Prieš žiemą ragina kuo greičiau padaryti tai sode: rezultatas nustebins

„Ruduo nėra tik užbaigimas, tai ir pradžia. Jei palieki žemę tuščią, pavasarį teks dvigubai daugiau dirbti“, – šypteli sodininkas Algirdas.
Jis įsitikinęs, kad rudeniniai darbai dažnai nuvertinami, nors būtent jie leidžia pavasarį sulaukti greitesnio ir gausesnio derliaus.
Ką verta nuveikti darže?
Algirdas pasakoja, kad vienas svarbiausių rudens darbų yra šakninių daržovių sėja. Pasak jo, rudenį pasėti morkas, burokėlius ar petražoles verta todėl, kad pavasarį jos sudygsta anksčiau ir užauga stipresnės.
„Morkos, burokai, petražolės – jos mėgsta pabūti žemėje per žiemą. Kai tik atšyla, jos sudygsta pirmosios ir jau gegužę gali džiaugtis žalumynais“, – aiškina jis.
Pasak sodininko, taip pat verta prisiminti česnakus ir svogūnus: pasodinti rudenį, jie spėja įleisti šaknis ir pavasarį būna kur kas stipresni.
Jis priduria, kad ši praktika ne tik taupo laiką, bet ir padeda kovoti su ligomis: „Rudenį pasėtos daržovės būna atsparesnės. O pavasarį jos dygsta, kai dar nėra tiek daug kenkėjų.“
Gėlės: grožis, kurio lauki visą žiemą
Rudenį verta pagalvoti ir apie pavasario grožį – įvairius gėlynus. Būtent dabar pats tinkamiausias metas sodinti svogūnines gėles: tulpes, narcizus, hiacintus ar krokus.
Pasak Algirdo, rudeninė sodinimo praktika ne tik užtikrina, kad pavasarį kiemą ar darželį papuoš spalvingi žiedai, bet ir leidžia sukurti ilgalaikį grožio efektą – tinkamai suplanuotas gėlynas žydės ne vieną savaitę, o visą sezoną.
„Jeigu norite, kad sode pirmosios spalvos pasirodytų labai anksti, turite pasirūpinti tuo dabar“, – sako Algirdas. Tulpių, narcizų, hiacintų svogūnėliai sodinami dar prieš įšąlant dirvai.
Jis pastebi, kad tai vienas maloniausių darbų – sodinti gėles, kurios sužydės tik po kelių mėnesių.
„Svarbiausia sodinant svogūnines gėles – suspėti iki žemė nesušąla. Jos turi įleisti šaknis, bet neišleisti daigų. Tik tada pavasarį jos sužydės laiku“, – paaiškina Algirdas.
Nepamirškite to padaryti vaismedžiams
Ne mažiau svarbus darbas – vaismedžių ir krūmų sodinimas. Vaismedžiai bei krūmai, pasodinti prieš žiemą, turi daugiau laiko įsišaknyti ir ramiai peržiemoti. Kai tik pavasarį pradeda šilti orai, jie iškart pradeda augti, o ne eikvoja jėgų prisitaikymui.
Sodininkas Algirdas pasakoja, kad pats mieliau sodina obelis, kriaušes, serbentus ar agrastus rudenį:
„Jeigu augalas pasodintas tinkamai, jis spėja prigyti ir pavasarį džiugina gyvybingumu. Tokie medeliai dažnai būna stipresni nei pasodinti pavasarį.“
Jis atkreipia dėmesį, kad svarbiausia tinkamai paruošti duobes – jos turėtų būti pakankamai gilios, kad šaknys turėtų vietos plėstis. Apačioje verta įberti šiek tiek komposto ar mėšlo, kad augalas iškart gautų reikalingų maisto medžiagų.
Taip pat Algirdas ragina nepamiršti mulčiavimo: „Mulčias apsaugo nuo šalčio, sulaiko drėgmę ir pavasarį leidžia šaknims greičiau atsigauti.“
Sodininkas įsitikinęs, kad rudens darbai – tai tarsi investicija į savo pačių nuotaiką.
„Žiema būna ilga, bet žinodamas, kad po sniegu jau ilsisi tavo daržovės ar gėlių svogūnėliai, lauki pavasario visai kitaip“, – dalijasi jis.
O pavasarį, kai pirmieji daigai ar žiedai išlenda į šviesą, džiaugsmas būna dvigubas – juk tai ne tik gamtos stebuklas, bet ir pačių įdėto darbo vaisius.
