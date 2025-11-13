 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasėkite šiuos daugiamečius augalus dabar: kitąmet apsipils žiedais

2025-11-13 07:45 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-13 07:45

Geriausias metas sėti daugiamečius augalus yra lapkritis. Būtent šiuo laikotarpiu patyrę sodininkai pradeda ruošti gėlynus būsimam žydėjimui.

Daržininkystė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

0

Šiuo metu sėja prieš žiemą suteikia augalams unikalių pranašumų, kuriuos sunku pasiekti sėjant pavasarį.

Biocheminiai pokyčiai žiemą

Moksliniai tyrimai patvirtina, kad žiemos praleidimas dirvožemyje padeda sėkloms pereiti biocheminę pertvarką: toksinai, kurie lėtina dygimą, sunaikinami, o augimo hormonai aktyvuojami. Galiausiai sėklų dygimas padidėja maždaug 40–60 procentų, o nauji daigai auga 25–30 procentų greičiau ir geriau perneša pavasario šalnas iki -5...-7 °C.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp daugiamečių augalų, tinkamų sėti prieš žiemą, yra ne tik klasikinės sinavados (Aquilegia) ir pentiniai (Delphinium), bet ir naujovės, pavyzdžiui, purpurinė ežiuolė (Echinacea purpurea), kurios iki 70 procentų augalų, sėjamų šiuo metodu, pražysta pirmaisiais metais, nors paprastai tai yra dvimečiai augalai.

Karpatinis katilėlis (Campanula carpatica) tampa tankesnis ir dekoratyvesnis 8–10 metų, o tikroji levanda (Lavandula angustifolia) pasižymi dideliu atsparumu žiemai, atlaikydama šalčius iki -25 °C, gerai įsišaknijusi.

Sėkmės receptas: dirvos paruošimas ir laikas

Norint sėkmingai sėti, svarbu tinkamai paruošti dirvą. Šiuolaikinė praktika rekomenduoja naudoti mikrobiologinius preparatus, stabdančius grybelinių ligų vystymąsi, taip pat specialų durpių, vermikulito ir biohumuso mišinį, pridedant mikorizinio inokulianto.

Optimalus sėjos laikas priklauso nuo regiono:

Vidurinėje juostoje: pirma ir antra lapkričio dekada.

Pietuose: lapkričio pabaiga ir gruodžio pradžia.

Šiaurės vakaruose: spalio pabaiga ir lapkričio pradžia.

Užžėlimo gylis ir mulčiavimas pušies žieve taip pat žymiai padidina sėklų išsaugojimą.

Ekonominė ir ekologinė nauda

Sėja prieš žiemą ne tik pagerina augalų dygimą ir kokybę, bet ir taupo išteklius. Ji sumažina išlaidas daigų papildomam apšvietimui iki 85 procentų ir mažina išlaidas perkant suaugusius krūmus, kurie kainuoja kelis kartus brangiau nei sėklos. Taip pat sumažėja ir darbo sąnaudos pavasarį.

Šis metodas yra ekologiškai saugus: augalai formuoja atsparumą vietiniams kenkėjams ir ligoms, o plastikiniai daiginimo indai tampa nereikalingi.

Priešžieminė sėja yra efektyvus būdas užauginti stiprius, gražius daugiamečius augalus, kurie džiugins sodą ilgus metus su minimaliomis pastangomis ir sąnaudomis. Toks požiūris leidžia dirbti harmonijoje su gamta ir gauti stabilų rezultatą bet kuriam sodui.

