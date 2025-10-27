Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paaiškėjo dingusio lietuvio paieškų atomazga: viskas vyko žaibiškai

2025-10-27 10:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 10:50

Šalčininkų rajone dingus 74 metų vyrui pradėta intensyvi paieška – susibūrusi komanda, į pagalbą pasitelkusi ir droną, vyrą surado gyvą, tačiau stipriai sušalusį.

Policijos švyturėliai (Nuotr. 123rf.com)

Šalčininkų rajone dingus 74 metų vyrui pradėta intensyvi paieška – susibūrusi komanda, į pagalbą pasitelkusi ir droną, vyrą surado gyvą, tačiau stipriai sušalusį.

0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi apie sėkmingą paieškos istoriją pranešusi Vilniaus apskrities policija, paieška vykdyta spalio 22-ąją, praėjusį trečiadienį.

Dingęs 74-erių lietuvis rastas gyvas, bet stipriai sušalęs

74-erių vyras iš namų išėjo neturėdamas mobiliojo telefono – šiam ilgą laiką negrįžus į namus, artimieji pradėjo nerimauti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greitai sureagavus ir susibūrus paieškos komandai – policijos pareigūnams, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovams, į pagalbą pasitelkus droną, vyras rastas gyvas. Dingusysis buvo stipriai sušalęs – jis skubiai perduotas į medikų rankas.

Vieningas veikimas ir darbas petys į petį tapo paieškos sėkmės raktu – tokios istorijos dar kartą parodo, kokia svarbi vienybė.

„SĖKMINGA PAIEŠKOS ISTORIJA

Spalio 22-osios rytą iš savo namų Šalčininkų rajone išėjo 74 metų vyras ir ilgą laiką negrįžo. Artimieji nerimavo – vyras neturėjo mobiliojo telefono, jo buvimo vieta buvo nežinoma.

Į paiešką įsitraukę Vilniaus apskrities policijos pareigūnai kartu su Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross komanda pasitelkė droną, kurio pagalba vyras buvo rastas gyvas, bet smarkiai sušalęs. Jis skubiai buvo perduotas į medikų rankas.

Nuoširdi padėka Raudonajam Kryžiui už bendradarbiavimą, technologinę pagalbą ir operatyvumą.

Ypač dėkojame dronistui Romualdui Ūsui – jo atsidavimas ir profesionalumas buvo lemiami šios sėkmingos paieškos veiksniai.

Tokios situacijos primena, kaip svarbu veikti išvien“, – dalijosi Vilniaus apskrities policija.

 

