„Mano gražiau“ lenktynės Lietuvos kapinėse baigėsi: štai ko dabar nori tautiečiai

Paprastumo mada, prieš kelerius metus tik pradedanti ryškėti, šiemet jau tapo aiškia kryptimi, o ne trumpalaike tendencija, rašoma pranešime spaudai.
„Pastebime, kad žmonės kapus tvarko kukliau, bet skoningiau. Anksčiau norėdavosi, kad būtų gražiau už kaimyno – dabar vis dažniau ieškoma natūralumo ir santūrumo“, – sako aplinkos dekoravimo ekspertė ir „Ponas Akmuo“ Kauno prekybos aikštelės vadovė Inga Raulušavičienė.
Dvi kryptys – subtilumas ir prabanga, o gal abi iškart?
Kapų tvarkymo sprendimai šiandien labai įvairūs – vieni renkasi ryškesnius derinius ar margesnes skaldos kombinacijas, kiti ieško ramesnių, santūresnių variantų. Pasak I. Raulušavičienės, gražu gali būti ir viena, ir kita, svarbiausia – skonis ir dermė.
„Yra visko: vieni žmonės nori, kad būtų įdomiau – kelios skaldos spalvos, raštai, ornamentai. Kiti ateina ir sako – tik paprastai, vienos spalvos skalda, keli augaliukai ir viskas. Aš pati visada siūlau santūresnį variantą – natūralią spalvą, be primarginimų, kad atrodytų tvarkingai ir išliktų skoningai“, – pasakoja I. Raulušavičienė
Pasak ekspertės, šiandien žmonės vis dažniau renkasi derinti kelias medžiagas – dalį kapo uždengti plokšte, o kitą palikti skaldai ir augalams. Toks sprendimas atrodo tvarkingai ir neperkrautai.
„Juodas ar pilkas paminklas ir prie jo priderinta tos pačios spalvos skalda – tai klasikinis, subtilus derinys. Tokį kapą galima papildyti vos keliais augalais, ir jis atrodys natūraliai bei skoningai“, – sako prekybos aikštelės vadovė.
Pasak ekspertės, žmonės vis dažniau renkasi derinti abu stilius: „Galima sukurti minimalistinį dizainą su vienu prabangos akcentu – ar atvirkščiai.
Minimalizmo mada tampa norma
Jei anksčiau kuklus kapas buvo laikomas pernelyg paprastu ar net neužbaigtu sprendimu, šiandien jis vis dažniau vertinamas kaip skoningo pasirinkimo simbolis. Tai jau nebe laikina mada, o aiški kryptis, rodanti, kad žmonės kapus tvarko sąmoningiau ir subtiliau.
„Dar prieš metus tokio tipo užsakymų turėjome pavienius. Šiemet – jų dauguma. Žmonės nori, kad kapas būtų tvarkingas, bet ne pompastiškas. Populiariausios skaldos – granito, kvarcito ar skalūno, pilkų, juodų, natūralių tonų. Jos dera prie lietuviško kraštovaizdžio ir leidžia kapui atrodyti švariai visus metus“, – pasakoja atstovė.
Minimalizmas patrauklus ne tik estetiškai, bet ir praktiškai. Tinkamai įrengtas skaldos sluoksnis padeda išvengti nepageidaujamų augalų ir palaikyti tvarkingą vaizdą.
Pasak I. Raulušavičienės, būtent čia dažnai daroma klaidų – skalda tiesiog išpilama ant žemės, nesuteikiant jai stabilumo.
„Norint, kad rezultatas būtų ilgaamžis, svarbu paruošti pagrindą ir naudoti tinkamas medžiagas. Po skaldos sluoksniu reikėtų patiesti geotekstilę, kad neaugtų žolė, o ateityje labai praverstų ir specialus surišėjas – priemonė, kuri sutvirtina skaldą, kad ji nevaikščiotų ir neišsiplautų. Lietuvoje apie tai dar mažai kalbama, bet tokie sprendimai iš esmės palengvina kapų priežiūrą“, – sako ekspertė.
