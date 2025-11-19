Nusigėrę iki žemės graibymo niekam nekėlė nuostabos: Barbora Radvilaitė kasdien išgerdavo 3 litrus alaus

Pasak naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio medicinos istoriko Aisčio Žalnoros, nereikia gręžtis itin tolyn į praeitį, norint suprasti priklausomybių mastą, vis dar juntamas girtuokliavimo pasekmes šiuolaikinėje visuomenėje ir tai, kaip plačiai svaiginančių gėrimų vartojimas buvo paplitęs ne tik tarp suagusiųjų, bet net ir vaikų.
„Net ir 200 metų atgal nereiktų keliauti. Vien jau žvelgiant 100 metų perspektyvoje galima rasti pakankamai iškalbingų duomenų. Pavyzdžiui, 1925-aisiais, mokyklų gydytojo Brakovskio ataskaitoje minimi įspūdingi skaičiai. Moksleiviai buvo suskirstyti į keletą grupių, nuo jaunausių iki vyriausių. Nustatyta, kad iš viso vidurinės mokyklos kurso net 20 proc. moksleivių žino apsvaigimo nuo alkoholio pojūtį, 3 proc. yra nuolatiniai alkoholio vartotojai.Tik trečdalis iš visų moksleivių sakė, kad niekada nėra ragavę jokio alkoholio.
Jeigu tarp moksleivių alkoholizmo mastas toks didžiulis, tai galima įsivaizduoti, kiek tai buvo išplitę to meto visuomenėje. Buvo normali praktika, kad per šventes tėvai vaikams siūlė išgerti. Vaikai apklausoje atsakė, kad alkoholio arba patys nusipirkdavo, arba gaudavo tiesiog iš tėvų. Atitinkamai po to klausus tėvų, jie atsakydavo, kad taip pat mūsų seneliai darė. Tokia tradicija tęsėsi nuo dar senesnės kartos“, – tarpukario realijas įvardija istorikas.
Daugiau apie tai, kada alkoholis mūsų kraštuose imtas vartoti užstalėse, kokios būklės praeiviai Vilniuje pasitiktų nusikėlus keliais šimtmečiais atgal, kiek gėrė ir svaiginosi Lietuvos valdovai, kokio masto buvo sergamumas psichinėmis ligomis, ar moterims nėštumo metu buvo įprasti gerti bei kada suprasta, kad alkoholis kelia priklausomybę – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:32 Alkoholio tvaikas ir nuolat apsvaigę miestiečiai – Vilniaus realijos prieš 200 metų?
03:09 Gerdavo visi, net vaikai
06:11 Apie alkoholio atsiradimą
10:39 Barbora Radvilaitė kasdien išgerdavo 3 litrus alaus: didikų priklausomybės
13:48 Radvilų baliai – po 10 litrų vyno ant galvos
14:41 ATR Seimeliai: tautas valdę nubusdavo po stalais
16:37 Vietoj vandens rinkosi gerti alų
17:35 Laikas, kai Europa pradeda blaivėti: gelbėjo vienas paprastas dalykas
20:35 Kodėl nereikėtų romantizuoti praeities
21:53 Moterų girtuoklystės nėštumo metu
25:07 Balti arkliai: daugiadienių poveikis psichikai
28:20 Kada suprasta, kad alkoholis kelia priklausomybę
30:12 Kur buvo galima kreiptis pagalbos
