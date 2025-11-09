9 nėštumo mėnesyje Diana pati įsirengė alpinariumą: štai kaip atrodo

Pokalbio metu Diana naujienų portalo tv3.lt skaitytojams prisipažino, kad alpinariumo įrengimą buvo galima vadinti šiokia tokia avantiūra. Vis tik ji pridėjo, kad šiuo metu džiaugiasi jau ant rankų sūpuojamu antruoju vaikeliu, o lauke galima pamatyti su meile įrengtą alpinariumą.
Baimės nebuvo
Kaip pasakojo Diana, idėja sukurti alpinariumą gimė visiškai natūraliai – ji visuomet mėgo gėles, o nusipirkus prieš 3 metus savo namus, jau buvo galima savo svajones pildyti augalų apsupty, tad idėja susikurti oazę savo kieme nenustebino nieko.
Pasak jos, gėlės jai – tarsi pabėgimas nuo problemų, tarsi meditacija, tad alpinariumo kūrimas neprailgo.
„Alpinariumą kūriau šiemet – kovo 21 dieną susiformavau formą ir pasodinai kelis augalus, o balandžio 9 dieną jau buvau su sūneliu ant rankų“, – apie nėštumą ir kūrybinį procesą pasakojo pašnekovė.
Pasiteiravus jos, ar nebuvo nedrąsu pasiimti kastuvą į rankas ir devintajame nėštumo mėnesyje susikasti alpinariumą, ji šyptelėjo.
„Baisu nebuvo besilaukiant daryti, nes tai jau buvo antrasis nėštumas ir jaučiausi tvirčiau. Vis tiek jau žinojau savo fizinę sveikatą, kiek galiu, o kiek ne. Viską dariau su protu, jaučiau, kad galiu, viskas buvo gerai“, – ramino ji.
Alpinariumas gimė per dieną
Kaip aiškino Diana, idėjų alpinariumui iš interneto platybių ar knygų jai semtis nereikėjo. Visos mintys jau buvo jos galvoje. Pašnekovė aiškino, kad visa darė iš pajautimo, nes žinojo, kad vietą ji geriausiai pažįsta.
„Iš tiesų, tai šios srities profesionalai ir žinovai bartų dabar mane už šio žodžio „alpinariumas“ vartojimą, nes tai kol kas mažai į jį panašu. Bet idėja ir vizija buvo kaip alpinariumo, tad dariau taip, kaip man atrodė gražu, o vėliau žinojau, kad galėsiu koreguoti“, – sakė ji.
Pasak pašnekovės, svarbu pridėti ir tai, kad alpinariumo formą pasidaryti ir susisodinti augalus jai pavyko per dieną.
„Alpinariume sodinau įvairius augalus, tai, ką turėjau. Yra šilokai, soruolės, kelių rūšių šliaužiantys augalai, dekoratyvinis kadagys, pušelė, dvi jukos, ašuotė, taip pat įsikūręs ir sveikalapis karklas, buvo ir kanų, buvo ir jurginų, eksperimentuojant sodinau viską, ką turėjau. Galite įsivaizduoti, kad buvo šioks toks chaosas, bet man norėjosi ten tų spalvų“, – sakė ji.
Įvardijo kainą
Pasiteiravus, kiek atsiėjo alpinariumo įsirengimas kieme, Diana aiškino, kad, palyginus, nedaug.
Tiesa, ji pridėjo, kad šeima jau turėjo savo žemių, o augalais ji visuomet dalindavosi su kaimynais, tad keli iš kaimynų augalų nugulė jos alpinariume.
„Mokėjau maždaug 100 eurų, nes reikėjo skaldos, tvorelės aplink alpinariumą, na ir iš augalų brangiausias turbūt buvo medelis sveikalapis karklas. Kadangi sutariu su kaimynais, mes pasidalijame gėlėmis, tad tikrai daugiau neišleidau“, – džiaugėsi ji.
O paklausta, kokių patarimų turėtų tiems, kurie tik ketina įsirengti savo alpinariumą, Diana sakė:
„Man kaimynė sako, kad ji nesupranta, kaip čia yra, kad pas mane augalai beveik be priežiūros auga, o jai vis reikia aplink juos vaikščioti. Tai aš sakau, kad mano moto – pasodinai su meile, maldą sukalbėjai ir pamiršai.
Žinoma, apeiti kažkiek reikia visus augalus, parinkti tinkamą žemę, apgenėti ar patręšti. Viską darykite su meile ir nebijokite eksperimentuoti.“
