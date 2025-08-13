Planuojate praleisti šį savaitgalį prie jūros? Siunčia jums svarbią žinią

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba paaiškino, kaip išvengti apgavystės prieš ilgąjį savaitgalį.
Įspėja visus
Socialiniame tinkle „Facebook“ tarnyba pasidalijo įrašu, informuojančiu gyventojus apie melagingus apartamentų ar poilsio namelių skelbimus.
„Nesusigadinkite vasaros savaitgalio!
Artėja ilgasis savaitgalis, o orų prognozės žada tikrą vasarišką orą. Norisi sėsti į automobilį ir išvykti – gal prie jūros, gal į sodybą. Internete akį traukia gražios nuotraukos, patrauklios kainos už apartamentų ar poilsio namelių nuomą… ir visur raginimai: „Paskutinė galimybė!“
Bet... pervedus pinigus, skelbimas gali dingti, nuotraukos – išnykti, o jūs liksite ir be pinigų, ir be pažadėto poilsio.
Kaip apsisaugoti?
Patikrinkite, ar pardavėjas / paslaugos teikėjas nurodo kontaktus (net ir socialiniuose tinkluose).
Pasidomėkite daugiau apie pasiūlymą.
Susisiekite su pardavėju ir įsitikinkite, kad jis patikimas.
Neskubėkite iš karto pervesti pinigų – kelios minutės patikrai gali išgelbėti visą savaitgalį ir nervus“, – buvo rašoma įraše.