Prabanga nebūtinai lygi skoniui
Kartu su paprastumo mada išliko ir klasikiniai, solidūs sprendimai – poliruotos plokštės, dekoratyvinės trinkelės, vientisi granito paviršiai. Pasak Ingos, jie vis dar populiarūs tarp žmonių, kurie vertina ilgaamžiškumą ir tvarką.
„Toks dizainas atrodo labai tvarkingai ir stabiliai, ypač atvirose, vėjuotose vietose, kur skalda gali būti nepraktiška. Bet svarbu nepersistengti – prabanga savaime nereiškia skonio. Kai kapavietė neperkrauta ir išlaikytas saikas, net paprasta plokštė atrodo elegantiškai“, – sako atstovė.
Ji priduria, kad prabangos įspūdį šiandien galima sukurti ir be didelių išlaidų.
„Kartais užtenka kelių akcentų – subtilios skaldos spalvos ar vientisos tekstūros plokštės. Žmonės vis labiau supranta, kad svarbu ne kiek, o kaip suderinta“, – teigia ekspertė.
Pasak jos, tendencijos keičiasi kartu su kartomis.
„Jaunesni žmonės nori ramybės, vientisumo. Jiems svarbu, kad kapas atrodytų santūriai, bet ir nebūtų dirbtinai puošnus. Tai visai kitoks požiūris – labiau europietiškas“, – sako I. Raulušavičienė.
Greitis ir paprastumas – naujos vertybės
Artėjant Vėlinėms, nuo rugsėjo jaučiame klientų antplūdį. Tačiau daugelis tvarko kapus ir prieš pat mirusiųjų dieną. Todėl vis svarbesni tampa greiti, paprasti sprendimai, kuriuos galima įgyvendinti per dieną ar dvi.
„Čia skalda tampa tikru išsigelbėjimu. Ji nereikalauja sudėtingų darbų – tereikia išlyginti pagrindą, patiesti geotekstilę ir supilti norimos spalvos akmenukų sluoksnį. Žmonės atvažiuoja, nusiperka kelis maišus ir per kelias valandas atnaujina visą kapą. Rezultatas atrodo kaip po rimto remonto“, – pasakoja ekspertė.
Vis dažniau pirkėjai ieško būtent tokių „greitų, bet tvarkingų“ sprendimų. Tą tendenciją įmonė mato jau kelis sezonus iš eilės – ypač prieš Motinos dieną, Tėvo dieną ir Vėlines.
Estetikos pokytis – kultūrinės brandos ženklas
Pokyčiai kapų kultūroje, anot I. Raulušavičienės, atspindi platesnį požiūrį į estetiką:
„Kai kalbame apie atminimą, vis mažiau dominuoja konkurencija ir demonstratyvumas. Atsiranda daugiau ramybės. Žmonės supranta, kad pagarba nebūtinai turi būti matoma iš tolo – ji gali būti jaučiama per paprastumą, per tvarką, per spalvų darną.“
Toks požiūris lėtai, bet užtikrintai tampa norma.
„Matau, kad lietuviai bręsta estetiškai. Jie pradeda pasitikėti savo skoniu, nebebijo pasirinkti mažiau, kad būtų daugiau. Tai labai graži kryptis – pagarbi, santūri ir kartu praktiška“, – sako ekspertė.
Nors kapų kultūra po truputį krypsta į paprastumą, pati rinka išlieka gyva – žmonės vis dar nori rinktis, derinti ir atrasti naujoves.
„Kiekvienais metais vis atsiranda kažkas naujo. Šiemet smarkiai pasipildė mūsų poliruotų plokščių pasirinkimas – žmonės dar renkasi jas atsargiai, bet kiekvienai naujai prekei reikia laiko, kad ją pamatytų ir pamėgtų“, – sako atstovė I. Raulušavičienė.
