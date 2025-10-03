Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Masiškai plinta nuotrauka iš Lietuvos ligoninės: vaizdas paliečia net abejingiausią širdį

2025-10-03 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 09:50

Turbūt ne vienas žino, kad nėra ištikimesnio ir labiau atsidavusio augintinio žmogui, kaip šuo, kuris nepaisant nieko gali laukti savo šeimininko kone ištisas paras. Tai patvirtina ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės chirurgo Bernardo Soprano ir jo keturkojo bičiulio draugystė.

Greitoji, pacientas (nuotr. stop kadras, BNS Foto)

4

Internautai buvo giliai sujaudinti ištikimo chirurgo šuns kasdieniu šeimininko laukimu.

Augintinis kaskart laukia grįžtančio chirurgo

Socialiniame tinkle „Facebook“ VšĮ Rokiškio rajono ligoninė pasidalijo įrašu, kuriame užfiksuotas chirurgo B. Soprano laukiantis keturkojis. Įraše jie rašė apie judviejų draugystę ir augintinio ištikimybę kaskart laukiant iš operacinės grįžtančio šeimininko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai chirurgas Bernardas Sopranas buvo netikėtai iškviestas į operacinę, jo ištikimas keturkojis bičiulis laukė. Kai gydytojas stoja prie operacinio stalo, kažkas kitas stoja jo laukti ir taip bet kada. Kantriai. Tyliai. Nesvarbu, kiek tai truks.

Gydytoją pareiga gali pašaukti bet kurią akimirką – dieną ar naktį, net švenčių metu, kai kiti būna su šeima.

Šuns ištikimybė ir gydytojo pašaukimas – dvi skirtingos, bet vienodai stiprios meilės formos“, – buvo rašoma įraše.

Sujaudino internautus

Šis įrašas internautų nepaliko abejingais. Jis sulaukė daugiau nei 1 700 „patinka“ paspaudimų, 35 komentarų bei 55 pasidalijimų. 

Internautai negailėjo šiltų žodžių augintiniui ir jo šeimininkui bei džiaugėsi tokia šilta jų tarpusavio draugyste.

„Čia tai bent ištikima meilė! Tikri draugai neišduoda ir nepalieka“, – buvo žavimasi viename iš komentarų.

„Gydytojas Bernardas Sopranas labai rūpestingas ir atsakingas. Kai pakliūni pas tokį gydytoją jautiesi,kaip privačioje klinikoje gaudamas tiek rūpesčio ir dėmesio, todėl ir jo augintinis supranta ir ištikimai laukia. Pagarba gydytojui“, – šiltų žodžių buvo negailima kitame komentare.

„Super palyginimas. Šuo visada ištikimas savo šeimininkui, o gydytojas – Hipokrato priesaikai“, – buvo dalijamasi mintimis trečiajame.

„Tai patys ištikimiausi draugai.Jie lauks tavęs visą savo likusį gyvenimą. Mylėkime juos“, – rašė ketvirtojo komentaro autorė.

„Ištikimybė – neįkainojama vertybė. Koks džiaugsmas, kai žinai, kad tavęs visada laukia ir tu esi pats brangiausias žmogus gyvūnui“, – šiltų žodžių buvo negailima penktajame.

