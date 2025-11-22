Pamatę, ką joniškiečiai padarė iš senelių dovanoto namo svetainės, nustėro: rezultatas pribloškia

Moteris sako, kad nors namas buvo brangus širdžiai, jis reikalavo didžiulių pokyčių, o finansai neleido samdyti meistrų kiekvienam darbui, todėl pora kibo į darbus patys, mokydamiesi visko nuo pradžių.
Jie ne tik patys ardė grindis, suko gipsą ar ruošė betoną, bet ir sėkmingai įveikė ilgus mėnesius trukusį atnaujinimo procesą. Birutė tikina – nors buvo ir iššūkių ir ne vienas sunkus momentas, viskas įmanoma, jei yra ryžto.
Senelių namą atnaujino savo rankomis
Birutė pasakoja, kad idėja imtis remonto gimė tuomet, kai su vyru grįžo gyventi į Lietuvą. Namo istorija – persmelkta prisiminimais, todėl jį atnaujinti jiedu norėjo su ypatingu atsidavimu.
„Namas anksčiau buvo mano vyro senelių, o mes grįžome į Lietuvą gyventi. Jau turėjome kur grįžti, todėl nereikėjo įsirenginėti naujo būsto. Nusprendėme investuoti į jau esamą ir jį sutvarkyti“, – pasakoja ji.
Kadangi lėšų nebuvo daug, beveik visus darbus pora atliko savarankiškai.
„Tvarkėme kiek galėjome savo jėgomis, nes finansai nebuvo tokie dideli, kad galėtumėme samdyti darbuotojus. Patys gipsą sukome, betonavimui ruošėme, lyginome, klojome. Viską darėme, bet abu nieko nežinantys apie statybas“, – šypsosi Birutė.
Ji priduria, kad daug ko mokėsi klausydamiesi patarimų iš pažįstamų, o kartais į pagalbą ateidavo draugai, labiau išmanantys statybų subtilybes.
Visgi, ne visur sulaukdavo pagalbos: „Kai name pastatėme profilius, mes su vyru pažiūrėjome į lubas ir pagalvojome – kaip mums dabar reikės susukti, nes niekas negalėjo padėti.“
Šeimoje yra keturi pagrindiniai kambariai: svetainė, vaiko ir tėvų miegamieji bei virtuvė, taip pat atskira dušo ir tualeto patalpa. Viso namo atnaujinimas užtruko nuo gegužės 27 iki vasario 25 dienos, apie 9 mėnesius.
Svetainės pertvarka – nuo grindų ardymo iki įtempiamų lubų
Didžiausias pokytis įvyko svetainėje, kurios rezultatu Birutė labiausiai norėjo pasidalinti.
„Viską pradėjome nuo grindų lupimo, kurias vėliau reikėjo išlyginti, paruošti“, – pasakoja ji.
Po grindų ardymo laukė dar daug darbų: „Išlyginome smėlį, pasiruošėme polistirolą grindų klojimui. Jį mums padėjo iškloti pažįstamas giminaitis. Kartu klojome, betonavome, pasiruošėme. Žinoma, patys grindų nebetonavome – samdėme darbuotojus.“
Birutė sako, kad jau paruošus polistirolą, betonavimas kainavo mažiau, nes nemaža darbų dalis jau buvo atlikta jų pačių rankomis.
Vėliau laukė langų keitimas, konstrukcijų montavimas ir apdaila:
„Kai langai buvo pakeisti, pradėjome statyti profilius, gipsą, perimetrus. Po to sukome gipsu aplinkui viską, o kai apsukome, langus sudėjo be palangių, nes nežinojome, kiek sienos pastorės – vėliau teko dėti palanges“, – prisimena Birutė.
Grindims išdžiūvus, pora klojo laminatą, tapetavo sienas, o įtempiamoms luboms jau samdė profesionalus.
„Ką galėjome, darėme patys, kur jau gali broką kažkokį pasidaryti ir žinai, kad nesimatys, o kur jau negali tokio broko sau leisti, labai suklysti, tai jau samdyti buvo darbuotojai“, – sako ji.
Atskleidė, su kokiais iššūkiais susidūrė
Remonto metu netrūko išbandymų. Birutė neslepia – kai kuriuos darbus teko daryti kelis kartus.
„Pjauni, atrodo, nupjauni, uždedi, žiūri – trūksta pusės centimetro ir nebėra kur prisukti varžo. Viską darai vėl iš naujo“, – juokiasi ji.
Sunkiausia buvo tai, ko nė vienas nemokėjo: „Kai dirbome dviese su vyru, juokėmės, kad bedarant susimąstydavome, ar tikrai taip reikia daryti.“
Tačiau ši patirtis porą išmokė svarbiausio – kad net ir sudėtingiausi darbai tampa įveikiami, jei juos darai nuosekliai, kantriai ir kartu. Birutė šypsodamasi prisimena, kad ši frazė juos lydėjo beveik kasdien: „Akys baisininkės, rankos darbininkės.“
Moteris pabrėžia, kad neretai iš pradžių viskas atrodo per sunku, per sudėtinga ar neįmanoma, tačiau į rankas paėmus įrankius baimė ima nykti.
Birutė priduria, kad būtent šis požiūris leido jiems suprasti – namų atnaujinimas nėra tik techninis procesas. Tai ir savotiška kelionė, kurioje patys atrado naujų gebėjimų, išmoko bendradarbiauti dar labiau ir patvirtino sau, kad kartu gali įveikti net tai, apie ką anksčiau net nebūtų pagalvoję.
„Jeigu tik turi noro, viskas yra įmanoma“, – priduria ji.
Kaina ir galutinis rezultatas
Nors tikslių išlaidų Birutė neskaičiavo, ji preliminariai suskaičiavo, kad vien svetainės atnaujinimas kartu su baldais kainavo apie 2,5 tūkst. eurų.
„Baldai buvo – ir stalas buvo atiduotas. Dar yra spintelė, ant kurios stovėjo televizorius, bet tos pusės nesimato. Tai spintelė irgi taip pat atiduota buvo“, – pasakoja ji.
Kituose kambariuose teko pirkti naujus baldus, virtuvės komplektą, lovas, dušo įrangą ir kitus būtinuosius daiktus.
Birutė su vyru ne tik atgaivino senelių namą, bet ir įrodė, kad meilė savo vietai bei atkaklumas gali padaryti stebuklus.
Jų rezultatas – jauki, naujai suspindusi svetainė ir šiltas, savo rankomis sukurtas namų jausmas, kuriuo šiandien jie didžiuojasi.
