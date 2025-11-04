 
TV3 naujienos > Gyvenimas

Prieniškių iškvietimas pribloškė net specialistus: tai girdėję buvo seniai

2025-11-04 14:50 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-04 14:50

Lapkričio 1-osios rytą, apie 8 valandą, Prienų ugniagesiams teko susidurti su itin neįprastu iškvietimu.

Ugniagesiai. ELTA / Josvydas Elinskas

Lapkričio 1-osios rytą, apie 8 valandą, Prienų ugniagesiams teko susidurti su itin neįprastu iškvietimu.

0

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba praneša, kad pagalbos prašymas, kurį tą rytą gavo Prienų komanda, nebuvo toks, kokius ugniagesiai sulaukia kasdien – Lukšos gatvėje prireikė išlaisvinti antrankiais susirakinusius vyrą ir moterį.

Teko gelbėti porelę iš neįprastos situacijos

Į įvykio vietą atskubėjusiems gelbėtojams teko pasitelkti specialią įrangą – naudodami diskinį pjūklą, jie atsargiai nupjovė antrankius ir išlaisvino porelę.

Laimei, nei vyras, nei moteris per incidentą nenukentėjo. Kaip teigia pareigūnai, įvykis buvo išspręstas greitai, o ugniagesiai, nors ir dažniausiai kviečiami gesinti gaisrus ar gelbėti žmones avarijų metu, šįkart tapo netikėtos situacijos sprendėjais.

