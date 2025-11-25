 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Jautis

Prasideda klampus ir tamsus metas. Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus

2025-11-25 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 11:20

Ketvirtadienį prasidės naujasis priešpilnio mėnulio ciklas, kurio prognozės – nevienareikšmiškos. Pranešama, kad ypatingai sudėtingas šis laikas bus 4 Zodiako ženklams.

Artėja priešpilnis: Budraitytė įspėja 2 Zodiako ženklus (tv3.lt fotomontažas)

Ketvirtadienį prasidės naujasis priešpilnio mėnulio ciklas, kurio prognozės – nevienareikšmiškos. Pranešama, kad ypatingai sudėtingas šis laikas bus 4 Zodiako ženklams.

Apie priešpilnio savaitę prabilo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė. Ji teigė, kad pirmoji savaitės pusė bus palanki, tačiau antrosios metu vertėtų pasisaugoti.

Pirmoji savaitės dalis bus kupina džiugesio

Kaip aiškino astrologė, bendrai paėmus, priešpilnis prasidės su itin pozityvia nata. Anot jos, dauguma jaus, kad atsirado jėgų ir noro šį tą nuveikti.

„Labai gera savaitė, bus fainos dienos, nes ta įtampa, kuri bus savaitės pradžioje, nebebus aktuali, viskas bus neblogai.

Principe, tai gera savaitė, nes žmonės gali džiaugsmingiau jaustis, o taip pat ir sveikata per priešpilnį bus geresnė“, – sakė ji.

Pasak V. Budraitytės, dauguma pajus energijos pliūpsnį, norą imtis tų veiklų, kurioms anksčiau nekilo rankos.

Ji taip pat išskyrė lapkričio 27-28 dienas kaip tas, kurių metu vertėtų ypatingai pasistengti dirbantiems protinį darbą, nes galima pasiekti reikšmingų rezultatų.

„Nepaprastai seksis 27-28 dieną, jos bus skirta protinio darbo žmonėms. Jeigu jums darbe ar moksluose reikia daug mąstyti, Merkurijus atneš gerą laiką.

Laikykite egzaminus, rašykite mokslinius darbus, straipsnius, visa tai bus palanku daryti“, – aiškino ji.

Patarė pasisaugoti gruodžio pradžioje

Vis tik apie antrosios savaitės dalies metu V. Budraitytė ragino skaitytojus pasisaugoti, nes prasidės sudėtingesnis metas.

„Per gruodžio 3-4 dienas reikia būti labai atsargiems, nes gali būti padidėjusi įtampa. Apskritai, gruodis gali būti sudėtingesnis mėnuo“, – sakė astrologė.

Skaitytojams ji taip pat aiškino, kad šios dienos pasižymės padidėjusia konfliktų tikimybe, dėl to vertėtų pasistengti išlaikyti rimtį.

Ji taip pat sakė, kad netgi vertėtų susilaikyti šiomis dienomis nuo išėjimų, pasisėdėjimų mieste, linksmybių.

„Nuo šių dienų didės konfliktų tikimybė, tą pajus dauguma, dėl to verta būti namuose, save apriboti, kad neįsiveltumėte į konfliktus, nes ir traumų tikimybė tada yra didesnė“, – tikino ji.

Įspėjo 4 Zodiako ženklus

Pasiteiravus pašnekovės apie šios savaitės prognozes Zodiako ženklams, ji aiškino, kad labiausiai jos poveikį pajus keturi Zodiako ženklai.

Anot V. Budraitytės, šie ženklai turėtų būti atsargūs, nes kol kas jiems prognozės nėra palankios.

„Ypatingai turi būti atsargios Žuvys, Mergelės. Žiūrint į bendrą neblogą foną, vis tik šiems ženklams bus sunki gruodžio pradžia. Taip pat Jaučiams ir Skorpionams bus nelengva“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovė.

Visiems kitiems Zodiako ženklams šis laikas turėtų būti gana stabilus, tačiau V. Budraitytė pabrėžė – „tie, kurie saugosi, tuos ir Dievas saugo“.

Vaiva Budraitytė, jaunatis
Prasidės itin stipri jaunatis: smogs 4 Zodiako ženklams (5)
Šis priešpilnis paženklins 4 Zodiako ženklus
Šis priešpilnis paženklins 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie (4)
Prasideda priešpilnis: Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus
Prasideda priešpilnis: Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus
