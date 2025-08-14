Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus miškuose – pjūklų garsai: kodėl teks kirsti net visą eglyną?

2025-08-14 10:00 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-08-14 10:00

Pasibaigus laikinam draudimui vykdyti sanitarinius kirtimus miškuose, Vilniuje atnaujinami būtini miško sveikatos palaikymo darbai. Nors žodis „kirtimas“ kai kuriems vis dar skamba grėsmingai, svarbu suprasti, kad šie darbai atliekami ne dėl medienos gavimo, o siekiant apsaugoti mišką nuo dar didesnės žalos.

Miškas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Pasibaigus laikinam draudimui vykdyti sanitarinius kirtimus miškuose, Vilniuje atnaujinami būtini miško sveikatos palaikymo darbai. Nors žodis „kirtimas“ kai kuriems vis dar skamba grėsmingai, svarbu suprasti, kad šie darbai atliekami ne dėl medienos gavimo, o siekiant apsaugoti mišką nuo dar didesnės žalos.

REKLAMA
0

Miškai, ypač eglynai, yra jautrūs besikeičiančiam klimatui. Daugelis miškininkų patvirtina – eglynai po truputį traukiasi iš mūsų platumų. Vilniaus teritorijoje šiemet vėl aptikti nauji žievėgraužio tipografo – pavojingo eglynų kenkėjo – židiniai. Laimei, dėl vėsesnių ir drėgnesnių orų šiemet situacija kur kas geresnė nei ankstesniais metais. Tačiau miškininkai pastebi, kad kai kurie miškai, pavyzdžiui, prie Rokantiškių, Viršupio, Žolyno, Stepono Batoro gatvių, Panerių, Burbiškių miškai, yra apnikti šio kenkėjo, todėl juose būtina imtis neatidėliotinų priemonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Palikti užkrėstus medžius – reiškia leisti kenkėjams išplisti, – sako Vilniaus miesto savivaldybės miškininkas Šarūnas Bazys. – Jau turėjome atvejį, kai dėl gyventojų pasipriešinimo nebuvo iškirstas pažeistas medynas, bet jau po kelių mėnesių situacija tapo dar blogesnė – išdžiūvo dvigubai didesnė eglyno teritorija, ir tie patys gyventojai jau paprašė išpjauti džiūstančius medžius.“

REKLAMA
REKLAMA

Kur ir kokie darbai vyks?

Artimiausiu metu sanitariniai kirtimai vyks miškuose prie  Šilo, Žolyno, Stepono Batoro, Viršupio, Rokantiškių gatvių, Valakupių, Vingio girinkijoje ir kituose miškuose. Daugumoje teritorijų bus atliekami atrankiniai sanitariniai kirtimai, kai pašalinami tik ligoti, pavojingi ar vėjų išversti medžiai. 

REKLAMA

Kai kur, deja, tenka taikyti ir sanitarinius plynus kirtimus, kai pašalinami visi apniktame plote augantys medžiai. Tai ypač taikoma tose vietose, kur žievėgraužis tipografas smarkiai išplitęs – pažeisti medžiai tampa pavojingi tiek aplinkai, tiek žmonėms.

„Kartais atrodo, kad medis vis dar žalias, bet patyrusio miškininko akis atpažįsta ligos požymius anksčiau nei jie tampa matomi visiems. Jei tokių, apkrėstų medžių nepašaliname laiku – prarandame visą miško plotą“, – aiškina Š. Bazys.

REKLAMA
REKLAMA

Pagalba miškui 

Miškai po sanitarinių plynų kirtimų atkuriami per trejus metus – tai numatyta įstatymuose ir yra privaloma. Be to, dalis medienos sąmoningai paliekama miške, kad taptų buveinėmis vabalams, kerpėms, grybams ir mikroorganizmams, natūrali trąša.

Kita medienos dalis – ypač pažeista, nebetinkama kitkam, kirtimo atliekos (šakos, viršūnės, žabai) – panaudojama kaip biokuras miesto šildymui.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Miesto miškai – ne ūkiniai

Svarbu pabrėžti: Vilniaus miesto miškuose nevykdomi jokie ūkiniai kirtimai. Šie miškai yra rekreaciniai, skirti gyventojų poilsiui, oro gryninimui, gamtos pažinimui. Jų priežiūra orientuota į miško ilgaamžiškumo ir sveikatos išsaugojimą.

Šiuo metu Vilnius prižiūri apie 5800 hektarų miško teritorijų – tai žaliosios erdvės, kurios saugomos ir puoselėjamos visų bendram gerbūviui. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų