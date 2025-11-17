 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo dingusios lietuvės paieškų atomazga: viskas vyko žaibiškai

2025-11-17 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 12:20

Penktadienio vakarą Kėdainių rajone dingus 83-ejų moteriai, reaguota nedelsiant – sutelktos pajėgos paieškai. Paieška baigėsi sėkmingai – moteris rasta termovizorių pagalba.

Policija (nuotr. Vygintas Skaraitis/Fotobankas)

Penktadienio vakarą Kėdainių rajone dingus 83-ejų moteriai, reaguota nedelsiant – sutelktos pajėgos paieškai. Paieška baigėsi sėkmingai – moteris rasta termovizorių pagalba.

REKLAMA
0

Kauno policija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo paieškų atomazga ir vaizdo įrašu, kuriame matyti termovizoriaus užfiksuota medžiaga.

Dingusi 83-ejų moteris rasta sušąlusi, bet sąmoninga

Sulaukus pranešimo apie dingusią moterį, sureaguota žaibiškai. Sąlygos paieškos operacijai nebuvo lengvos – aplink platūs laukai, padėties nelengvino ir šalia tekanti upė, kuri buvo patvinusi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po 1 valandos nakties paieškos davė vaisius, moteris rasta sušalusi, bet vis dar sąmoninga.

„Kai aplink tvyro tamsa, šaltis ir nežinia, mūsų misija tampa daugiau nei darbas. Tai – atsakomybė, kurią nešame kiekvieną dieną.

REKLAMA
REKLAMA

Vakar vakare (penktadienį, lapkričio 14 dieną – aut. past.) Kėdainių rajone dingus 83-ejų metų moteriai, paieškos prasidėjo nedelsiant. Sudėtingas reljefas, platus laukų ruožas, šalia tekanti patvinusi Šušvės upė.

REKLAMA

Apie 01.15 val., tamsos ir šalčio apsupty, laukuose termovizoriumi pastebėjome silpną šilumos dėmę. Tai buvo sušalusi, bet sąmoninga senolė, kurią nedvejojant kolegos apgaubė savo striuke.

„Kai žinai, kad žmogus naktį klaidžioja vienas, negali sustoti. Mūsų pareiga – neprarasti vilties net sudėtingiausiomis akimirkomis“, – atliepia dalyvavę paieškoje“, – dalijosi Kauno policija.

REKLAMA
REKLAMA

Kėdainių rajono savivaldybė sureagavo į Kauno policijos pasidalintą įrašą ir parašė viešą padėką.

„Nuoširdžiai dėkojame policijos pareigūnams už profesionalumą, operatyvumą ir atsidavimą tarnybai, išgelbėjus garbaus amžiaus žmogaus gyvybę nakties įvykių metu.

Jūsų pasiaukojantis darbas ir gebėjimas greitai bei ryžtingai veikti dar kartą parodė, kokia svarbi ir kilni yra policijos misija – ginti, saugoti ir padėti“, – rašoma savivaldybės įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų