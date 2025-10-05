Pasakė, kada reikia dengti augalus prieš žiemą: įsidėmėkite

Užsienio sodininkystės ekspertai vieningai sutaria – tinkamai parinkta dengimo strategija gali išgelbėti augalus nuo nušalimo ir suteikti jiems puikų startą pavasarį, rašoma growinginthegarden.com.
Kada reikėtų dengti augalus?
Pasak ekspertų, svarbiausias signalas dengti augalus yra nuolat žemiau nulio krentanti temperatūra. Trumpalaikės šalnos dažnai nekelia pavojaus, tačiau ilgiau trunkantis šaltis gali pažeisti šaknis ir ūglius.
Pirmieji šalčiai – dengimas praverčia, kai termometro stulpelis nuolat rodo minusinę temperatūrą.
Jauni sodinukai – naujai pasodinti medeliai ar krūmai dar neturi stiprios šaknų sistemos, todėl yra jautresni.
Vazoniniai augalai – jų šaknys labiau veikiamos šalčio, todėl reikėtų perkelti į saugesnę vietą arba papildomai izoliuoti.
Kuriems augalams dengimas būtinas?
Pagal „Growing in the Garden“ rekomendacijas, papildoma apsauga reikalinga:
- tropiniams ir pusiau tropiniams augalams (citrusiniai medžiai, kai kurios dekoratyvinės gėlės);
- jautriems spygliuočiams ar visžaliams krūmams, kuriuos gali nudeginti žiemos saulė ir vėjas;
- šilumą mėgstantiems augalams, tokiems kaip rožės, hortenzijos ar levandos.
Kaip teisingai dengti augalus?
Specialistai pataria rinktis medžiagas, kurios praleidžia šviesą ir orą, bet kartu saugo nuo šalčio.
Neaustinė danga – viena efektyviausių, nes neleidžia kauptis drėgmei ir suteikia augalams galimybę kvėpuoti.
Burlapas, drobė ar senas užtiesalas – tinkami krūmams ir smulkesniems medžiams.
Mulčiavimas – prie augalo šaknų užpilkite storesnį mulčio, lapų ar šiaudų sluoksnį – tai saugos šaknis.
Svarbu nebedengti augalų dieną, kai temperatūra pakyla virš nulio – kitaip augalai gali pradėti pūti ar sirgti grybinėmis ligomis.
Kada dengimo geriau vengti?
Ne visi augalai reikalauja apsaugos. Pasak ekspertų, atsparūs vietiniai augalai, kurie jau prisitaikę prie mūsų klimato, per žiemą išgyvena be papildomų priemonių. Dengimas tokiems augalams gali net pakenkti, nes:
- po danga susikaupusi drėgmė gali skatinti pelėsį;
- per šiltai uždengti augalai gali per anksti pradėti vegetuoti, o tai pavojinga staiga grįžus šalčiams.
Tinkamai pritaikyta žiemos apsauga padės augalams pasitikti pavasarį sveikiems ir stipriems, o sodininkams sutaupys daug rūpesčių bei laiko.
