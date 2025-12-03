Lietuvoje nusipirko žuvį ir atsidūrė reanimacijoje: skubiai įspėja visus nepirkti tokios žuvies

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė pabrėžia, kad šiuos vyrus ištikusi būklė botulizmas – reta, bet gyvybei pavojinga infekcija, dažniausiai susijusi su netinkamai laikyta vytinta žuvimi ar konservais, ir aiškina, kaip atpažinti pirmuosius simptomus bei ką daryti pajutus negalavimus.
Kaip atpažinti, kad apsinuodijote žuvimi?
Vaistininkė sako, kad pirmieji apsinuodijimo žuvimi simptomai dažniausiai pasireiškia gana greitai – kartais net po valandos.
„Jeigu žmogus valgė žuvį ir jau po trumpo laiko prasideda pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo spazmai ar net karščiavimas, tai jau aiškus signalas, kad organizmas reaguoja į apsinuodijimą“, – aiškina ji.
Pasak specialistės, įtarimą turėtų sukelti bet koks keistas žuvies skonis ar kvapas, tačiau, jei tokie ženklai pastebėti tik jau suvalgius, kūno reakcija į apsinuodijimą gali būti įvairi – nuo paprastesnių virškinimo sutrikimų iki labai sudėtingų būklių.
A. Krušnienė pabrėžia, kad pavojus slypi ne tam tikrose specifinėse žuvų rūšyse, bet labiau jos laikymo ar paruošimo būduose:
„Gali kilti didesnė rizika valgant namuose rūkytą arba konservuotą žuvį – tuną, skumbrę, šprotus ar bet kokius kitus produktus, kurie buvo ruošiami naminiuose konservuose.“
Didžiausią grėsmę šiuo atveju kelia būtent botulizmas: rimta infekcija, kartais atsirandanti dėl netinkamai konservuotų, rūkytų ar džiovintų gaminių vartojimo.
Todėl, pasak specialistės, tokius maisto gaminius reikėtų vartoti itin atsargiai, o menkiausia abejonė dėl produkto kokybės turėtų būti signalas jo nevalgyti.
Botulizmo simptomai skiriasi nuo paprasto apsinuodijimo
Botulizmas, kuris diagnozuotas ir dviem reanimacijoje atsidūrusiems vyrams, yra pavojinga ir greitai progresuojanti infekcija.
„Tai jau stipri infekcija, kuriai būdingi visai kiti simptomai nei eiliniam apsinuodijimui“, – teigia A. Krušnienė.
Anot jos, pirmieji požymiai gali būti ne tik pykinimas ar silpnumas, bet ir regos sutrikimai – dvejinimasis, „rūkas“ akyse, vėliau atsiranda raumenų silpnumas, didelis išsekimas, netgi sąmonės sutrikimai ar jos praradimas.
„Nuo įprasto apsinuodijimo maistu žmogus neturėtų netekti sąmonės, nebent patyrė itin didelę dehidrataciją. Taigi, jei prasideda alpimas ar sąmonės pritemimas, čia jau ženklas, kad būtina kuo skubiau kreiptis į medikus, kviesti žmogui greitąją pagalbą“, – pabrėžia specialistė.
Ką daryti pajutus simptomus?
A. Krušnienė pabrėžia, kad delsimas gali būti pavojingas, ypač jei įtarimas kyla dėl botulizmo infekcijos.
„Laiku kreipiantis, ši būklė tikrai suvaldoma ir nėra mirtina. Tačiau svarbu nelaukti“, – tikina ji.
Iki atvykstant medikams, galima padėti negaluojančiam žmogui duodant jam išgerti daug skysčių, elektrolitų, aktyvintos anglies.
„Jeigu pakyla temperatūra ar labai skauda galvą, galima duoti žmogui išgerti paracetamolio. Tačiau svarbiausia – nepalikti jo vieno ir kuo greičiau kviesti greitąją“, – pataria vaistininkė.
Apie pavojų išduoda ir žuvies išvaizda
Pasak vaistininkės, nors ne visus pavojus galima pamatyti plika akimi, tam tikri pakitimo požymiai gali padėti įvertinti žuvies kokybę dar prieš ją perkant parduotuvėje ar turguje.
„Pirmiausia svarbu atkreipti dėmesį į kvapą. Toliau žiūrime į žuvies akis – jos turi būti skaidrios, neįdubusios. Žiaunos – ryškiai raudonos, o ne pablyškusios ar patamsėjusios“, – vardija A. Krušnienė.
Taip pat, žuvies mėsa turi būti tvirta, stangri. Bedus pirštu joje neturėtų likti įdaubos.
„Jei kyla bent menkiausias įtarimas – nepirkite. Geriau atsisakyti produkto, nei rizikuoti sveikata bei gyvybe“, – pataria vaistininkė.
