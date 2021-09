Populiarus prieskonis mažina kraujospūdį: tikriausiai jį jau turite savo namuose

Aukštas kraujospūdis didina širdies ligų riziką, nes priverčia širdį dirbti sunkiau varinėjant kraują po organizmą. Jei norite išvengti komplikacijų, itin svarbu suvaldyti viršutinį kraujospūdžio rodiklį. Tam tikri maisto produktai rekomenduojami tiems, kuriems reikia mažinti kraujospūdį, rašoma express.co.uk.

Vienas jų, pastaruoju metu susilaukiantis vis didesnio tyrėjų dėmesio – tai imbieras. Šis augalas labiausiai vertinamas dėl savo šaknų, nors turi ir žiedus. Kai kurie tyrimai su gyvūnais rodo, kad imbieras gali mažinti kraujospūdį, nors tokio tipo tyrimų su žmonėmis dar ir nėra.

„British Medical Journal“ atliktos sisteminės tyrimų apžvalgos tikslas buvo apibendrinti turimus įrodymus, kad imbieras gali padėti ir žmonėms. Mokslininkai išnagrinėjo eilę duomenų bazių, įskaitant ir „Cochrane“ kontroliuojamų tyrimų centrinį registrą (CENTRAL), o taip pat MEDLINE bei EMBASE tyrimų bazes, ieškodami reikšmingų šios srities tyrimų.

Jų tarpe išsiskyrė viena studija – joje buvo tiriamas 50 ir 100mg/kg imbiero ir placebo poveikis sveikiems asmenims. Tyrimo metu paaiškėjo, kad 100 mg/kg imbiero dozė ženkliai sumažino sistolinį ir diastolinis kraujo spaudimą per dvi valandas.

Ką reiškia šie skaičiai

Kraujospūdis yra matuojamas dviem rodikliais – sistolinis kraujospūdis (aukštesnysis skaičius) nurodo jėgą, kuria širdis varinėja kraują po organizmą, o diastolinis kraujospūdis (žemesnysis skaičius) reiškia pasipriešinimą kraujo tėkmei kraujagyslėse. Abu šie rodmenys matuojami gyvsidabrio milimetrais (mmHg).

Nepaisant daug žadančių atradimų, tyrėjai visgi dar išvadą, kad reikia daugiau bandymų su žmonėmis, kuriuose būtų tiriamas skirtingų standartinio imbiero ekstrakto dozių poveikis hipertenzija sergantiems pacientams.

Bendri patarimai, kaip mažinti kraujospūdį:

Vienas iš svarbiausių dalykų mažinant kraujospūdį yra vartoti mažiau druskos. Kodėl? „Daug druskos turinti mityba sutrikdo natūralią natrio pusiausvyrą organizme.“ – aiškina „Action on Salt“, druska ir jos poveikiu sveikatai besirūpinančių specialistų grupė. – „Dėl to organizme užsilieka skysčiai, kurie didina spaudimą, spausdami kraują į kraujagyslių sieneles. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje sumažinus druskos suvartojimą vienu gramu per dieną per metus nuo insultų ir infarktų mirtų 6 000 mažiau žmonių.“

Remiantis oficialiomis Didžiosios Britanijos sveikatos apsaugos rekomendacijomis, reikėtų stengtis nevartoti daugiau nei 6 g druskos per dieną – tai atitinka maždaug vieną arbatinį šaukštelį. Kraujospūdį mažinti taip pat padeda mityba, kurioje gausu skaidulų – pilno grūdo ryžių, duonos ir makaronų, daug vaisių ir daržovių. Per dieną reikėtų suvalgyti penkias porcijas vaisių ir daržovių. Laikui bėgant kraujospūdį taip pat didina ir nesaikingas alkoholio vartojimas.