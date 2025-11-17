Paaiškėjo dingusios lietuvės paieškų atomazga: viskas vyko žaibiškai

Kauno policija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo paieškų atomazga ir vaizdo įrašu, kuriame matyti termovizoriaus užfiksuota medžiaga.
Dingusi 83-ejų moteris rasta sušąlusi, bet sąmoninga
Sulaukus pranešimo apie dingusią moterį, sureaguota žaibiškai. Sąlygos paieškos operacijai nebuvo lengvos – aplink platūs laukai, padėties nelengvino ir šalia tekanti upė, kuri buvo patvinusi.
Po 1 valandos nakties paieškos davė vaisius, moteris rasta sušalusi, bet vis dar sąmoninga.
„Kai aplink tvyro tamsa, šaltis ir nežinia, mūsų misija tampa daugiau nei darbas. Tai – atsakomybė, kurią nešame kiekvieną dieną.
Vakar vakare (penktadienį, lapkričio 14 dieną – aut. past.) Kėdainių rajone dingus 83-ejų metų moteriai, paieškos prasidėjo nedelsiant. Sudėtingas reljefas, platus laukų ruožas, šalia tekanti patvinusi Šušvės upė.
Apie 01.15 val., tamsos ir šalčio apsupty, laukuose termovizoriumi pastebėjome silpną šilumos dėmę. Tai buvo sušalusi, bet sąmoninga senolė, kurią nedvejojant kolegos apgaubė savo striuke.
„Kai žinai, kad žmogus naktį klaidžioja vienas, negali sustoti. Mūsų pareiga – neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis“, – atliepia dalyvavę paieškoje“, – dalijosi Kauno policija.
Kėdainių rajono savivaldybė sureagavo į Kauno policijos pasidalintą įrašą ir parašė viešą padėką.
„Nuoširdžiai dėkojame policijos pareigūnams už profesionalumą, operatyvumą ir atsidavimą tarnybai, išgelbėjus garbaus amžiaus žmogaus gyvybę nakties įvykių metu.
Jūsų pasiaukojantis darbas ir gebėjimas greitai bei ryžtingai veikti dar kartą parodė, kokia svarbi ir kilni yra policijos misija – ginti, saugoti ir padėti“, – rašoma savivaldybės įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!