Paaiškėjo dingusio lietuvio paieškų atomazga: viskas vyko žaibiškai

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi apie sėkmingą paieškos istoriją pranešusi Vilniaus apskrities policija, paieška vykdyta spalio 22-ąją, praėjusį trečiadienį.
Dingęs 74-erių lietuvis rastas gyvas, bet stipriai sušalęs
74-erių vyras iš namų išėjo neturėdamas mobiliojo telefono – šiam ilgą laiką negrįžus į namus, artimieji pradėjo nerimauti.
Greitai sureagavus ir susibūrus paieškos komandai – policijos pareigūnams, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovams, į pagalbą pasitelkus droną, vyras rastas gyvas. Dingusysis buvo stipriai sušalęs – jis skubiai perduotas į medikų rankas.
Vieningas veikimas ir darbas petys į petį tapo paieškos sėkmės raktu – tokios istorijos dar kartą parodo, kokia svarbi vienybė.
„SĖKMINGA PAIEŠKOS ISTORIJA
Spalio 22-osios rytą iš savo namų Šalčininkų rajone išėjo 74 metų vyras ir ilgą laiką negrįžo. Artimieji nerimavo – vyras neturėjo mobiliojo telefono, jo buvimo vieta buvo nežinoma.
Į paiešką įsitraukę Vilniaus apskrities policijos pareigūnai kartu su Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross komanda pasitelkė droną, kurio pagalba vyras buvo rastas gyvas, bet smarkiai sušalęs. Jis skubiai buvo perduotas į medikų rankas.
Nuoširdi padėka Raudonajam Kryžiui už bendradarbiavimą, technologinę pagalbą ir operatyvumą.
Ypač dėkojame dronistui Romualdui Ūsui – jo atsidavimas ir profesionalumas buvo lemiami šios sėkmingos paieškos veiksniai.
Tokios situacijos primena, kaip svarbu veikti išvien“, – dalijosi Vilniaus apskrities policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!