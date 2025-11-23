Lietuvoje keičiasi paminklų mados: štai ką renkasi gimines palaidoję tautiečiai

Nors kapaviečių įrengimas dažnai laikomas itin tradiciniu dalyku, kuris mažai keičiasi, pastaraisiais metais pastebimos naujos dizaino, medžiagų ir individualizacijos tendencijos.
Apie jas naujienų portalui papasakojo „Akmens Galerijos“ vadovas Edgaras Ramanauskas, prižiūrintis paminklų pardavimo aikšteles Kaune ir Vilniuje bei akmens apdirbimo cechą.
Populiariausi stiliai ir formos
„Sunku būtų išskirti vieną vyraujantį tipažą, stilių ar formą, kurią šiemet renkasi žmonės kapavietės įrengimui. Visgi, stačiakampės formos, t. y. klasikinis variantas, pastebimas tiek tarp mūsų klientų, tiek visose kapinėse“, – sako E. Ramanauskas.
Pasak jo, klientų pasirinkimai paprastai smarkiai nesiskiria nei pagal amžių, nei pagal lytį. „Skonis draugų neturi“, – tikina vyras.
Anot jo, apie 80–90 proc. užsakovų renkasi juodos spalvos granitą, tačiau vis dažniau atsiranda šviesių akmens atspalvių deriniai, o kai kurie net renkasi itin unikaliai atrodantį žalią granitą.
Medžiagos ir individualizacija
„Mūsų klimato sąlygomis antkapiai gaminami tik iš granito, tačiau klientai vis dažniau prašo įvairios individualizacijos – bronzinės simbolikos, graviruočių.
Portretų kalimas šiuo metu nėra itin populiarus, tačiau jo paklausa pastaruosius metus irgi išlieka stabili“, – aiškina specialistas.
Kalbėdamas apie kainos ir kokybės santykį, E. Ramanauskas pastebi, kad žmonės dažniausiai renkasi antkapį visų pirma pagal savo finansines galimybes.
„Deja, kartais siekiant sutaupyti nukenčia galutinis rezultatas: antkapio kokybė. Kapinėse pasitaiko ir nesąžiningų pasiūlymų – pigiai įrengta kapavietė vėliau reikalauja rimtų pertvarkymų, kurie kainuoja laiko ir pinigų.
Patariu visiems būti budriems, visada reikalauti dokumentų ir garantijų už bet kokias suteikiamas paslaugas.“
Minimalizmas ir eksperimentai
Kalbant apie kapaviečių ir antkapių stilių, klasikinė forma, kaip ir minėjo pašnekovas, vis dar labai populiari, tačiau atsiranda ir eksperimentų su dizainu bei medžiagomis.
„Šiemet gana populiaru derinti granitą su įvairias kalvystės elementais. Netradicinių medžiagų, tokių kaip stiklas ar metalas, pageidavimų pastaruoju metu taip pat pasitaiko vis dažniau“, – sako E. Ramanauskas.
