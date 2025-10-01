Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Ragina šį augalą pasisodinti savo sode: žiedai atrodys įspūdingai

2025-10-01 14:20 / šaltinis: valstietis.lt
2025-10-01 14:20

Jei svajojate apie žydintį sodą, kuris džiugintų gėlėmis iki pat šalnų, tuomet verta atkreipti dėmesį į budlėją – neįtikėtiną daugiametį augalą. Jų sodrūs žiedynai, primenantys kvapnius alyvos žiedus, ne tik papuoš gėlyną, bet ir pritrauks daugybę drugelių, bičių ir kamanių. 

Sodininkė (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

0

Budlėja žydi nuo birželio pabaigos iki vėlyvo rudens, suteikdama sodui prabangos ir ryškumo tuo metu, kai kiti augalai jau ruošiasi žiemos poilsiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl verta pasirinkti budlėją savo sodui

  • Ilgas žydėjimas. Budlėja pradeda žydėti birželio pabaigoje ir žydi iki pirmųjų šalnų.
  • Nereiklumas. Augalas lengvai ištveria karštį ir sausrą, gerai auga saulėtose vietose.
  • Patrauklumas vabzdžiams. Saldus gėlių aromatas aplink budlėją pritraukia drugelius, sukurdamas ypatingą gyvo, žydinčio sodo atmosferą.
  • Dekoratyvumas. Žiedynai būna įvairių atspalvių – nuo švelniai alyvinės ir rožinės iki sodrios violetinės ir net baltos.

Kaip auginti budlėją

  • Sodinimo vieta. Geriausia sodinti saulėtose vietose, apsaugotose nuo stiprių vėjų.
  • Dirva. Augalas mėgsta lengvas, gerai drenuojamas dirvas.
  • Laistymas. Aktyvaus augimo laikotarpiu budlėją reikia laistyti saikingai, neleidžiant susidaryti vandens stovėjimui.
  • Genėjimas. Kiekvieną pavasarį rekomenduojama genėti senas šakas, skatinant naujų ūglių formavimąsi, kad žydėjimas būtų gausus.
  • Žiemojimas. Regionuose, kur žiemos šaltos, krūmas turi būti uždengtas, kad šaknys būtų apsaugotos nuo šalčio.

Šaltinis: tsn.ua

