Prieš žiemą nepražiopsokite padaryti to hortenzijomis: kitąmet žydės su kaupu

Hortenzijos – vieni mylimiausių sodininkų augalų dėl savo didelių, vešlių ir spalvingų žiedų. Vis tik artėjant žiemai svarbu užtikrinti, kad šie augalai būtų tinkamai paruošti šaltajam sezonui, rašoma mirror.co.uk.
Pasak „Express“, šalčiai kenkia hortenzijoms, nes užšaldo vandenį augalo ląstelėse – dėl to ląstelių sienelės plyšta, o pats augalas gali nuvysti. Lapai ir pumpurai tampa juodi bei trapūs, o nauji ūgliai, iš kurių vėliau išsivystytų žiedai, dažnai žūsta.
Hortenzijos ypač jautrios šalčiui, todėl būtina imtis prevencinių priemonių, kad jos išliktų sveikos iki pavasario.
Nustatykite savo hortenzijų rūšį
Kaip pažymi „Southern Living“, prieš imdamiesi darbų turite nustatyti, kokio tipo hortenzijas auginate.
- Pirmametės hortenzijos žydi ant naujų pavasarį išaugusių ūglių.
- Antrametės hortenzijos formuoja žiedpumpurius vasarą, aktyvios augimo fazės metu.
Todėl pirmametes hortenzijas galima genėti ir vėlyvą rudenį, ir ankstyvą pavasarį, kai augalas neaktyvus, o antrametes hortenzijas – iškart po žydėjimo.
Priežiūra vazonuose
Jei jūsų hortenzijos auga vazonuose, žiemą jas reikėtų laistyti maždaug kartą per mėnesį, kad dirvožemis išliktų drėgnas. Stenkitės tai daryti dienos metu, kai temperatūra aukštesnė nei nulis.
Naudingas ir mulčiavimas – jis padeda išlaikyti drėgmę bei saugo šaknis nuo šalčio. Tinkamai prižiūrėtos hortenzijos pavasarį atsigaus greičiau ir žydės dar gausiau bei ryškiau.
5 darbai, kuriuos reikia atlikti dabar, kad apsaugotumėte hortenzijas nuo šalčio
- Pašalinkite visas sulūžusias, negyvas ar sergančias šakas. Tai padės augalui sutelkti jėgas sveikų stiebų ir naujų pumpurų auginimui.
- Neskubėkite genėti senų šakų. Palaukite, kol praeis pirmosios šalnos – tada galėsite saugiai genėti ūglius.
- Nuskinkite nudžiūvusius žiedus. Tai ne tik pagerins augalo išvaizdą, bet ir apsaugos nuo ligų.
- Gausiai palaistykite. Įsitikinkite, kad žemė drėgna bent 7,5 cm gylyje – taip šaknys gaus pakankamai vandens prieš šalnas.
- Mulčiuokite. Mulčias saugo hortenzijų šaknis nuo šalčio. Palikite apie 5 cm tarpą aplink pagrindinį stiebą, kad šaknys „kvėpuotų“ ir neatsirastų pelėsio.
