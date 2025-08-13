Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Planuojate praleisti šį savaitgalį prie jūros? Siunčia jums svarbią žinią

2025-08-13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 12:50

Artėjant ilgajam Žolinės savaitgaliui ne vienas gyventojas planuoja jį praleisti gamtoje ar prie jūros. Vis tik renkantis poilsio namelį ar apartamentus galima smarkiai apsigauti.

Klaipėdos pajūris (nuotr. tv3.lt)

Artėjant ilgajam Žolinės savaitgaliui ne vienas gyventojas planuoja jį praleisti gamtoje ar prie jūros. Vis tik renkantis poilsio namelį ar apartamentus galima smarkiai apsigauti.

0

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba paaiškino, kaip išvengti apgavystės prieš ilgąjį savaitgalį.

Įspėja visus

Socialiniame tinkle „Facebook“ tarnyba pasidalijo įrašu, informuojančiu gyventojus apie melagingus apartamentų ar poilsio namelių skelbimus.

„Nesusigadinkite vasaros savaitgalio!

Artėja ilgasis savaitgalis, o orų prognozės žada tikrą vasarišką orą. Norisi sėsti į automobilį ir išvykti – gal prie jūros, gal į sodybą. Internete akį traukia gražios nuotraukos, patrauklios kainos už apartamentų ar poilsio namelių nuomą… ir visur raginimai: „Paskutinė galimybė!“ 

Bet... pervedus pinigus, skelbimas gali dingti, nuotraukos – išnykti, o jūs liksite ir be pinigų, ir be pažadėto poilsio.

Kaip apsisaugoti?

Patikrinkite, ar pardavėjas / paslaugos teikėjas nurodo kontaktus (net ir socialiniuose tinkluose).

Pasidomėkite daugiau apie pasiūlymą.

Susisiekite su pardavėju ir įsitikinkite, kad jis patikimas.

Neskubėkite iš karto pervesti pinigų – kelios minutės patikrai gali išgelbėti visą savaitgalį ir nervus“, – buvo rašoma įraše.

