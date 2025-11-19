 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Paimk gyvenimą į savo rankas

Nusigėrę iki žemės graibymo niekam nekėlė nuostabos: Barbora Radvilaitė kasdien išgerdavo 3 litrus alaus

Laida „Verta žinoti“
2025-11-19 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 19:00

Alkoholizmo bėdos Lietuvoje – skaudulys, su kuriuo visuomenė susiduria iš kartos į kartą, metai iš metų. Pažvelgus į priklausomybes valstybės istorijos perspektyvoje, iškyla liūdnas vaizdas – gerti kasdien ir po daug nebuvo kažkas smerktino, tokia rutina buvo įprasta daugeliui – nuo paprasto miesto ar kaimo žmogaus iki didiko. 

Alkoholizmo bėdos Lietuvoje – skaudulys, su kuriuo visuomenė susiduria iš kartos į kartą, metai iš metų. Pažvelgus į priklausomybes valstybės istorijos perspektyvoje, iškyla liūdnas vaizdas – gerti kasdien ir po daug nebuvo kažkas smerktino, tokia rutina buvo įprasta daugeliui – nuo paprasto miesto ar kaimo žmogaus iki didiko. 

REKLAMA
6

Pasak naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ viešėjusio medicinos istoriko Aisčio Žalnoros, nereikia gręžtis itin tolyn į praeitį, norint suprasti priklausomybių mastą, vis dar juntamas girtuokliavimo pasekmes šiuolaikinėje visuomenėje ir tai, kaip plačiai svaiginančių gėrimų vartojimas buvo paplitęs ne tik tarp suagusiųjų, bet net ir vaikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Net ir 200 metų atgal nereiktų keliauti. Vien jau žvelgiant 100 metų perspektyvoje galima rasti pakankamai iškalbingų duomenų. Pavyzdžiui, 1925-aisiais, mokyklų gydytojo Brakovskio ataskaitoje minimi įspūdingi skaičiai. Moksleiviai buvo suskirstyti į keletą grupių, nuo jaunausių iki vyriausių. Nustatyta, kad iš viso vidurinės mokyklos kurso net 20 proc. moksleivių žino apsvaigimo nuo alkoholio pojūtį, 3 proc. yra nuolatiniai alkoholio vartotojai.Tik trečdalis iš visų moksleivių sakė, kad niekada nėra ragavę jokio alkoholio. 

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu tarp moksleivių alkoholizmo mastas toks didžiulis, tai galima įsivaizduoti, kiek tai buvo išplitę to meto visuomenėje. Buvo normali praktika, kad per šventes tėvai vaikams siūlė išgerti. Vaikai apklausoje atsakė, kad alkoholio arba patys nusipirkdavo, arba gaudavo tiesiog iš tėvų. Atitinkamai po to klausus tėvų, jie atsakydavo, kad taip pat mūsų seneliai darė. Tokia tradicija tęsėsi nuo dar senesnės kartos“, – tarpukario realijas įvardija istorikas.

REKLAMA

Daugiau apie tai, kada alkoholis mūsų kraštuose imtas vartoti užstalėse, kokios būklės praeiviai Vilniuje pasitiktų nusikėlus keliais šimtmečiais atgal, kiek gėrė ir svaiginosi Lietuvos valdovai, kokio masto buvo sergamumas psichinėmis ligomis, ar moterims nėštumo metu buvo įprasti gerti bei kada suprasta, kad alkoholis kelia priklausomybę – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

REKLAMA
REKLAMA

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:32 Alkoholio tvaikas ir nuolat apsvaigę miestiečiai – Vilniaus realijos prieš 200 metų?

03:09 Gerdavo visi, net vaikai

06:11 Apie alkoholio atsiradimą 

10:39 Barbora Radvilaitė kasdien išgerdavo 3 litrus alaus: didikų priklausomybės

13:48 Radvilų baliai – po 10 litrų vyno ant galvos

14:41 ATR Seimeliai: tautas valdę nubusdavo po stalais

16:37 Vietoj vandens rinkosi gerti alų

17:35 Laikas, kai Europa pradeda blaivėti: gelbėjo vienas paprastas dalykas

20:35 Kodėl nereikėtų romantizuoti praeities 

21:53 Moterų girtuoklystės nėštumo metu

25:07 Balti arkliai: daugiadienių poveikis psichikai

28:20 Kada suprasta, kad alkoholis kelia priklausomybę

30:12 Kur buvo galima kreiptis pagalbos

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų