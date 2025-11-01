Avarija A1 kelyje: formuojasi spūstys

Apie įvykį praneša 10.22 val. „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Ties Giraite link Klaipėdos. Žmonės stovi“, – rašė vaizdo medžiaga pasidalinęs kaunietis.
Panašu, kad susidūrė du lengvieji automobiliai.
Navigacijos programelės „Waze“ duomenimis formuojasi nemažos spūstys A1 kelyje. Kamštis driekiasi jau nuo Alfonso Meškinio tilto iki pat Sausinės.
