  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija A1 kelyje: formuojasi spūstys

2025-11-01 11:32 / šaltinis: Kas vyksta Kaune
2025-11-01 11:32

Šeštadienį, lapkričio 1 d., ryte A1 kelio atkarpoje ties Giraite įvyko avarija, Klaipėdos link formuojasi spūstys, praneša portalas „Kas vyksta Kaune“.

Avarija A1 kelyje. Nuotr. Kas vyksta Kaune/ skaitytojo inf.

0

Apie įvykį praneša 10.22 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje.

„Ties Giraite link Klaipėdos. Žmonės stovi“, – rašė vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.

Panašu, kad susidūrė du lengvieji automobiliai.

Navigacijos programelės „Waze“ duomenimis formuojasi nemažos spūstys A1 kelyje. Kamštis driekiasi jau nuo Alfonso Meškinio tilto iki pat Sausinės.

Jei užfiksavote įvykį, pasidalinkite medžiaga su naujienų portalu tv3.lt adresu [email protected].

