žydėjimas būtų gausus.
- Žiemojimas. Regionuose, kur žiemos šaltos, krūmas turi būti uždengtas, kad šaknys būtų apsaugotos nuo šalčio.
Šaltinis: tsn.ua
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!