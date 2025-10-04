„Ozempic“ vartojusi influencerė tokio pragaro nelinkėtų niekam: „Geriau jau mirsiu nei vėl bandysiu"

Ši istorija tapo įspėjimu kitiems: vaistas, dažnai vadinamas „stebuklingu“ svorio mažinimo būdu, gali būti pavojingas, rašoma mirror.co.uk.
Kas yra „Ozempic“?
„Ozempic“ – tai semaglutido prekės pavadinimas. Iš pradžių jis buvo sukurtas 2 tipo diabetu sergantiems žmonėms, tačiau 2023 m. rugsėjį „Novo Nordisk“ suteikė galimybę britams gauti šį vaistą per specializuotas NHS svorio kontrolės paslaugas.
Diskusijos apie preparato vartojimą vis dar tęsiasi – ypač dėl netinkamo naudojimo siekiant sulieknėti.
Lottie patirtis
26-erių „OnlyFans“ žvaigždė savo tinklalaidėje „Dream On with Lottie“ atskleidė, kad sverdama vos 50 kg ji sušvirkštė vaisto, skirto bent 100 kg žmogui.
Moteris pripažino įsigijusi vaisto per pažįstamą, vartojo jį be gydytojo priežiūros ir pavadino tai „blogiausiu sprendimu gyvenime“.
Iš pradžių sverdama 60 kg ji greitai numetė svorio: pasiekė 57 kg, vėliau – 54 kg, galiausiai – 53 kg. Tačiau kartu prasidėjo stiprūs šalutiniai poveikiai – nuolatinis vėmimas, stipri dehidratacija.
Dėl to Lottie patyrė traukulius ir atsidūrė skubios pagalbos skyriuje. Slaugytoja buvo šokiruota sužinojusi, kokią dozę ji vartojo.
„Geriau jau mirsiu, nei vėl vartosiu vaistą“, – sakė ji.
Ekspertų įžvalgos
Apie šią patirtį neilgai trukus savo nuomonėmis sutiko pasidalinti specialistai, kurie pranešė visiems, kad netinkamas vaisto vartojimas – pavojingas.
San Pathak, Harvardo medicinos mokyklos absolventas, pabrėžė, kad „Ozempic“ neturėtų būti skiriamas žmonėms, kurių kūno masės indeksas (KMI) mažesnis nei 35.
Pasak jo, mažo svorio žmonėms kyla didelė raumenų masės praradimo rizika.
Tuo tarpu Jana Abelovska, „Click Pharmacy“ vyriausioji vaistininkė, priminė, kad receptą gaunant oficialiai, tokios klaidos nė nebūtų.
O štai Zahra Qureshi, „Simple Online Pharmacy“ vaistininkė, įspėjo, kad perdozavimas gali sukelti hipoglikemiją, stiprią dehidrataciją, pykinimą, vėmimą bei viduriavimą.
„Novo Nordisk“ reakcija
Bendrovė pareiškė užuojautą Lottie, bet tuo pačiu pabrėžė, kad „Ozempic“ yra receptinis vaistas, kurį galima vartoti tik prižiūrint gydytojui.
Savarankiškas vaisto naudojimas kelia tiesioginį pavojų sveikatai. „Novo Nordisk“ patvirtino pranešę apie šį atvejį savo saugumo komandai.
