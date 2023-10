Kapuose išbandykite 1 triuką: žvakės degs kur kas ilgiau

Tačiau yra paprastų būdų jas suvaldyti – jums siūlo 3 patarimus, kuriais pasinaudojus nemažai sutaupysite.

Lietuviai, rinkdamiesi žvakes kapams, yra ištikimi klasikai ir atidžiai vertina kainas, sako Vaida Budrienė, „Iki“ komunikacijos vadovė:

„Nors pardavimų pikas pasiekiamas paskutinėmis spalio dienomis, jau ne vienerius metus pastebime pirkėjų dėmesį kapinių žvakėms dar mėnesio pradžioje, kai kainos būna itin patrauklios. Jos neužima daug vietos namuose, tad pastebėję gerą kainą pirkėjai nevengia jomis pasirūpinti iš anksto.“

Atskleidė, kokios kainos žvakės populiariausios

Dažniausiai, pasak jos, pirkėjai renkasi žvakes, kainuojančias iki 2 eurų, nors populiarios ir pačios pigiausios, kurios tekainuoja 0,49 Eur.

Perkant žvakes vertėtų atsižvelgti ne tik į kainą, išvaizdą, bet ir dar į keletą aspektų – tuomet žvakės bus kokybiškesnės ir degs ilgiau. Pirmoji yra parafino rūšis. Žinoma, didesnės žvakės dėl parafino kiekio degs ilgiau, tačiau svarbiausia yra jo kokybė. Jei galite rinktis tarp žvakių su sniego baltumo parafinu ir žvakių su šiek tiek pageltusiu, verta rinktis pastarąsias – jos geriau ir ilgiau degs.

Tuomet patikrinkite, kad žvakės paviršius būtų lygus ir vientisas, jame nebūtų burbuliukų. Taip pat žinokite, kad sunkesnės žvakės degs ilgiau.

Kitas kriterijus, į kurį verta atkreipti dėmesį, yra ir dagtis. Dėl storesnių dagčių žvakės sudega greičiau, todėl verta rinktis tas, kurios turi plonesnę virvelę. O svarbiausia – pirkdami žvakes pažvelkite į gamintojo ant pakuotės pateiktą informaciją. Joje paprastai nurodomas degimo laikas.

Pasinaudokite triuku su druska

Norint, kad įsigyta žvakė degtų ilgiau, galima išbandyti ir seną gudrybę – eidami į kapines pasiimkite ne tik žvakių, degtukų, gėlių, bet ir šiek tiek druskos.

Priežastis labai paprasta. Pasirodo, įbėrus nedidelį kiekį druskos į žvakę, ji degs ilgiau. Tereikia žiupsnelį jos pabarstyti prie pat dangčio. Neberkite jos daug, tačiau mažas žiupsnelis prailgins degimą, nes druska padidina vaško lydymosi tašką. Tad tam, kad žvakė sudegtų, reikės šiek tiek daugiau šilumos, todėl ji degs ilgiau.

Sumaniai pasirinkite vietą žvakių pirkimui – prie kapinių jos bus labiausiai pabrangusios

Infliacija neaplenkė ir kapinių žvakių rinkos – per metus išaugo išlaidos tiek žaliavoms, tiek darbo užmokesčiui. Be to, nemažai parafino Europa anksčiau importuodavo iš Rusijos, tad dabar reikėjo surasti naujus šaltinius ir sukurti naujas tiekimo grandines.

Didžiausias kainų padidėjimas tikriausiai bus juntamas prekyvietėse prie pat kapinių, kuriose kainos ir paprastai nebūna pačios patraukliausios. Tuo tarpu didieji mažmeninės prekybos tinklai su savo tiekėjais dėl sąlygų dažnai derasi gerokai iš anksto, taip pat užsako dideles partijas, todėl gali savo pirkėjams pasiūlyti geresnes kainas.

Ne mažiau svarbu yra pagalvoti ir apie tvarumą. Pasirinkus tvaresnį, daugkartinio naudojimo žvakių variantą, sumažinsite atliekų kiekį, o investicija netruks atsipirkti.

„Aplinkai draugiškesni sprendimai rūpi tiek mūsų pirkėjams, tiek mums. Pavyzdžiui, dėmesio susilaukia mūsų siūloma alternatyva – įdėklai žvakėms, kuriuos galima keisti neišmetant paties stiklinio indo. Tereikės pakeisti tik nebrangiai kainuojantį įdėklą, o pats indas galės tarnauti ilgiau. Bus lengviau ir gamtai, ir piniginei“, – pranešime spaudai sako V. Budrienė.