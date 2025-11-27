Nepavyksta atsukti stiklainio? Išbandykite profesorės gudrybę

Hannah Fry tikina, kad čia svarbiau „protas, o ne raumenys“ ir „kvėpavimas, o ne bicepsai“.
„Žinote tą situaciją, kai negalite atsukti stiklainio? Iš tikrųjų yra moksliškai pagrįstas triukas, kurio dėka daugiau niekada nebereikės vargti“, – sakė ji „TikTok“ pasidalintame vaizdo įraše.
Atskleidė gudrybę, kaip lengvai atsukti stiklainius
Laikydama stiklainį, kad parodytų savo metodą, Hannah patarė internautams tiesiog „stipriai iškvėpti“ sukant dangtelį.
„Priežastis, kodėl tai veikia, yra ta, kad jūsų ranka yra tarsi minkštas mažas makaronas, siūbuojantis į visas puses, ir ji pritvirtinta prie jūsų liemens, kuris taip pat yra paslankus“, – aiškino ji.
Dėl to Hannah atkreipė dėmesį, kad rankai reikia daug pastangų stabilizuoti pačiai save, tačiau ta pati energija reikalinga dangteliui atsukti.
„Taigi vienas dalykas, kurį galite padaryti, yra giliai įkvėpti ir sulaikyti kvėpavimą – pripildyti plaučius oro ir padidinti spaudimą vidinėje ertmėje, iš esmės paverčiant liemenį labai standžiu cilindru ir stabiliu atramos pagrindu“, – paaiškino matematikos profesorė.
Hannah teigė, kad šį metodą naudoja sunkumų kilnotojai ir kad iš tiesų mes visi tai „instinktyviai darome“, kai atliekame kokį nors įtemptą, jėgų reikalaujantį veiksmą.
Ji pridūrė: „Galite žengti ir dar vieną žingsnį, nes konkrečiai atsukant stiklainį, jūs sukuriate sukimo judesį, kurį turi kompensuoti jūsų petys ir stuburas.
Raumenys, kurių reikia sukimo judesiui kompensuoti, yra vidiniai įstrižiniai ir skersiniai pilvo raumenys – o ar žinote, kurie raumenys įsijungia, kai darote stiprų, priverstinį iškvėpimą? Būtent tie patys.“
@fryrsquared
Brains over brawn, breath over biceps♬ Breathe - Olly Alexander (Years & Years)
Profesorė apibendrindama sakė, kad atlikdami tokį priverstinį iškvėpimą jūs „paruošiate savo kūną ir užfiksuojate atramos pagrindą“, kad visa jėga būtų nukreipta į stiklainio dangtelį.
Komentaruose vienas žmogus, išbandęs šį metodą, rašė: „Aš visada naudoju šį metodą ir jis tikrai veikia. Dabar žinau, kodėl – šaunu.“
Antrasis „TikTok“ naudotojas pastebėjo: „Tai vadinama Valsalvos manevru. Dėl jo sunkumų kilnotojai dažnai nualpsta po sunkių svorių kėlimo, nes kėlimo metu paprastai nekvėpuoja, kad gautų daugiau atramos į diržą.“
Dar vienas pridūrė: „Tas pats principas sporte, pavyzdžiui, tenise, kai reikia sukamojo judesio stiprumo – mus moko iškvėpti smūgiuojant, o tai reiškia, kad pirmiausia turi įkvėpti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!