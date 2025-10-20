Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vis užšąla automobilio stiklas? Pažiūrėkite, kokią gudrybę sugalvojo moteris

2025-10-20 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 13:50

Temperatūrai lauke naktimis nukritus žemiau nulio ne vienas susiduria su erzinančiu darbu – langų gramdymu rytais. Vis tik viena moteris pasidalijo „TikTok" puikia idėja, kaip to išvengti.

Užšalusius automobilio langus nuvalysite turbo greičiu: pravers 1 gudrybė (nuotr. 123rf.com)

Temperatūrai lauke naktimis nukritus žemiau nulio ne vienas susiduria su erzinančiu darbu – langų gramdymu rytais. Vis tik viena moteris pasidalijo „TikTok“ puikia idėja, kaip to išvengti.

0

Temperatūrai nukritus iki nulio laipsnių, susiduriama su varginančia ir daug laiko reikalaujančia užduotimi – kiekvieną rytą nugramdyti savo automobilių langus, rašo mirror.co.uk

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau dabar galite pamiegoti šiek tiek ilgiau, nes moteris pasidalijo paprasta gudrybe,  padedančia apsaugoti automobilio priekinį stiklą nuo apledėjimo – o tai reiškia, kad nereikės laukti, kol ledas atitirps.

Lengva gudrybė

Vakare visą priekinį automobilio stiklą uždengia dideliu vonios rankšluosčiu

Tinklo vartotoja @kirstennp atskleidė, kad vakare visą priekinį automobilio stiklą uždengia dideliu vonios rankšluosčiu ir palieka per naktį. Ankstyvomis ryto valandomis nukritus temperatūrai, rankšluostis sugeria vandenį ir užšąla, bet tik ne priekinis stiklas.

Ji sakė: „Kai uždedate rankšluostį ant priekinio stiklo, užšąla rankšluostis, bet ne stiklas.

Taigi dabar galite atsisveikinti su ledo gramdymu pirštinėmis, šiltu vandeniu iš virdulio ar ledinio butelio su antifrizu“. Vaizdo įrašas sulaukė daugiau nei 252 000 „patiktukų“ ir beveik 2 000 komentarų, žmonės gyrė moterį už neįtikėtiną triuką.

@kirstennp_

Like a crisp😅🥶 ##fyp ##frozen ##ukweather

♬ original sound - Kirsten Louise Parry

Vienas žmogus rašė: „Nemaniau, kad tai pasiteisins. Bet pasiūlytu būdu apsaugojęs stiklą, sutaupiau 20 minučių“.

Kad rankšluostis liktų vietoje ir jo nenupūstų, keli žmonės pasiūlė priverti abu rankšluosčio galus automobilio durelėmis. O viena komentatorė sakė, kad jai pasisekė, jog rankšluostis pats neprišalo prie priekinio stiklo, nes jai taip jau buvo nutikę anksčiau“.

