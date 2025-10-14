Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Į šaldytuvą įdėkite citrinos žievelę: gailėsitės to nežinoję anksčiau

2025-10-14 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 15:10

Kartais pakanka paprasto naminio būdo, kad išspręstume kai kurias kasdienes problemas lengvai ir greitai. Pasirodo, tai, kas paprastai keliauja į šiukšliadėžę, gali turėti antrą, labai praktišką paskirtį. Pavyzdžiui, vienas iš patarimų – į šaldytuvą įdėti citrinos žievelės.

Citrina šaldytuve (nuotr. 123rf.com)



0

Kvapas šaldytuve kartais būna itin nemalonus, ypač kai laikome ten stipraus kvapo produktus, pavyzdžiui, sūrius, žuvį ar svogūnus.

Vis tik vietoj cheminių gaiviklių verta išbandyti natūralų būdą, kuris jums kainuos vos keliolika centų. Citrinos žievelė veikia kaip mažas naminis oro filtras – valo, gaivina ir palieka malonų citrusinį aromatą.

Į šaldytuvą įdėkite citrinos

Išspaudę citrinos sultis, dauguma žievelę išmeta, o tai – klaida. Pakanka ją įdėti į šaldytuvą, kad greitai atsikratytumėte nemalonių kvapų, rašo fakt.pl.

Žievelę galima įdėti į mažą atvirą indelį arba kitokią talpą ir palikti vidurinėje lentynoje arba daržovių stalčiuje. Geriausia ją keisti kas 4–5 dienas.

Kai aromatas tampa vos juntamas, tai reiškia, kad žievelė jau atliko savo darbą ir metas ją pakeisti.

Norint sustiprinti efektą, į indelį su citrinos žievele galima įberti šiek tiek druskos arba sodos. Abu šie ingredientai sugeria drėgmę ir papildomai neutralizuoja kvapus, o citrina suteikia gaivų natūralų aromatą.

Šis naminis būdas yra greitas, pigus ir visiškai ekologiškas. Jis veikia be jokių cheminių medžiagų, todėl yra saugus net šaldytuvuose, kuriuose laikomi vaisiai ar vaikams skirti produktai.

Jo veiksmingumo paslaptis slypi sudėtyje. Citrinos žievelėje yra natūralių eterinių aliejų – limoneno, citralio ir pineno. Būtent jie suteikia intensyvų kvapą ir turi savybę neutralizuoti nemalonius aromatus. Šie aliejai palaipsniui išsiskiria, sugerdami molekules, kurios yra nemalonių kvapų šaltinis šaldytuve.

Be to, limonenas pasižymi lengvu antibakteriniu poveikiu, kuris padeda sumažinti mikroorganizmų dauginimąsi ant paviršių. Nors tai nepakeičia reguliaraus šaldytuvo valymo, gali gerokai prailginti gaivų kvapą tarp valymų.

Citrinos žievelė taip pat yra porėta, todėl sugeria dalį drėgmės. Tai svarbu, nes per didelė drėgmė šaldytuve skatina nemalonių kvapų susidarymą.

