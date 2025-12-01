Lietuvė nusprendė metus laiko nepirkti jokio naujo daikto: kiek eurų sutaupė, negalėjo patikėti ir pati

Būtent toks vartojimo ratas paskatino moterį suabejoti savo įpročiais ir priimti sprendimą, kuris pakeitė ne tik gyvenimą, bet ir požiūrį į vartotojiškumą: ji ėmėsi „nepirkimo iššūkio“.
Nieko nereikalingo nepirkusi metus laiko, moteris sutaupė net dviem kelionėms su dukra.
Motyvavo svajonė daugiau keliauti
Paklausta, kas iš pat pradžių ją paskatino imtis taupymo iššūkio, Aušra pateikė paprastą ir aiškų atsakymą: noras daugiau keliauti.
„Atrodė, kad kiti žmonės vis keliauja, kažką veikia, o aš tik užsidarau tarp savo daiktų, kurie manęs dažnai net nedžiugina. Pradėjau skaičiuoti, kiek išleidžiu drabužiams ir batams, ir nuo tų sumų man akys atsivėrė“, – pasakoja ji.
Tačiau imtis konkrečių veiksmų įkvėpimo ji sako sulaukusi pamačiusi socialinių tinklų įrašą apie kitą moterį, pradėjusią tokį patį iššūkį:
„Pagalvojau – jei gali ji, kodėl negaliu aš? Ir nuo Naujųjų metų pasiskelbiau detoksikaciją nuo drabužių, kvepalų, papuošalų, kosmetikos ir visų tų eksperimentinių pirkinių, kuriuos taip lengva įsidėti į krepšelį.“
Tačiau naujieji metai prasidėjo su nuokrypiu – Aušra prisipažįsta nusipirkusi batelius į Monikos Liu koncertą. „Labai reikėjo man jų, tikrai labai“, – juokiasi ji, su sarkazmu.
Tačiau po šio vienkartinio nukrypimo Aušra nepasidavė, o pabandė iš naujo. Taigi tikroji eksperimento pradžia prasidėjo vasarį – nuo tada ji nebepirko nieko nereikalingo.
„Pirmus mėnesius buvo taip sunku, kad net širdį skaudėjo“
Paklausta, kaip atrodė pirmosios iššūkio savaitės, Aušra neslepia – buvo kur kas sunkiau, nei ji pati tikėjosi.
„Išeini į miestą, praeini pro parduotuves, vaikštai su dukra po „Akropolį“ – ir tas balsas viduje sako: „pirk“. Net, atrodo, skaudėdavo širdį, taip nori kažką įsigyti. Aš kurį laiką net stengiausi išvis vengti prekybos centrų, nes pagunda būdavo per didelė“, – pasakoja ji.
Didžiausia atrama tapo iš anksto susikurta taupymo sistema. Aušra prisijungė į savo banko skaitmeninę taupyklę, kuri automatiškai nuskaičiuodavo nedidelę sumą nuo kiekvieno pirkinio, ir kiekvieną mėnesį į atskirą sąskaitą pervesdavo fiksuotą dalį savo pajamų.
„Po dviejų mėnesių žiūriu – santaupos didėja, pinigų lieka vis daugiau, o aš iš tikrųjų nieko neprarandu. Ir tada atsirado toks savo žodžio laikymo jausmas. Jei galiu užsispirti norėdama numesti svorio, galiu ir užsispirti nepirkti drabužių“, – prisimena Aušra.
Tačiau pagundų, ji sako, vis tiek buvo nemažai.
„Vieną kartą gavau kvietimą į vieną labai lauktą vakarėlį. Aš taip norėjau naujo kostiumėlio, taip norėjau pasipuošti, kad buvau beveik palūžusi ir jį nusipirkusi.
Bet draugės man pasakė: palauk iki rytojaus. Ir kitą dieną aš jau galvojau: „kaip gerai, kad nenusipirkau.“
Pasirodo, tai buvo tikrų tikriausias likimas, nes minėtas vakarėlis buvo netikėtai perkeltas į lauką, taigi visiems teko vilkėti žieminius paltus. Dailaus kostiumėlio būtų nė nesimatę.
Atėjo supratimas, kad visko jau turi
Praėjus keliems mėnesiams, Aušros įprotis pirkti ir visko norėti atslūgo. „Dabar jau keli mėnesiai, kaip nepirkti tapo labai lengva. Žiūriu į daiktą ir galvoju: o kam? Juk namuose visko pilna.“
Didžiausias pokytis, pasak jos, įvyko viduje: atsirado sąmoningumas.
