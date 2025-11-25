 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Keliuose ant automobilių pastebėjote šį ženklą? Atskleidė, ką jis reiškia

2025-11-25 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 14:20

Nors dauguma yra matę žuvies ženklą ant automobilio, nedaugelis žino, ką ji reiškia, ir priežastį, kodėl jis klijuojamas ant transporto priemonių.

Žuvies simbolis ant automobilio (nuotr. facebook.com)

4

Šio įprasto lipduko, kuris ir šiandien vis dar aptinkamas ant automobilių, istorija nukelia mus į tolimą praeitį. Nepaisant to, kad simbolis gyvuoja jau daugybę metų, jo prasmė daugeliui vis dar nežinoma.

Ką reiškia žuvies simbolis ant automobilio?

Kaip rašo „Car and Motor Greece“, žuvies simbolio, kurį kai kurie pasirenka užsiklijuoti ant galinės automobilio dalies, paskirtis nėra nurodyti jų mitybos įpročius ar Zodiako ženklą, bet deklaruoti religiją, kuriai jie priklauso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maždaug prieš du tūkstančius metų šis simbolis buvo susietas su krikščionybe ir naudotas tikinčiųjų ankstyvaisiais krikščioniškojo mokymo sklaidos metais, rašo dagens.com.

Ankstyvieji krikščionys žuvies simbolį dėdavo slaptose jų susirinkimo vietose ir katakombose kaip būdą išreikšti savo religinius įsitikinimus ir tuo pačiu išvengti persekiojimo.

Yra įvairių teorijų, kaip tai tapo tokią reikšmę turinčiu simboliu. Viena jų siejama su graikiškais žodžiais, kurie išvertus reiškia Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, Išganytojas, kurių pirmosios raidės graikų kalboje sudaro žodį „žuvis“.

Nors per tiek metų daug dalykų pasikeitė, aštuntajame dešimtmetyje ši tradicija deklaruoti savo religinius įsitikinimus tokiu būdu sugrįžo.

Tuomet ant automobilių pirmą kartą atsirado lipdukai su žuvies simboliu, išlaikant tūkstančių metų senumo tradiciją.

Šiandien automobiliai su žuvies simboliu nėra dažni, tačiau neabejotinai esate matę bent vieną, ant kurios galo priklijuotas šis ženklas.

