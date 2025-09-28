Padarykite tai savo bazilikams: šviežius lapus skinsite daug ilgiau

Rugsėjis dažnai žymi bazilikų auginimo sezono pabaigą, nes temperatūrai ilgesniam laikui nukritus žemiau 10 laipsnių, jų augimas pradeda lėtėti.
Dažniausiai pastebima, kad lapai pradeda džiūti ir augimas visiškai sustoja, kai tik atšąla, todėl dabar turėtumėte bazilikus patręšti, jei norite ilgiau pasimėgauti šviežumu, rašo express.co.uk.
Natūrali trąša bazilikams – bananų žievelės
Geriausia natūrali trąša – bananų žievės. Tai gali skambėti keistai, bet jose yra kalio, taip pat nedidelis kiekis azoto ir fosforo, tad tai – papildomos maistinės medžiagos bazilikui.
Kalis palaiko stiprių lapų augimą ir gali sustiprinti eterinių aliejų koncentraciją, todėl lapai tampa daug aromatingesni.
Fosforas stiprina augalo šaknis, o azotas padeda palaikyti lapų augimą, tai reiškia, kad augalas šiek tiek ilgiau bus derlingas.
Banano žievės yra natūrali trąša, kuri lėtai išskiria maistines medžiagas į dirvą, todėl idealiai tinka bazilikui, kai jo augimas pradeda lėtėti, nesukeldamos augalui jokio streso.
Pasiruošti naminių trąšu užtrunka vos penkias minutes ir geriausia tai daryti rudenį, kad šviežiomis žolelėmis galėtumėte mėgautis kuo ilgiau.
Banano žievės gali labai padėti bazilikui, kai jis pradeda silpti, tačiau bet kokios natūralios trąšos yra gana stiprios, todėl jas reikia praskiesti vandeniu, kad nepertręštumėte augalo.
Viskas, ko reikia – viena ar dvi banano žievės, kurias reikia supjaustyti gabaliukais. Galite naudoti žirkles, kad greičiau jas susmulkintumėte, bet tiks ir peilis. Tada banano žieves sudėkite į stiklinį indą ir užpilkite šaltu vandeniu iš čiaupo.
Užsukite indą dangteliu ir palikite per naktį, maždaug aštuonioms–dvylikai valandų. Per tą laiką vanduo prisigers visų maistinių medžiagų iš banano žievės.
Vanduo turėtų būti drumstas, nes jame gausu maistinių medžiagų. Laistykite juo bazilikus, kad jie toliau augtų. Galite tręšti kas dvi savaites – taip šviežiais ir aromatingais bazilikais, auginamais namuose, galėsite mėgautis net iki lapkričio.