„Man svarbiausia šitame iššūkyje yra emocinio pirkimo atsisakymas. Aš noriu pirkti sąmoningai, o ne dėl to, kad gražu ar kad akcija. Ir tvarumo aspektas man labai svarbus. Kiek tų daiktų galima turėti?“ – klausia ji.
Rezultatai, anot Aušros, buvo greitai pastebimi. Per pirmąjį pusmetį ji sutaupė apie 2300 eurų. Antrą pusmetį – dar apie pusantro tūkstančio, nors dalį santaupų jau investavo į taip išsvajotas keliones:
„Aš labai norėjau daugiau keliauti. Dabar galiu sau leisti nupirkti dar vieną kelionę sau ir dukrai. Mes jau buvome pirmoje tokioje poilsinėje kelionėje užsienyje, Juodkalnijoje. Ir žinot, jausmas buvo fantastiškas – kad atsisakiau kažko, bet gavau dvigubai daugiau emocijų ir patirties.“
Aušros dukra savo mamos eksperimente oficialiai nedalyvavo, tačiau jos gyvenimo būdo pokyčiai ją taip pat šiek tiek paveikė.
„Mano dukra – medicinos studentė, 24 metų, tai žinot – kaip ir visas jaunimas šiais laikais, mėgsta apsipirkinėti sendaikčių parduotuvėse, – šypsosi Aušra, – bet pamačiusi, kaip gerai man sekasi, ji ir pati pradėjo pirkti mažiau, labiau apgalvotai. Ir mes kartais net pasikeičiame drabužiais.“
Metai artėja prie pabaigos, bet eksperimentas tęsiasi
Artėjant iššūkio pabaigai, Aušra sako neketinanti grįžti prie senų įpročių. Priešingai – planuoja tęsti dar bent metus.
„Aš supratau, kad visko turiu. Turiu daugybę gražių ir kokybiškų drabužių iš ankstesnių darbų – dirbau savivaldybėje, su politikais, taip pat ir laikraščio redakcijoje, todėl rengdavausi labai profesionaliai ir puošniai.
Mano spinta pilna kokybiškų dalykų, kurie vis dar atrodo kaip nauji. Tai kodėl turėčiau pirkti dar?“
Ji priduria, kad dabartinis darbas – dažnai nuotolinis ir prie kompiuterio – nereikalauja tokio nuolatinio spintos atsinaujinimo.
„Pirmiausia gerai prakratykite spintą“
Tiems, kurie ketina nuo sausio patys išbandyti nepirkimo iššūkį, Aušra turi aiškų patarimą:
„Pirmiausia gerai prakratykite savo spintą. Rimtai. Suskaičiuokite ir peržiūrėkite tiek batus, tiek drabužius. Pamatysite, kiek visko turite.
O tada, jei norite, susikurkite taupymo sistemą savo banko programėlėje – ji irgi labai motyvuoja.“
Pastebi ir visuomenės pokyčius: išmetamų drabužių mažėja
Aušra sako pastebėjusi, kad dėvėtų drabužių parduotuvėse bei atiduotuvėse atsiranda vis daugiau tuščios vietos:
„Neseniai buvau apsilankiusi drabužių atiduotuvėje, nes man reikėjo labai specifinės aprangos vienam kostiumų vakarėliui.
Anksčiau ten būdavo keli kambariai, prikrauti atiduotų drabužių, o dabar – tik pusė kambario. Tai reiškia, kad žmonės perka mažiau ir atsikrato mažiau.“
Ji priduria, kad žmonės tikrai darosi sąmoningesni – ir draugų, ir kolegių rate vis daugiau kalbama apie taupymą, tvarumą, sąmoningą vartojimą.
Aušra pradėjo ir dokumentuoti nepirkimo iššūkį savo „Facebook“ paskyroje, kur su sekėjais dalinasi humoristinėmis situacijomis ir patarimais, norintiems sutaupyti ar atsisakyti apsipirkinėjimo priklausomybės.
„Viena moteris man komentaruose parašė: Aušra, jūsų turimos 32 kelnių poros yra niekis, aš turiu 132 poras batų ir vyras net nežino, – juokiasi ji, – ir ji įkėlė jų nuotrauką! Pasirodo, tokių kaip aš – daug.“
