Prieniškių iškvietimas pribloškė net specialistus: tai girdėję buvo seniai

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdyba praneša, kad pagalbos prašymas, kurį tą rytą gavo Prienų komanda, nebuvo toks, kokius ugniagesiai sulaukia kasdien – Lukšos gatvėje prireikė išlaisvinti antrankiais susirakinusius vyrą ir moterį.
Teko gelbėti porelę iš neįprastos situacijos
Į įvykio vietą atskubėjusiems gelbėtojams teko pasitelkti specialią įrangą – naudodami diskinį pjūklą, jie atsargiai nupjovė antrankius ir išlaisvino porelę.
Laimei, nei vyras, nei moteris per incidentą nenukentėjo. Kaip teigia pareigūnai, įvykis buvo išspręstas greitai, o ugniagesiai, nors ir dažniausiai kviečiami gesinti gaisrus ar gelbėti žmones avarijų metu, šįkart tapo netikėtos situacijos sprendėjais.
