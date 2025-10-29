Lietuvos policija siunčia žinią vairuotojams: įsidėmėkite

Policija pabrėžia, kad tinkamos padangos ir saugus greitis – tai ne tik įstatymo reikalavimas, bet ir sąmoningas rūpestis savo bei kitų saugumu.
Primena vairuotojams pasikeisti vasarines padangas
Įraše primenama, iki kada reikia pasikeisti padangas, apie dygliuotų padangų naudojimo laikotarpį ir ženklinimo taisykles – tai svarbu žinoti visiems vairuotojams.
„PRIMENAME, kad iki lapkričio 10 d. visi transporto priemonių vairuotojai turi pasikeisti vasarines padangas į žiemines.
- Nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. šalyje draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones su vasarinėmis padangomis;
- Keliuose leidžiama važiuoti tik žieminėmis, demisezoninėmis arba dygliuotomis padangomis;
- Eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis leidžiama nuo lapkričio 1 d.;
- Automobilio su dygliuotomis padangomis gale turi būti priklijuotas skiriamasis ženklas – baltas lygiakraštis trikampis su raudomu apvadu ir padangos dyglio simboliu viduryje. Trikampio kraštinės ilgis – 200–300 mm, apvado plotis – 1/10 kraštinės ilgio;
- Minimalus padangų protektoriaus gylis šiuo metų laiku yra 3 mm, bet rekomenduojama keisti padangas anksčiau, nei pasiekiama ši riba.
PRIMENAME, Kelių eismo taisyklėse nurodyta, kad žiemos sezoną – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. – keičiasi didžiausias leistinas važiavimo greitis.
- Automagistralėse ir greitkeliuose lengvųjų automobilių ir krovininių automobilių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė negu 3,5 t, motociklų ir triračių vairuotojai gali važiuoti ne didesniu negu 110 km/val. greičiu;
- Keliuose su asfalto ar betono danga – ne didesniu negu 90 km/val. greičiu, kituose keliuose – ne didesniu negu 70 km/val. greičiu.
Pasikeiskime padangas laiku ir važiuokime saugiu greičiu – ne tik dėl reikalavimų, o kad kelionės tikslą pasiektume sveiki ir gyvi“, – rašoma įraše.
